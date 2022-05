Britové zakázali reklamu na Defender. Důvod je opět bizarní

Pamatujete si doby, kdy byly reklamy na automobily nápadité, vtipné a nebály se jít za hranu všednosti a korektnosti? V posledních letech je takových spotů jako šafránu a vlastně se ani není čemu divit. Některé výstřelky, byť drobné a úsměvné, totiž mohou způsobit, že bude spot v některé zemi zakázán. A přesně to se nyní stalo Land Roveru na domovských britských ostrovech.

Společnost Land Rover, jak už to mívají výrobci offroadů ve zvyku, totiž nedávno připravila a zveřejnila spot, který propaguje dovednosti nového Defenderu. Ten se ve spotu vylodí na ostrově, proplétá se městem, skáče v poušti přes duny, brodí se řekou, místo myčky využívá vodopád a nakonec vůz zaparkuje kdesi v poušti kousek od hrany útesu. A tady nastává problém.

Video se připravuje ...

Jak totiž upozornili kolegové z CarDealer, britská asociace pro kontrolu reklam Advertising Standards Authority (ASA) totiž obdržela dvě stížnosti, které upozorňují na nebezpečně zavádějící obsah v tomto klipu. Ten se přitom týká právě záběrů, kdy Defender couvá k hraně útesu a na pozadí se ozývá klasické pípání couvacích senzorů.

Ve stížnostech totiž bylo uvedeno, že parkovacích senzory na moderních automobilech neumí detekovat prázdný prostor, jakou jsou právě srázy. Tyto ultrazvukové senzory umí detekovat pouze pevnou překážku, na kterou řidiče následně upozorní.

Na tuto kritiku společnost Jaguar Land Rover reagovala upozorněním, že i v záběru z couvací kamery je patrné, že za vozem jsou viditelné balvany, na které prý senzory upozorňují. ASA však toto vysvětlení nepřijala s odůvodněním, podle kterého z klipu není dostatečně zřejmé, že senzory reagují právě na balvany. Nikoliv na sráz.

ASA ve své zprávě uvádí, že podle jejího názoru by si někteří řidiči mohli reklamu špatně vyložit a následně si myslet, že je parkovací senzory zastaví například před couváním v blízkosti srázů, což může zahrnovat i menší okraje kopce, atd. Na reakci automobilky pak ASA uvádí, že balvany nebyly ve spotu dostatečně zdůrazněny a proto dochází k závěru, že spot prezentuje zavádějící schopnosti parkovacích senzorů.

Na zavádějící informace jsou přitom organizace hlídající reklamní prostor citlivé a v tomto případě se jedná o zavádějící obsah, který by údajně mohl vést i k bezpečnostním rizikům. Pokud by se totiž některý řidič nechal reklamou příliš unést a při parkování ignoroval všechno ostatní a spoléhal se jen na senzory, mohl by s vozem skutečně spadnout ze srázu. Taková situace by však byla značně absurdní.

Výsledkem přezkoumání reklamy na nový Defender je však rozhodnutí, podle kterého nesmí společnost Jaguar Land Rover vysílat nový spot na území Velké Británie, což je pro britskou společnost pochopitelně velké zklamání. Obzvlášť ve chvíli, kdy schopnosti vozu prezentované ve videu mají být skutečné a celý zákaz vzešel pouze ze dvou stížností. Automobilka bude rozhodnutí respektovat, jisté rozhořčení je však víc než pochopitelné.