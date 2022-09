Martin Vaculík a ojetý VW Touran II: Bazarové zlato!

Už první generace Volkswagenu Touran z let 2003 až 2015 byla velmi dobře zkonstruované auto, na jehož kvalitách a spolehlivosti se však motoristé neshodnou.

Daleko lepší než první

Na přelomu první a druhé dekády tohoto tisíciletí totiž Volkswagen trochu tápal v motorech. Diesely TDI-PD s filtrem pevných částic či agregáty 1.2 a 1.4 TSI ze staré řady EA 111 jsou dnes vyhlášenými bazarovými pastmi – čtrnáctistovka s dvojitým přeplňováním pak leckdy prasklými písty trestala už první majitele. Jako nový vůz působil velmi kvalitním dojmem, když se však po pár letech oloupaly povlaky ovladačů uvnitř či zmatněla krycí skla světel, začaly se ozývat i odsudky, že celý VW je naleštěná bída. Přesto první generace vydržela ve výrobě úctyhodných dvanáct let a za zachovalé kusy posledního ročníku 2015 neváhají lidé stále vydat ani 350.000 Kč. To je zároveň cena, na níž začíná generace druhá, byť samozřejmě spíše v hůře vybavených verzích se slabšími diesely. Že mezi oběma generacemi není v inzerci třeba jasný padesátitisícový odstup, to je pro nás trochu překvapení. Zřejmě za to může decentní design VW, kde ne každý ten zásadní rozdíl jasně vidí.

Tolik místa!

Přitom první a druhá generace kompaktního MPV od VW jsou úplně jiná auta. Dvojka pořádně vyrostla – s celkovou délkou 4527 mm je o celých 12 cm delší než předchůdce. Rozvor náprav pak má o téměř 11 cm větší (tedy 2786 mm). Právě vzdáleností mezi nápravami, která určuje prostor pro posádku, se touran podobá ne kompaktům, ale rovnou vozům střední třídy. Místa pro pět cestujících je opravdu hodně, při zadních sedačkách posunutých na doraz až plýtvavě. Zavazadelník je přitom úctyhodný – základní, pětimístné verze mají 743 l. Příplatkové, sedmimístné, u nichž kus prostoru na výšku seberou složené sedačky, pak 633 litrů. Samozřejmě pokud vás ve voze jede sedm, místo pro zavazadla se vytrácí a zbývá jen 137 l, ale to platí i u MPV o třídu větších. Vnitřní prostornost celkově těží nejen z nárůstu rozměrů, ale i z faktu, že vozy na nové platformě MQB s místem lépe hospodaří. Všechny motory jsou zde už skloněné vzad (dříve byly VW EA 111 nakloněné dopředu), takže motorový prostor může být kratší.