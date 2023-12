Ferrari dokončuje nástupce modelu 812, má mu zůstat dvanáctiválec

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nejslavnější automobilka světa sice pracuje na svém prvním elektromobilu, ale to neznamená, že by zanevřela na to, co ji proslavilo – na vidlicové dvanáctiválce. Nástupce modelu 812 Superfast, jehož odhalení se očekává v příštím roce, o krále motorů nepřijde.

Maskované kousky, které se prohánějí v Itálii, mají velmi dlouhou kapotu a chybí na nich jak nálepky varující před vysokonapěťovým zařízením, tak i nabíjecí port. Je tedy nasnadě, že elektrická asistence bude omezená nanejvýš na nějakou formu mild hybridu či snad i full hybridu.

Navíc, Ferrari delší dobu hovoří o tom, že se bude snažit udržet V12 při životě, seč to půjde. „Osobně věřím, že musíme za tento motor bojovat. Z technologického hlediska není nejefektivnější, osmiválec s turbodmychadly by po stránce výkonnosti mohl být lepší. Ale z hlediska emocí je to to nejlepší, co můžete mít,“ řekl v minulosti pro magazín Autocar Flavio Manzoni, šéfdesignér Ferrari.

Video se připravuje ...

Ferrari nikdy nehovořilo o plánech elektrifikovat modely s dvanáctiválcem; hybridní ústrojí přidává k V6 a V8 v menších modelech. To znamená, že pokud přijde elektrifikovaná verze nového vrcholového grand toureru, nejspíš bude mít pod kapotou méně válců.

Co také zatím není jasné, je, zda bude dvanáctiválec nový či zásadně inovovaný, a zda bude citelně silnější než dosud. Výkon vysoko nad osmi stovkami koní je pravděpodobný, v modelu SP3 Daytona už nyní nabízí 618 kW (840 koní) a z marketingových důvodů může nové auto být jen těžko slabší.

Po stránce designu zatím jsou na světě jen náznaky a spekulace, založené na pozorování maskovaných prototypů. Podle Autocaru by vůz mohl být podobný crossoveru Purosangue zejména na přídi, je to však jen odhad. Více se dozvíme v příštím roce, kdy by se novinka měla odhalit.

Automobilka v minulosti předpověděla, že do roku 2026 mají ryze spalovací auta tvořit jen 40 % jejích prodejů. Do konce dekády to má být jen pětina. Letos však Benedetto Vigna, šéf Ferrari, naznačil, že pokud EU po roce 2035 povolí prodej nových aut spalujících syntetická paliva, konvenční vozy se vzpínajícím se hřebcem ve znaku mohou i v Evropě, nejen mimo ni, zůstat v prodeji i nadále.

Výjimku pro e-paliva označil za „velmi, velmi dobrou pro nás – a také pro celý svět, věřím – protože prodlužuje život technologii, která má stále potenciál. Je spousta věcí, které se dají udělat na poli efektivity i emisí“. Které věci to jsou, však neprozradil.