FlixBus má nové zastávky a nabízí přímé spojení na Ukrajinu

Společnost FlixBus v letošním roce významně expanduje na mezinárodních linkách, které protínají Českou republiku. Nové mezinárodní spojení mezi Vratislaví a Salzburgem usnadní obyvatelům Strakonicka a Vimperska cestování do Prahy, Vratislavi, Freyungu, Pasova i Salzburgu.

Autobusy v barvách společnosti FlixBus od poloviny srpna letošního roku nově zastavují také ve Strakonicích, Volyni, Čkyni, Vimperku, Kubově Huti a Horní Vltavici, a to v rámci mezinárodní linky mezi polskou Vratislaví a Salzburgem.

Spoje společnosti FlixBus se zastávkami ve Strakonicích, Vimperku a dalších městech opouští karlínské nádraží Florenc každý den v 15.00, ze Strakonic odjíždí v 17.00, z Volyně v 17.14, Čkyně v 17.25, Vimperka v 17.38, Kubovy Huti v 17.50 a z Horní Vltavice v 17.56. Mezinárodní linka pak zastavuje ve Freyungu v 18.25, v Pasově v 19.05 a na konečnou do Salzburgu přijíždí v 21.30.

V opačném směru autobusy vyjíždí ze Salzburgu 8.00, z Pasova v 10.25, Vimperka v 11.57, ze Strakonic v 12.35, do Prahy přijíždí v 14.30 a dále pak pokračují přímo do Vratislavi. Všechny časy spojení jsou dostupné na www.flixbus.cz. Ceny jízdenek například ze Strakonic do Salzburgu začínají na 199 Kč, mezi Strakonicemi a Prahou od 69 Kč.

Nový spoj, který jede třikrát týdně z České republiky na Ukrajinu do měst Kyjev, Žitomír, Rovno a Lvov, byl spuštěn 19. srpna 2019. FlixBus zahájil novou spolupráci s předním ukrajinským autobusovým dopravcem Gunsel.

Na trase mezi Prahou a Kyjevem autobusy opouští Florenc každou středu, pátek a neděli v 7.30, z Hradce Králové odjíždí v 9.30, do Lvova přijíždí v 00.20, do Rovna v 3.30, do stanice v Žitomíru v 6.20 a na konečnou do Kyjeva, hlavního města Ukrajiny se třemi miliony obyvateli, v 8.30 ráno. Na cestu zpět vyráží autobusy v pondělí, středu a pátek ve 14.00, ze Žitomíru v 16.10, z Rovna v 19.00, ze Lvova v 22.10. Do Hradce Králové přijíždí následující den v 11.00 a na konečnou do Prahy v 13.00 hodin.

FlixBus působí v české vnitrostátní dopravě téměř dva roky. Celkem nyní zelené autobusy jezdí do 29 zemí a více než 2000 destinací, každý den lze vybírat z nabídky přes 350.000 různých spojení. Nezastavuje se ani v technologickém vývoji, důraz klade na digitální služby.

Zdroj: FlixMobility GmbH