Francouzi chystají autobus, který bude převážet lidi a jejich auta. Jezdit má na vodík

Zajímavý je už pohon, společnost totiž autobus vyvíjí jako vozidlo s elektrickým pohonem na vodíkové palivové články.

Ještě interesantnější je ale celková koncepce. Má jít o dvoupatrový autobus, který kromě osob bude převážet také jejich auta nebo motorky. Zjednodušeně řečeno si tak tohle vozidlo můžeme představit jako jakousi silniční nebo spíš dálniční alternativu autovlaku.

Symone svoje řešení nabízí jako možnost, jak snížit provoz zejména na dálnicích a současně redukovat dopad cestování na životní prostředí. Firma přitom samozřejmě pracuje s předpokladem, že naložený autobus - zvlášť vodíkový - zatíží životní prostředí výrazně méně, než kdyby stejnou trasu cestující absolvovali na vlastní pěst s jejich vozy a motocykly. Auta a motorky však budou mít u sebe a v cíli cesty je budou moci normálně používat. Společnost dále tvrdí, že její návrh by mohl mít také pozitivní vliv na bezpečnost na silnicích.

Autobus má nabídnout prostor pro 20 cestujících a pro maximálně 5 automobilů a až 5 motocyklů. Vozidla najdou místo "v patře", přičemž doba nakládky údajně zabere maximálně 15 minut.

V kabině pak firma pasažérům slibuje vysoký komfort, pohodlná sedadla, zábavní systém, Wi-Fi připojení nebo občerstvení. Rezervace jízdenek, nebo spíš místenek, bude probíhat přes web společnosti, případně přes aplikaci v telefonu.

Symone chce už v příštím roce prezentovat funkční prototyp. Termín není zvolen náhodně - na konci července se v Paříži rozběhnou Letní olympijské hry 2024 a na Francii bude upřena pozornost celého světa. A start-up by toho rád využil. Do roku 2030 by pak společnost chtěla postavit minimálně stovku těchto zvláštních autobusů.