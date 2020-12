Martin Vaculík radí, jaké vybrat dostupné auto s pohonem všech kol a benzínovou motorizací

Paní Vamberská poprosila Martina o radu. Ráda by nahradila svůj Opel Zafira za auto s pohonem všech kol, obešla by se bez automatu i vznětového motoru. Hlavně s tou čtyřkolkou je to ovšem v dnešní době docela těžká věc. Znáte to, emise…

Manévrovací prostor zatížený výše zmíněnými požadavky se tak značně omezuje a Martinovi z toho nakonec vychází vlastně jediné auto – Suzuki Vitara. Je to sice už hybrid, ale jak vám Martin vysvětlí, bát se ho nemusíte. Takže paní Vamberská, je to Suzuki Vitara!