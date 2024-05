EU odložila rozhodnutí o zavedení cel na čínské elektromobily

Zatímco Spojené státy se k tomuto kroku nedávno odhodlaly, Evropská unie o clech na čínská auta s čistě elektrickým pohonem rozhodne až po volbách do Evropského parlamentu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

O neférové pomoci komunistické vlády čínským automobilkám se mluví již dlouho. Díky finančním kompenzacím ze strany státu a dalším úlevám se tamním výrobcům daří zašlapávat západní konkurenci nejen na domácím, čínském trhu. Nízkými cenami chtějí značky z druhé nejlidnatější země světa útočit také ve světě.

V Evropě si z čínských automobilek zatím vede slušně pouze MG, ostatní ve světle celkových čísel vykazují mizivé prodeje. Jenže s nástupem levných elektromobilů se může situace rychle otočit. Ostatně i zmíněné MG boduje především skvělým poměrem ceny a užitné hodnoty.

Ve Spojených státech si nebezpečí ze strany neférově podporovaných čínských automobilek už uvědomili a zvýšili clo z dosavadních 25 na 100 procent. V Evropské unii se o podobném kroku zatím pouze diskutuje. Rozhodnutí by mělo padnout až těsně po nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se v členských zemích konají mezi 6. a 9. červnem. Zdroj agentuře Reuters řekl, že nově by se o clu mělo rozhodnout 10. června. Původně se přitom o poplatcích mělo hlasovat o pět dní dříve.

Video se připravuje ...

Dodatečné zpoplatnění by do unijního rozpočtu mohlo přinést miliardy eur ročně. A zároveň by evropské automobilky alespoň částečně ochránilo před dumpingovými cenami.

Čína se bude bránit

Vyšetřování Evropské komise, které nepovolenou podporu automobilek zkoumá přímo v Číně, tamní ministerstvo zahraničí označuje za neopodstatněné a v rozporu s mezinárodními pravidly a požaduje jeho konec. Šetření, jež bylo oficiálně zahájeno loni 4. října, by přitom mohlo trvat až 13 měsíců. Komise přitom může uvalit předběžná antidotační cla devět měsíců po zahájení šetření.

V případě zvýšení dodatečné daňové zátěže Číňané varují, že proti Evropské unii a zdejším firmám v čele s automobilkami zavedou protiopatření. Toho se obává především Německo, pro které je Čína největším obchodním partnerem.