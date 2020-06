Slovakiaring čeká nezvyklý závod: Elektrický Jaguar vs. angličák Hot Wheels

Během karantény způsobené pandemií nového koronaviru přišlo české zastoupení společnosti Mattel s koncepcí „Hot Wheels do obýváku“, která přinášela zábavu dětem i dospělým prostřednictvím živých vysílání až k nim domů. Pokud byste si ale mysleli, že s koncem omezení přijde i konec těchto živých vysílání, jste na omylu.

Místo toho se totiž české zastoupení Mattel rozhodlo povýšit celý koncept na zcela novou úroveň, která slibuje podívanou, jakou můžeme znát ze starších zahraničních show. V hlavní roli přitom neuvidíme pouze angličáky Hot Wheels, ale i skutečná auta.

V průběhu června by se mělo na Facebooku Hot Wheels CZ/SK objevit několik živých přenosů ze Slovakiaringu, které slibují kromě parádní show i soutěže o zajímavé ceny.

Během prvního vysílání, které je naplánované na 9.6.2020 od 18:00, proběhne závod mezi elektrickým SUV Jaguar I-PACE EV 400 AWD HSE e-Trophy a Hot Wheels angličákem Jaguar XJ v měřítku 1:64.

Během sprintu na 100 metrů bude elektrický Jaguar sázet na výkon 400 koní a točivý moment 696 N.m, což mu v kombinaci s pohonem všech kol dovoluje akcelerovat z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Angličák bude stát na oranžové dráze How Wheels s několika tzv. zrychlovači, které by mu měly rovněž udělit slušnou rychlost. Zda to ale bude na elektromobil stačit, to se dozvíme až v úterý.

Kromě toho program slibuje závodníky Hot Wheels v reálném závodě s reálnými auty, stavbu velké dráhy, Hot Wheels Pit Stop (závody ve výměně pneumatik), zábavné soutěže nejen s angličáky, Hot Wheels výzvu se 3 tajnými úkoly pro závodníky a soutěže o stovky cen.

Pokud tedy chcete sledovat netradiční závod živě, nezapomeňte se v úterý 9.6.2020 podívat na FB stránky Hot Wheels CZ/SK. Bližší informace o akci jsou pak připraveny přímo na facebookové stránce události.