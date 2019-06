Je tohle nástupce i8? BMW představuje plug-in hybridní studii Vision M Next

Sériová verze plug-in hybridního konceptu by na trh měla dorazit do roku 2025. Evokuje nejen dnešní i8, ale také slavnou M1.

BMW na akci #NEXTGen v domovském Mnichově naznačuje svoji budoucnost. A nezapomíná přitom ani na svoji sportovní divizi BMW M. Na akci se totiž představuje koncept BMW Vision M Next, který podle zákulisních zpráv naznačuje sériový model chystaný pro první polovinu příštího desetiletí.

Automobil kombinuje designérské prvky dnešní i8 (boční silueta) se slavnou M1 (řešení zádě). Ředitel designu značky BMW Domagoj Dukec ostatně přiznává, že studie BMW Turbo předcházející M1 byla hlavní inspirací při tvorbě studie.

Vpředu jsou nově tvarované ledvinky, které jsou uložené velice nízko, doplňují je velice minimalistické světlomety, díky užití organických diod (OLED). I tak si uchovávají pro BMW osobité „čtyři oči“. Specialitou je pak užití světelné technologie Laser Wire, kde hlavní části světlometu tvoří skleněná vlákna potažená fosforem, která umožňují vyrobit supertenké a extrémně precizní tvary. Přední a zadní část vozu je lakována matně neonovým oranžovým odstínem Thrilling Orange, který vytváří živý kontrast s hedvábně matnou stříbrnou metalízou Cast Silver.

Dovnitř se nastupuje vzhůru otevíranými dveřmi, které se odemykají pomocí technologie rozpoznávání obličeje. Interiér vypadá, jako by byl vyroben z jednoho kusu, s funkčními prvky, jako jsou výdechy klimatizace integrované tak, že téměř nejsou vidět. Nenápadný styl má zajistit, že se řidič bude zcela soustředit na jízdu.

Všechny ovládací prvky a informace napříč třemi odlišnými vizuálními úrovněmi v přímém zorném poli řidiče sdružuje tzv. Boost Pod. První rovinu tvoří horizontálně uspořádaný volant se dvěma malými displeji. V návaznosti na něj je zakřivený skleněný displej, nový přírůstek, jehož průhledná plocha se kolem volantu táhne jako hledí. Třetí rovinou je head-up displej s rozšířenou realitou v čelním skle.

Zobrazované informace jsou přitom přizpůsobeny aktuální rychlosti – na základě principů logiky soustředění. S narůstající rychlostí se informace stále více zaměřují na údaje týkající se řízení a přesunou se do úrovně řidičových očí.

„BMW Vision M Next nabízí pohled do budoucnosti sportovní jízdy. Demonstruje, jak nejmodernější technologie mohou učinit zážitek z jízdy ještě ryzejší a emocionálně působivější,“ říká Adrian van Hooydonk, senior viceprezident designérského oddělení BMW Group.

Z technického hlediska je sice studie stejně jako BMW i8 plug-in hybrid, samotné útroby se ale zásadně změnily. Srdcem ústrojí je nový přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu dvou litrů, který se do budoucna objeví v sériových modelech divize BMW M.

Uprostřed uložený spalovací agregát doplňuje dvojice elektromotorů, jeden u přední nápravy, druhý u zadní, což zajišťuje pohon všech kol. Auto lze ale přepnout také do výhradně zadokolkového módu.

Dohromady tyto jednotky mají 441 kW, které dovolují autu zrychlit z 0-100 km/h za tři sekundy a jet nejvyšší rychlostí 300 km/h. Maximální dojezd v čistě elektrickém režimu bez bližších informací o kapacitě baterií činí 100 kilometrů. BMW i8 mimochodem v aktuální podobě využívá 1,5litrový tříválec a dva elektromotory o celkovém výkonu 275 kW, přičemž na stovce je za 4,4 sekundy a jede maximálně 250 km/h.

Sériová verze konceptu BMW Vision M Next je součástí budoucích plánů značky Strategy One Next, které počítají s uvedením 25 elektrifikovaných automobilů na trh do roku 2025. Zákulisní zprávy se však rozcházejí v tom, zda půjde o přímého nástupce dnešní i8, nebo zda druhou generaci i8 v nabídce doplní jako limitovaný model. Jestli se BMW nakonec rozhodně pro omezenou výrobu, měla by se novinka prezentovat jako nástupce legendárního supersportu M1.