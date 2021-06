Léto se blíží, a tak mnozí z nás začínají uvažovat nad letní dovolenou. Jelikož pandemie koronaviru v Evropě začíná postupně ustupovat, cestovní restrikce se uvolňují, a tak je opět na stole i dovolená v zahraničí. Jistotou se přitom letos opět jeví jízda autem, která posádce poskytne největší nezávislost. Na delších trasách se však nevyhnete dálničním poplatkům. Jenže víte, kolik kde v roce 2021 stojí dálnice?

I v roce 2021 platí, že dálniční síť je v různých státech Evropy zpoplatněna různým způsobem. Zatímco ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku se platí mýto v mýtných bránách, podle počtu ujetých kilometrů, třeba v Polsku se platí jen za vybrané úseky dálnic - také v mýtných branách. Naopak Švýcarsko, Rakousko nebo Slovensko se nadále spoléhají na dálniční známky. Kolik tam stojí?

Naopak výjimkou zůstává Německo. U našich západních sousedů se mluví o zpoplatnění dálnic několik let, zamýšlené poplatky jen pro zahraniční řidiče ale byly smeteny evropským soudním dvorem - v rámci EU by byly diskriminační.

Maďarsko

V Maďarsku se už několik let platí elektronické viněty, tzv. e-známky. Ty kontrolují kamerové systémy i mobilní kontrolní jednotky provozovatele dálnice za asistence policie, a to prostřednictvím poznávací značky vozidla. Vybírat je možné mezi různými délkami, k dispozici jsou desetidenní známka, měsíční (platná od počátečního dne označeného kupujícím do 24. hodiny totožného dne (se stejným číslem) následujícího měsíce, respektive do posledního dne v měsíci) a roční, platná do 31. ledna 2022. Pro vybraná vozidla (motocykly, osobní auta s maximem sedmi míst nebo tažné vozíky) lze přitom koupit e-známku i jen pro vybrané župy (maďarská obdoba krajů).

U osobního automobilu do 3,5 tuny s maximálně sedmi místy zaplatíte v roce 2021 za desetidenní e-známku 3.640 maďarských forintů (cca 270 korun). Měsíční vyjde na 4.970 forintů (asi 360 Kč) a roční, platná po celém Maďarsku pak 44.660 forintů (zhruba 3.300 Kč). Jen pro vybranou župu stojí roční známka 5.200 forintů (380 Kč).

E-známku lze pořídit u ÚAMK, případně na čerpacích stanicích v Maďarsku a okolí hraničních přechodů. Taková místa bývají označená nápisem e-Vignette nebo Matrica. Koupit lze ale i přes internet, prostřednictvím stránek ematrica.nemzetiutdij.hu.

Výhodou přitom je, že pokud před vjezdem na zpoplatněnou maďarskou dálnici zapomenete e-vinětu koupit, nebo na placený úsek vjedete omylem, máte ještě 60 minut na to známku koupit, než budete pokutováni.

Rakousko

Také u našich jízdních sousedů si můžete vybrat ze tří možností platnosti dálniční známky. Nejkratší desetidenní, vhodná pro průjezd Rakouskem na letní dovolenou u moře, stojí u vozidel do 3,5 tuny 9,50 eur (cca 240 korun), alternativou k ní je dvouměsíční za 27,80 eur (cca 710,-). Kdo pak do Rakouska jezdí často, je tu roční viněta za 92,50 eur (cca 2.350 Kč). Motorkáři za dálniční známku v Rakousku zaplatí v závislosti na délce platnosti 5,50 eur, 13,90 eur, respektive 36,70 eur.

Vedle papírové známky, lepené na čelní sklo vozu (k vnitřnímu zpětnému zrcátku nebo do levého horního rohu), je možné si pořídit i digitální vinětu, a to prostřednictvím stránek Asfinag.at. Jejich cena je shodná jako u papírových nálepek. Nevýhodou je však fakt, že kvůli tamějším zákonům o ochraně spotřebitelů platí až minimálně 18 dnů od objednání. Nakupovat ji proto musíte s rozvahou, včas před vjezdem do Rakouska.

Rakouská dálniční známka pro rok 2021 má světle zelenou barvu, přičemž nadále platí, že vybrané úseky jsou zpoplatněné zvlášť mýtným, placeným v mýtných branách. Typicky jde o alpské úseky s dlouhými tunely jako Tauern a Karawanken.

