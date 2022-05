Ford testuje systém automatického zpomalení aut ve vymezených zónách

Automobilka Ford testuje systém virtuálních zón s nastaveným rychlostním limitem, které by mohlo auto rozpoznat a samo při vjezdu do nich odpovídajícím způsobem upravit svoji rychlost.

Ford aktuálně testuje technologii, která by bez nutnosti čtení dopravních značek či zásahu řidiče rozpoznala maximální povolenou rychlost ve virtuálně stanovené zóně a té by přizpůsobila rychlost vozidla. Tuto technologii, která spoléhá na funkci několika dalších systémů, Ford nazývá Geofencing Speed Limit Control.

Základním předpokladem pro funkčnost Geofencing Speed Limit Control je tzv. propojené vozidlo, navíc vybavené systémy asistovaného řízení. Další nezbytnou součástí je dedikovaný software sledující polohu vozidla za pomoci tzv. geofencingu prostřednictvím GPS. Teoreticky je pak možné vytvořit virtuální zóny s určitou maximální povolenou rychlostí. Jakmile by vozidlo rozpoznalo, že do takové zóny vjelo, automaticky by upravilo svoji rychlost. Nebylo by tedy nutné spoléhat na systém rozpoznávání dopravních značek.

V praxi by to znamenalo, že při vjezdu do virtuální zóny na přístrojovém panelu vyskočí upozornění a vozidlo dle potřeby automaticky upraví rychlost. Řidič by však měl mít možnost kdykoliv převzít kontrolu a rozhodnout o rychlosti sám. Případné budoucí verze Geofencing Speed Limit Control by mohly řidiči umožnit nastavit si v určitých oblastech vlastní zóny. Teoretické evoluce systému by také mohly zohlednit denní dobu nebo přítomnost práce na vozovce či v její blízkosti.

Jízdní zkoušky této technologie aktuálně probíhají v německém Kolíně nad Rýnem. Ford, respektive jeho softwaroví inženýři a tým City Engagement spolupracují se zástupci měst Kolín nad Rýnem a Cáchy. Účelem spolupráce je správné naladění systému, který je testován na dvou elektrických dodávkách E-Transit. Průběh jízdních zkoušek Geofencing Speed Limit Control je naplánován až do března 2023.

Manažer City Engagementu evropské divize Fordu, Michael Huynh, k tomu říká: „Technologie propojených vozů má jasný potenciál učinit každodenní jízdu jednodušší a bezpečnější pro všechny zúčastněné, nejen pro řidiče. Zónové monitorování může zajistit snížení rychlosti kdekoliv – a kdykoliv – to bude nezbytné ke zvýšení bezpečnosti a vytvoření příjemnějšího prostředí.“