Cla na čínské elektromobily? Obě strany chtějí kompromis

Evropský automobilový průmysl se dívá směrem na východ smrti do očí a ona smrtka je zároveň jedinou nadějí na jeho záchranu. Asi takhle zapeklité situaci čelí Evropská komise, která v současnosti projednává zavedení cel na čínské elektromobily s cílem chránit tuzemské značky před vlnou extrémně levných vozů z Číny, avšak jistý problém spočívá v závislosti těchto automobilek na dodávce materiálů z této velmoci. Podnětem k této diskusi byly četné důkazy o tom, že čínské automobilky ve skutečnosti obdržely ohromné dotace přímo od tamní vlády a právě z tohoto důvodu byly schopny nabízet elektromobily pod cenou, a to nejen na svém domácím trhu.

Krátce po vypuknutí kauzy se řada odborníků shodla na tom, že k omezení dovozu elektromobilů do Evropy by čínské automobilky přiměla cla ve výši okolo 50 %, jenže domácí výrobci mají strach z odvety v podobě rapidního zdražení komponentů a materiálů, pocházejících z Číny. Současné odhady se pohybují mezi 15 a 30 %, což je vnímáno jako kompromis pro obě strany. Připomeňme, že hodnota dovážených elektromobilů z komunistické velmoci vyskočil z 1,6 miliard dolarů (v roce 2022) na 11,5 miliardy v minulém roce, takže každých 10 % by pro čínské značky znamenal odvod ve výši přes jednu miliardu dolarů ročně.

Proti vysokému clu se několikrát ostře vyhranil i generální ředitel BMW Oliver Zipse: „Tímhle způsobem bychom se mohli velmi rychle střelit do nohy,“ řekl před nedávnem novinářům po čtvrtletním vyhodnocení prodejních výsledků. „Nemyslíme si, že naše odvětví potřebuje nějakou ochranu. Působení na globální bázi poskytuje velkým automobilkám průmyslovou výhodu, včetně nás. Tuto výhodu můžete snadno ohrozit zavedením dovozních cel,“ dodal Zipse později na setkání s analytiky. Podobné reakce jsme mohli zaslechnout i od ostatních šéfů velkých evropských automobilek.

Finální výsledek jednání Evropské komise bychom se měli dozvědět v červnu a v platnost by potom cla měla vejít v červenci.