Finská rallye po 2. dnu: Rovanperä jde za výhrou, Tänak porazil komisaře

Sobota bývá na světových podnicích tradičně nejdelším dnem a nejinak tomu bylo také nyní ve Finsku. Na programu byly čtyři rychlostní zkoušky dopoledne a jejich opakovaný průjezd v průběhu odpoledne. Celkem čekalo na účastníky soutěže 142,16 měřených kilometrů.

Tänak porazil komisaře

V pátek večer došlo k události, která může zkomplikovat situaci v šampionátu jejímu lídrovi Ottu Tänakovi. Estonec dostal pětiminutový trest a podmíněnou ztrátu 35 bodů, pokud by se znovu provinil ve zbývajícím průběhu šampionátu. Tänak trefil na RZ7 strom a poškodil pravý předek svého vozu. Následné elektrické problémy způsobily poruchu ventilátorů chladiče na jeho vozu a motor se přehříval. V této situaci přijel do časové kontroly.

Server Dirtfish zveřejnil rozhodnutí komisařů: “Vůz č. 8 dorazil ke kontrole pneumatik a zastavil na pokyn technického komisaře. Řidič mával rukama a žádal, aby mohl odjet. Mezitím začal kontrolovat pneumatiky jiný technický komisař. Když bylo skenování pneumatik téměř u konce a předtím, než dostal signál k odjezdu, jezdec prudce zrychlil, narazil do technického komisaře pravým předním nárazníkem. Způsobil mu lehká zranění, včetně krvavých škrábanců na levém koleni.“

Podle rozhodnutí sportovních komisařů představuje jednání jezdce porušení článku 12.2.1.h Mezinárodních sportovních řádů FIA z roku 2025. “V tomto případě nelze bezohlednou reakci pana Tänaka zmírnit, protože se potýkal s problémy s přehříváním vozu, za které zůstává zodpovědný soutěžící,” zaznělo ve zdůvodnění trestu. Pětiminutový trest odsunul Tänaka na 28. místo se ztrátou 6:07,2 minuty.

Finská rallye 2025 • Zdroj: Redbullcontentpool

Defekty vyřadily hyundaie

Do sobotního průběhu soutěže vstupoval vedoucí Rovanperä s náskokem 4,9 sekundy. Čtyřiadvacetiletý Fin se řídil pravidlem, že nejlepší obranou je útok a ze čtyř dopoledních erzet vyhrál tři. Ve zbývající byl čtvrtý se ztrátou 2,7 sekundy a to dojížděl na defektu pravé zadní pneumatiky. „Naštěstí se to stalo těsně před poslední pomalou částí. Je to škoda, ale pořád je to v pořádku,” hodnotil Rovanperä situaci. Mimochodem RZ12 dlouhou 18,94 kilometrů absolvoval průměrem 137,2 km/h. Tuhle hodnotu posunul při druhém průjezdu tímto úsekem jeho krajan Sami Pajari na toyotě na neuvěřitelných 140,5 km/h!

Dramatické okamžiky se odehrály na RZ16, kde potkaly defekty druhého Belgičana Thierryho Neuvilla a třetího Francouze Adriena Fourmauxe, oba v továrních vozech Hyundai i20 N Rally1. Prvně jmenovaný ztratil 1:38,2 sekundy a jeho kolega 1:48,8 sekundy. “Stalo se to v první polovině zkoušky. Ve stopě byly nějaké kameny, které jsem netrefil naplno. Odnesla to pravá přední pneumatika se kterou jsem dokázal dojet,” komentoval situaci Neuville a Fourmaux doplnil svůj postřeh: “Někdy něco trefíte hodně tvrdě, ale tohle nebyl ten případ. Silnice byla úplně čistá, nechápu, co se stalo.”

Ztráta srazila oba piloty na šesté a sedmé místo a prvních pět pozic patřilo po RZ16 jezdcům na továrních toyotách v tomto pořadí - Rovanperä, Katsuta, Ogier, Evans a Pajari. Závěr dne měl opět ve svých rukou Rovanperä, který vyhrál poslední dva testy a celkem byl v sobotu nejkrychlejší v pěti z osmi rychlostních zkoušek. „Docela velký den pro tým. Snažím se udržet dobré tempo. Samozřejmě není třeba riskovat nic šíleného, jen jsem se snažil jet rychle a udržet si cit pro zítřek. Pokusíme se získat nějaké body. Po Estonsku jsme odvedli docela dost práce na optimalizaci všeho a možná jsem se taky něco naučil,” prohlásil Rovanperä.

