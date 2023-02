Má BMW zajít s ostrým kombíkem ještě dál? Takhle by mohlo vypadat BMW M3 CS Touring

Německá automobilka svým zákazníkům po letech čekání nadělila první ostrý kombík pro řadu 3 a vznikl model M3 Touring. Co kdyby zašlo BMW ještě dál?

Po letech dlouhého čekání a spekulací si milovníci trojkové řady od BMW mohou konečně pořídit BMW M3 Touring, tedy agresivní kombík ze sportovní divize BMW M - 510 koní, pohon všech kol xDrive a decentně agresivní vzhled je něco, co si u BMW M3 Touring hned zamilujete. Ale šlo by to posunout ještě o kousek dál!

Před několika dny ukázala automobilka z Bavorska další ostrou novinku, je jí BMW M3 CS, tedy Competition Sport a to znamená jediné – „emko“ je ještě nabušenější! Proti BMW M3 Competition má M3 CS o 40 koní více, celkově tedy 550. Za navýšením stojí úprava řídící jednotky a také vyšší plnící tlak turbodmychadel (nově 2,1 baru). Z nuly na stovku se pak Competition Sport dostane za 3,4 sekundy.

Z tábora BMW o praktické verzi kombi s přívlastkem CS nepřišly ani náznaky spekulací, a tak to autor virtuálních konceptů Germany’s Finest udělal za ně. Z představeného sedanu M3 CS si přebírá všechny jeho designové prvky, mezi které patří střecha z karbonu, černé pruhy na kapotě, přední splitter nebo mohutný zadní difuzor. Pouze disky kol mění do bronzového odstínu a barvu exteriéru na křídově šedou.

Cena BMW M3 CS startuje na částce 3.965.000 korun. Pokud bychom šli cestou cenové politiky tak, jak je nastavena u standardní M3, rozdíl mezi sedanem a kombi činí 24.700 Kč. BMW M3 CS Touring by se tak ještě mohlo vejít do čtyř milionů.

Pokud by vzniklo, samozřejmě. Nic takového v plánu ale není, i když životní cyklus generace G21 je teprve v polovině… A víme moc dobře, jak BMW umí v posledních letech či měsících svými novinkami překvapovat automobilový svět. Třeba nás překvapí i tentokrát!