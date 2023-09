Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pokud máte rádi vůni benzínu i spálených pneumatik a zatím nemáte plány na tento víkend, máme pro vás zajímavý tip. Již tuto sobotu (23. 9. 2023) se totiž na letišti v Milovicích uskuteční Racing Show Milovice II.

Sraz příznivců soudobých i historických automobilů a motocyklů nabídne dvojzávod ve sprintu na ¼ míle, který by měl být součástí Mistrovství ČR v automobilových a v motocyklových sprintech, které od 1. 8. tohoto roku zastřešuje Autoklub ČR a jeho Komise sprintu AČR. Kromě toho se ale návštěvníci mohou těšit i na soutěže Show & Shine Actual a Show & Shine Historic.

Letiště bude otevřeno od 8.30, od 9.00 do 11.00 bude probíhat registrace do sprintů i soutěží Show & Shine a od 11.00 se pojedou první závody ve sprintu Auto + moto bez reakčního času, po kterých bude od od 13.00 do 14.00 probíhat další registrace do sprintů i do soutěže Show & Shine.

Ve 14.00 odstartuje druhý závod ve sprintu Auto + moto, tentokrát s reakčním časem. V 17.00 pak proběhne slavnostní vyhlášení výsledků sprintů i soutěží Show & Shine. Pro úplnost dodejme, že účast ve sprintech je podmíněna řidičským průkazem. Vstupné pro diváky pak vyjde na 100 Kč.