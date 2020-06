Evropské prodeje v době koronaviru: Octavia druhá nejprodávanější, čtyři VW v top 10

Na duben 2020 nebudou automobilky vzpomínat v dobrém. V Evropě se totiž plně projevila světová pandemie koronaviru, jejíž důsledkem bylo kvůli prevenci před dalším šířením nemoci covid-19 zavírání obchodů i omezování práce úřadů. To všechno se plně projevilo i v prodejích nových automobilů, které se napříč Evropou propadly. A to na úroveň prodejů ze sedmdesátých let! Znát je to i na výsledcích jednotlivých modelů.

Také počet registrovaných kusů jednotlivých modelů se logicky v dubnu propadl. Jestliže tak třeba Volkswagen Golf za duben 2019 hlásil podle statistik JATO Dynamics 35.452 registrovaných kousků, letos v dubnu to bylo jen 7.810 exemplářů. Přesto si udržel pozici jedničky na trhu.

A to opět s jasným přehledem, druhá totiž následuje Škoda Octavia s 6.529 registrovanými kusy podle JATO Dynamics, počítajícího prodeje v 27 evropských zemích. Druhá příčka na evropském trhu sice mladoboleslavský model může těšit, jenže před rokem sice byla až sedmá, zato s 19.673 kusy na svém kontě.

Octavia totiž těžila z toho, že má silnou pozici na trzích, které koronavirem třeba tolik netrpěly, nebo že tamější opatření nebyla tak razantní. Případně že přišla až později. Naopak silní hráči ve Francii, Španělsku nebo Itálii tentokrát mezi nejlepšími chybí. I proto jsou v top 10 modelů jen dva zástupci francouzských značek – celkově třetí Renault Clio a šestý Peugeot 208. Zato Volkswagen díky silné pozici na domácím německém trhu má mezi deseti nejlepšími hned čtyři modely – vedle Golfu také sedmý Tiguan, devátý Passat a desátý T-Roc.

JATO Dynamics si přesto všímá, že i v takovém období se najdou modely, který prodeje meziročně vzrostly. Ve většině případů to ale souvisí s tím, že loni v dubnu se jejich prodej teprve rozbíhal. Mezi takové vozy patří třeba Škoda Scala (ze 713 na 1.673 registrovaných kusů), BMW X7 (z 202 na 341), Mercedes-Benz EQC (z 42 na 409) a Audi E-Tron (z 963 na 1.307 exemplářů).