Lewis Hamilton si prohlédl Mercedes-AMG Project One. Prý zní jak závoďák!

Vývoj hypersportu Mercedes-AMG Project One se opozdil. Probíhající práce tak šel zkontrolovat jeden z těch, kdo se vznikem auta pomáhá.

Mercedes-AMG Project One je napjatě očekávaný hypersport s technikou Formule 1, který však zatím dělá svým tvůrcům vrásky na čele. Představil se v roce 2017 s tím, že se začne prodávat do dvou let, letos však vyšlo najevo, že v prodeji jen tak nebude. Konstruktéry trápí potíže s vývojem. Probíhající práce tak šel zkontrolovat Lewis Hamilton, který se vznikem auta pomáhá.

Šestinásobný mistr světa Formule 1 už s vývojem pomáhal v minulosti, dokonce se zúčastnil světové premiéry auta, které si nyní šel opět prohlédnout. Nadšen byl hlavně jeho zvukem. Hamilton přiznává, že Project One zní opravdu skoro jako závodní auto.

Jakožto aktivní závodník Formule 1 to jistě ví dobře. Navíc je to logické, jelikož Mercedes-AMG Project One využívá techniku použitou právě v Hamiltonově závodním monopostu, konkrétně šestiválec o objemu 1,6 litru. Ve voze mu navíc pomáhají hned tři elektromotory, čtvrtý pak roztáčí turbodmychadlo šestnáctistovky.

Jenže právě s tímto motorem mají konstruktéři zatím velký problém. V létě vyšlo najevo, že se jej zatím nedaří přizpůsobit použití v běžném silničním provozu. Maloobjemový šestiválec se projevuje jakožto příliš křehký, navíc je těžké s ním splnit emisní normy – i proto využije minimálně dva filtry pevných částic.

To ale Hamilton během obhlídky vozu neřešil. Spíše se zajímal o jízdní vlastnosti. Podle všeho byl spokojený, návštěvu totiž zakončil slovy, že je to super vzrušující automobil.