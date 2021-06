Fotbalové Euro 2021: Jak dojet na místa konání?

Mistrovství Evropy ve fotbale se v roce 2021 koná po celé Evropě, a to i blízko českých hranic. Pokud se za fotbalem chystáte, víte, jak dojet do Mnichova či Budapešti, kde se konají vybrané zápasy?

Fotbalové Euro je konečně tady, konat se mělo už v roce 2020, nakonec se však kvůli pandemii koná až letos, přesto pořadatelé trvají na původním označení. Jelikož se cestovní restrikce díky ústupu pandemie postupně uvolňují a diváci budou moci i do ochozů vybraných stadionů, někteří fanoušci uvažují, že na Euro 2021 vyrazí. Víte však, jak se dostat na místo konání?

Letošní mistrovství Evropy ve fotbale je jedinečné v tom, že se koná takřka po celé Evropě. Hrát se bude hned na 11 stadionech, z nichž některé jsou dostupné i českým divákům. Blízko hranic je německý Mnichov, z Moravy se pak dá relativně rychle dostat také do maďarské Budapešti. Milovníci dlouhých jízd mohou volit také třeba nizozemský Amsterdam.

Vězte však, že v těchto městech český národní tým hrát neuvidíte. Jeho zápasy základní skupiny se totiž odehrají ve Velké Británii – dva ve skotském Glasgow (s domácím Skotskem 14. června a Chorvatskem 18. června) a jeden v Londýně (s domácí Anglií), kam je však cestování nadále ztížené. Ostatně třeba irský Dublin z původního plánu zápasů zcela vypadl, protože Irsko negarantovalo povolení účasti diváků v tribunách.

Do Mnichova však můžete vyrazit na pikantní zápas dvou sousedních rivalů, Německa a Francie (15. června), případně mač Portugalska a Německa (19. června) nebo Německa a Maďarska (23. června). Hrát se tam bude i jedno ze čtvrtfinálových utkání. V Budapešti zase budou hrát Maďarsko s Portugalskem (15. června) a Francií (19. června) nebo Portugalsko s Francií (23. června). Později se tam odehraje i jeden z osmifinálových zápasů. V Amsterdamu se pak domácí „oranjes“ utkají s Ukrajinou (13. června), Rakouskem (17. června) a Severní Makedonií (21. června). Následně se tam odehraje i jedno osmifinále.

Autem do Mnichova

Do Mnichova je to autem nejen nejkratší, ale také nejjednodušší cesta. Z Prahy to není ani 380 kilometrů, vede po dálnicích, a tak při volném provozu zabere nějaké čtyři hodiny. Navíc nemusíte bloudit v centru Mnichova, protože Allianz Arena se nachází na kraji Mnichova, navíc na tom blízkém českým hranicím. Plusem je i fakt, že za německé dálnice osobní auta stále neplatí žádný poplatek.

Z Prahy do Mnichova autem vyrazte po dálnici D5, směr Plzeň a následně Rozvadov. V Německu se nejprve držte na dálnici A6, u Wernbergu-Köblitzu zahněte na dálnici A93, na výjezdu 70-Kreuz Oberpfälzer Wald na A93. Zde už sledujte ukazatele Mnichov (München), dálnice vás totiž kolem Řezna (Regensburg) dovede až skoro k Mnichovu. Následně už jen na mimoúrovňové křižovatce 55-Dreieck Holledau najedete na dálnici A9, která vás zavede až ke stadionu. V cíli sledujte ukazatel Arena, konkrétně se jedná o sjezd 73-München-Fröttmaning-Süd.

Fanoušci ze západních Čech pak mohou volit třeba ještě jednu trasu, po silnici B20, kolem Chamu a Straubingu. V takovém případě najedete na dálnici až u Pilstingu, A92 vás pak kolem Dingolfingu a Landshutu dovede skoro až k Mnichovu. Zde už jen odbočíte na dálnici A9, směr Mnichov, následně Arena.

Pořadatelé nicméně upozorňují, že v okolí stadionu může být omezený počet parkovacích míst. V rámci Mnichova však budou moci fanoušci využít možnost bezplatného taxi poskytovaného Volkswagenem.

Autem do Budapeště

Naopak pro moravské fanoušky je cesta autem dostupnější do maďarské Budapešti. Z Brna je to do metropole na Dunaji nějakých 330 kilometrů, které opět zaberou zhruba čtyři hodiny. Na rozdíl od cesty do Mnichova však musíte počítat s tím, že dálnice jsou v Maďarsku i Slovensku, kterým budete projíždět, zpoplatněné. V obou případech však koupíte elektronickou dálniční známku, a tak nemusíte řešit vylepování kupónu.

Z Brna do Budapeště vyrazte po dálnici D2, směr Bratislava. Na stejné dálnici se budete držet také na Slovensku a Maďarsku, kde se však jmenuje M15, respektive u Mosonmagyaróváru se mění v M1. Po ní pojedete kolem Györu až do Budapeště. Tam přes centrum, přes most Erzsébet híd, postupně dojedete až ke stadionu Ference Puskáse.

Pořadatelé nicméně upozorňují, že parkování v okolí arény bude významně omezené. Proto je vhodné zaparkovat už na kraji Budapešti, třeba u nádraží Kelenföld poblíž dálnice M1 a do centra města dojet hromadnou dopravou.

Autem do Amsterdamu

Do Amsterdamu je to naopak už spíše cesta pro dobrodruhy, z Prahy je to totiž do holandské metropole nějakých 870 kilometrů, které zaberou přes osm hodin. Co by ale fanoušek kvůli fotbalu neudělal... Plusem navíc je, že ani v Německu, ani v Nizozemí se za použití dálnic osobním vozidlem neplatí mýtné.

Z Prahy je nejvýhodnější vyrazit po dálnici D8 směr Drážďany a Lipsko. U Lipska se pak můžete rozhodnout, zda pojedete jižnější trasou kolem Kasselu a Dortmundu, nebo severnější kolem Magdeburgu a Osnabrücku. Podle toho pak v Nizozemí pojedete po dálnici A1 nebo A2. V cíli hledejte ukazatele ArenA. Pořadatelé ale opět upozorňují, že parkování v okolí stadionu Johana Cruijffa bude omezené.