Finská rallye po 1. dnu: Rovanperä těsně vede, Solberg havaroval Michal Štěpanovský Rallye

Toyota si rozděluje stupně

Druhý v pořadí Japonec Takamoto Katsuta už letos druhý dojel, v únoru ve Švédsku mu chybělo k prvnímu místu jen 4,2 sekundy. Aktuálně ztrácí na Rovanperu 36,1 sekundy, O 6,8 zpět je Sébastien Ogier a dalších 1,5 ztrácí na čtvrtém místě Elfyn Evans. „Je velmi těžké zjistit, jak moc máte přilnavost. Někde máte přilnavost docela dobrou a pak je uprostřed zatáčky špatné bláto. Překvapily mě totiž některé blátivé zatáčky, ale byla to zábava,” komentoval situaci Katsuta.

Ösminásobný mistr světa Sébastien Ogier, který podle svých slov ztrácel v pátek půdu pod nohama, vyhrál v sobotu jednu zkoušku. V dalších erzetách se však nevešel nikdy mezi nejrychlejší tři. „Pocit není tak špatný, ale vypadá to, že nejsem schopen jet v nových úsecích vysokou rychlostí. Možná jsem na to moc starý. Velmi těžké je posoudit přilnavost. Na některých místech s vodou jsme se snažili být opatrní, ale nebylo to snadné. Nejdůležitější jen, abychom se v neděli udrželi před Evansem,” zhodnotil svou situaci Ogier.

Velšan Elfyn Evans přišel na předchozím podniku o pozici vedoucího jezdce šampionátu, ale po potrestání Tänaka se na první místo může vrátit. Od pomyslných stupňů vítězů ho dělí pouhých 1,5 sekundy. Naposledy skončil v podniku MS na “bedně” koncem dubna na Kanárských ostrovech a jeho půst trvá již pátou soutěž. “Je docela těžké říct, jaké to bylo. Bylo to ošemetné. Možná jsme ale na pár místech nebyli dost odvážní, možná jsme schopní ještě trochu přidat. Schytali jsme nějaké nárazy od kamenů, ale naštěstí bez defektů. Na jednom místě jsem trochu víc skočil a na dalším vpravo jsem to zpackal. Bláto rozhodilo rovnováhu auta více, než jsem čekal,” shrnul své postřehy Evans.

Lídr průběžného pořadí MS Ott Tänak, který dostal penalizaci pět minut a spadl na 28. místo, se v průběhu soboty vyšplhal na čtrnácté místo. Daří se oběma českým posádkám. Dvojice Martin Prokop a Michal Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) se posunula na 22. místo v absolutním pořadí a v klasifikaci WRC2 si polepšila na osmou pozici. Posádka Jan Černý a Jan Hloušek (Citroën C3 Rally2) jsou ve WRC2 devátí a v celkovém hodnocení jim patří 23. místo.

Finská rallye 2025 • Zdroj: Redbullcontentpool

Letos v Česku naposledy

Promotér světového šampionátu zveřejnil předběžný kalendář na sezonu 2026 a po třech letech bude v kalendáři chybět Středoevropská rallye (CER). Prodloužení stávající tříleté smlouvy s promotérem znemožnily primárně ekonomické podmínky. Vedení CER ovšem stále intenzivně jedná o možnostech návratu soutěže do příhraničí České republiky, Německa a Rakouska v dalších letech.

„Stále usilovně komunikujeme s promotérem WRC a věříme, že se šampionát do České republiky vrátí. Jasněji bude po letošním ročníku, který proto budeme chtít zorganizovat na nejvyšší možné úrovni včetně předváděcí show aut WRC v Praze v neděli 12. října,“ uvedl jednatel Středoevropské rallye a generální sekretář Autoklubu ČR Tomáš Kunc. Letošní ročník (16.-19. října) bude mít celkově 305 kilometrů rychlostních zkoušek. V České republice se pojede v pátek 17. října dvojí průjezd rychlostní zkouškou Svatý Ján u Českého Krumlova, v sobotu na jezdce čekají obtížné šumavské erzety Keply a Klatovy.

Finská rallye (po RZ18 z RZ20):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:01:28,8; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +36,1; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +42,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +44,4; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +59,2; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:54,7; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:23,7; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:28,3; 9. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +4:27,9; 10. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +4:38,7; 11. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:40,4 (1. ve WRC2); 12. Latvala, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:42,2; 13. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:03,3; 14. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +7:03,5; 15. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgystán/Škoda Fabia Rally2) +7:26,2; 16. Jamamoto, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:00,7; 17. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:15,5; 18. Jürgenson, Ojo (Est./Ford Fiesta Rally2) +8:15,9; 19. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:37,4; 20. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:39,8; ... 22. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +11:06,3; 23. Černý, Hloušek (ČR/Citroën C3 Rally2) +15:44,1. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Neděle 3. 8. - 9.35 RZ19 (23,98 km), 12.15 RZ20 (23,98 km). Etapa celkem 47,96 km.

Zdroj: Autorský text | zdroj foto: Ford, Hyundai, Škoda, Toyota | video: Redbullcontemtpool.com