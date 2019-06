FlixBus rozšiřuje nabídku spojů do letních destinací

Společnost FlixBus navyšuje před létem frekvenci spojení do žádaných dovolenkových destinací a přidává nové zastávky. Přímou linkou lze vyrazit mimo jiné do Puly, Rovinje nebo Benátek.

Společnost FlixBus zahájila provoz nových nočních spojů z Prahy na slovinské pobřeží a dále na Istrii. Autobusy v barvách dopravce míří od 31. května letošního roku dvakrát týdně vždy v pátek a v neděli tam a v sobotu a v pondělí zpátky. V Česku mají kromě Prahy zastávky i v Příbrami, Písku a Českých Budějovicích.

Z Florence vyráží FlixBus v pátek a v neděli v 17:25, v hlavním městě zastaví ještě Na Knížecí v 17:50. Z Příbrami, což je nová zastávka v síti dopravce, budou zelené autobusy odjíždět v 19:00, z Písku v 19:55 a z Českých Budějovic v 21:00.

Spoje dále pokračují přes Linec a Salzburg, kde zastaví 20 minut po půlnoci, italský Terst, slovinský Koper a do turisticky oblíbené Portorože dorazí v 5:53 ráno. Do chorvatského letoviska Umag přijedou spoje v 6:30, do města Poreč v 7:15, do Rovinje v 8:00 a na konečnou do Puly dorazí v 8:50.

Na zpáteční cestu počítá FlixBus s odjezdy každou sobotu a pondělí ve 21:00 z Puly, ve 21:50 z Rovinje, ve 22:35 z Poreče a ve 23:20 z Umagu. Příjezd do Prahy je naplánován na 12:25.

Mimo tradiční destinace v Chorvatsku je možné dostat se přímým spojem společnosti FlixBus třikrát denně do Záhřebu a každý den i na východ do Slavonskiho Brodu a Osijeku.

Přímým autobusovým spojením se pak lze dostat z Prahy a Českých Budějovic do italských Benátek i rakouského Salzburgu. FlixBus začal od druhé poloviny května jezdit v nové časy pětkrát týdně a kromě Benátek staví v Udine, Villachu, Salzburgu a v Linci.

Z pražského nádraží Florenc autobusy vyjíždějí každý den kromě pondělí a úterý ráno v 8:40, v Českých Budějovicích staví v 10:50. Dále pokračují přes Linec do Salzburgu, kde staví v 14:15, do Villachu přijíždějí v 16:25, do Udine v 18:10 a do Benátek v 19:40 na zastávku Mestre a ve 20:00 na zastávku Tronchetto. Na cestu zpět vyráží každý den kromě úterý a středy v 9:40, v neděli ještě o půl hodiny dříve v 9:10. Zpáteční příjezd do Prahy je naplánován tedy mezi 20:40 a 21:10.

Nové noční autobusové spojení připravuje společnost FlixBus z přímo na chorvatské pobřeží do Splitu. Zelené autobusy vyjedou na tuto linku poprvé ve čtvrtek 13. června letošního roku.

Na trase je naplánováno hned několik zastávek v oblíbených chorvatských letoviscích.

Spoje na této trase vyjíždějí z polského Krakova. V Brně bude FlixBus stavět každý den ve 22.00 a přes Bratislavu pokračovat až do chorvatského Zadaru, kam dorazí v 8.55 ráno. Spoj bude dále stavět v turisticky oblíbeném Biogradu na Moru v 9.30, Vodicích v 10.15, Šibeniku v 10.40, Trogiru v 11.55 a do konečné zastávky ve Splitu dorazí v 12.30.

Na zpáteční cestu počítá FlixBus s odjezdy každý den v 17.30 ze Splitu, v 18.05 z Trogiru, v 19.20 z Šibeniku, v 20.25 z Biogradu na Moru a v 21.05 ze Zadaru. Příjezd do Brna je naplánován na 8.00 ráno.

Zdroj: FlixMobility GmbH