Slovensko

Také v sousedním Slovensku je jako v Česku nebo Maďarsku dnes dálniční známka výhradně digitální, to znamená, že ji můžete pořídit buď prostřednictvím internetu (na stránkách eznámka.sk), mobilní aplikace nebo na vybraných prodejních místech, což jsou typicky čerpací stanice u hranic nebo na bývalých hraničních přechodech. Není tedy potřeba nic vylepovat, uhrazení známky ověřují automaticky kamerové systémy prostřednictvím kontroly registrační značky, na kterou se elektronické mýtné váže.

Pořídit můžete tři délky platnosti slovenské dálniční známky pro rok 2021. Desetidenní pro automobily do 3,5 tuny stojí nadále 10 eur (cca 260 Kč), třicetidenní 14 eur (zhruba 360 Kč) a roční, platná až do 31. ledna 2021, rovných 50 eur (zhruba 1.300 korun). Motocykly dálniční známku platit nemusejí, na nákladní vozidla se vztahuje systém elektronického mýta.

Slovinsko

Automobily do 3,5 tuny ve Slovinsku na tamějších dálnicích nadále musejí mít vylepenou papírovou dálniční známku, slovinské dálnice a vybrané rychlostní silnice jsou přitom zpoplatněny také pro motocykly. Slovinské dálniční známky pro rok 2021 mají tyrkysovou barvu, lepit se musejí na jasně viditelné místo, na vnitřním okraji čelního skla – tedy na levou stranu, nebo k vnitřnímu zpětnému zrcátku.

K dispozici jsou opět tři délky platnosti, v tomto případě týdenní, měsíční a roční. Osobní auta do 3,5 tuny za ně i v roce 2021 zaplatí 15 eur, 30 eur, respektive 110 eur (380, 760, respektive 2.800 Kč). Ale pozor, pokud je výška vozidla do 3,5 tuny nad přední nápravou vyšší než 1,3 metru (tedy vybrané osobní dodávky jako Citroën Jumpy, Fiat Talento, Mercedes Sprinter a Volkswagen Multivan), stojí slovinský dálniční kupón dvojnásobek, tedy 30, 60, respektive 220 eur. U motocyklů je naopak zpoplatnění poloviční proti osobním vozidlům.

Slovinské dálniční známky lze zakoupit u hraničních přechodů nebo na čerpacích stanicích, u nás je prodávají třeba pracoviště ÚAMK. Seznam oficiálních prodejců najdete na stránkách DARS.si.

Také ve Slovinsku je nutné počítat také se zvlášť zpoplatněným úsekem. Jde o tunel Karavanke na slovinsko-rakouských hranicích. Za jeho průjezd u vozů do 3,5 tuny i motocyklů letos zaplatíte 7,60 eur (cca 200 Kč).

Švýcarsko

Ve Švýcarsku pak nadále platí, že dálniční známka je v prodeji jediná, s roční platností. Stojí už několik let shodných 40 švýcarských franků (v přepočtu asi 930 korun), přičemž vedle automobilů do 3,5 tuny takový poplatek platí i pro motocykly. Platná je od 1. prosince 2020 do 31. ledna 2021. Známku lze zakoupit u dálničních přechodů do Švýcarska, poblíž hranic ji mívají také na čerpacích stanicích.

U automobilů se švýcarská dálniční známka nalepuje na vnitřní stranu čelního skla (na levý kraj skla či za vnitřní zpětné zrcátko), u přívěsů a motocyklů na lehce přístupný, nevyměnitelný díl. Pro letošní rok má žlutou barvu. Nutné je přitom zdůraznit fakt, že při kontrole není tolerováno nalepení známky na sklo jen pomocí folie nebo lepící pásky, jak někteří šoféři dělají, aby šla třeba použít znovu u jiného vozidla. Přilepit ji musíte přímo na sklo.

I ve Švýcarsku pak najdeme zvlášť zpoplatněné tunely. Průjezd Gotthardským vyjde u osobních aut na 29,50 švýcarských franků (v přepočtu asi 690 Kč). Elektronické mýtné v tunelu Munt La Schera (u Livigna) se pak liší dle dne - od neděle do pátku u vozů do 3,5 tuny a devíti míst stojí 20 švýcarských franků (470 Kč), v sobotu pak 29 švýcarských franků (680 Kč). Pokud budete mýto platit až na místě, dáte za něj 35 švýcarských franků (v sobotu), respektive 25 švýcarských franků.