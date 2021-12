Hot Wheels vyrobilo přes 8 miliard autíček! Podle přísně tajných dat automobilek

Od založení v květnu 1968 firma Hot Wheels vyrobila přes osm miliard miniaturních hraček na bázi autíček. Sériová mašinérie hromadně produkuje barevné modely v měřítku 1:64 nápadně podobné sériovým automobilům. Proces zmenšení vozu z životní velikosti popsal vedoucí designu Ted Wu, který odtajnil i vztahy mezi hračkářstvím a automobilkami.

Licencovaná hračka vzniká na základě dlouhodobých kontaktů mezi Hot Wheels a výrobci aut. Automobilky dokonce umožňují nahlížet do vývoje a příslušné dokumentace, proto začíná formování zmenšenin ještě před oficiální premiérou motorizované předlohy. Do malého měřítka jsou v předstihu implementována přísně utajená data CAD doplněna informacemi o budoucí tovární výrobě či podobě nového vozidla.

Proces vývoje trvá, ale ani příprava malé verze není snadný úkol, upozorňuje Wu a vyvrací tím údajně rozšířenou představu o prostém kopírování reálné předlohy do malé velikosti. „Ve skutečnosti je za vytvořením malého vozidla spousta designérské práce. Když se díváte na auto, které se vám vejde do dlaně, musí vše vycházet správně ve 64krát menším měřítku. Naši designéři jsou opravdu šikovní,“ tvrdí jejich vedoucí.

Tým návrhářů tvoří přes 40 členů zaměřených vždy na určitý obor (dopravní design, průmyslový design, grafický design, design hraček). Různorodé zázemí inklinuje k automobilovému průmyslu, protože řada kolegů pracovala u skutečných automobilek. Výsledkem musí být vždy hračka nebo prodejní artikl zcela libovolného zaměření, velikosti a určení s črty skutečné automobilové předlohy. Nezáleží na povaze výrobku, ale musí mít autentické podobnosti s inspirativním automobilem faktické produkce.

Týmy Hot Wheels navrhují kompletní vozy od interiérů až po exteriéry často fantastických kreací. Denně je dokončeno několik možných podob budoucích hraček, panuje svoboda a volný tok myšlenek, což je rozdílem proti stejné práci u renomované značky osobních vozidel. Od papírových skic po zhotovení angličáku uplynu průměrně rok a půl. Tempo se postupně urychluje, dřevěné formy pro první Chevrolet Camaro vystřídaly moderní technologie, dnešní nápad může být za pár dní k posouzení v rukou Wua díky trojrozměrnému tisku.

Základní sortiment Hot Wheels tvoří více než 450 vozů, zhruba polovina prochází každoroční obměnou. Do nové prodejní sezóny vstupují zcela nové exempláře, ale také revidované kusy opatřené například jiným lakem nebo barevnými doplňky. Za třiapadesát let si Wu troufá tvrdit, že umí odhadnout správný mix vozidel, která budou prodejně úspěšná mezi dětmi i dospělými. On sám už nemá žádné vysněné autíčko Hot Wheels, jelikož prý bývá ohromen po každém povedeném ztvárnění nového modelu. Posledně v duchu zajásal při pohledu na oblíbený Nash Metropolitan postavený do širokého postoje s motorem nad přední kapotou.