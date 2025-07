Společný podnik Stellantisu v Číně zkrachoval. Je to konec nejstarší západní značky v Číně

Za nejstaršího západního výrobce v Číně bývá obecně považován Volkswagen, ve skutečnosti to ale o něco dříve stihl Jeep. Dlouhá a úspěšná historie končí, protože současný podnik odpovědný za jeho produkci vyhlásil bankrot.

Koncern Stellantis nemá snadnou existenci nikde, obzvláště to ale platí pro Čínu. Ačkoliv tam jeho značky bývaly velmi silné, dnes už trh buď opustily, nebo se drží z posledních sil na okraji žebříčku prodejnosti. Jedinou výjimkou je značka Leapmotor, ve které ale Stellantis drží jen 20 % podíl. Společný podnik Stellantisu s místní automobilkou GAC už dříve oznámil, že utlumí činnost. Začátkem tohoto měsíce nakonec zbankrotoval.

Vznikl v roce 2010, tehdy ještě jako GAC Fiat, a produkoval pro čínský trh modely italské značky. Fiat Viaggio i Ottimo byly modely specifické jen pro Čínu a využívaly techniku sesterského Dodge Dart. O pár let později se přidaly také modely Jeep. Krom těch, co známe ze západu, se zde montoval také Jeep Grand Commander, určený pouze pro tamní trh. Tomu všemu je konec už do roku 2022, kdy GAC-FCA přestal auta vyrábět. Firma však stále existovala a poskytovala podporu existujícím vozům. Než zbankrotovala...

Fiat už není na čínském trhu aktivní ani s importovanými vozy. Jeep si podle tamní webové stránky stále drží alespoň dovezený Wrangler, Gladiator a Grand Cherokee. Bez vlastní továrny v zemi je ale vystaven vysokým clům, což má zásadní vliv na jeho úspěch. Za celý loňský rok se tam prodalo jen 2 637 jeepů, což je propad o 52 % proti předchozímu roku, a z toho 2 574 připadalo na Jeep Wrangler.

Značka Jeep má přitom v Číně velmi dlouhou historii. Pokud nepočítáme kopie, se kterými někteří místní výrobci začínali už v 50. letech minulého století, jde o nejstaršího západního výrobce v Číně. Společný podnik mezi čínským státním výrobcem Beijing Automotive (dnes BAIC) a americkým koncernem AMC vznikl už v lednu 1984 a vyráběl právě vozy značky Jeep.

Prvním byl Jeep Cherokee generace XJ, který tam vydržel s několika modernizacemi až do roku 2005. Ani to nebyl jeho konec, protože BAIC jej pod značkou BAW vyráběl až do roku 2014. Od počátku se ve společném podniku vyráběl také vůz BJ212, což byl stroj vyvinutý už v 60. letech ve spolupráci s ruským UAZ, jehož model Hunter také nápadně připomínal. Pod stejným podnikem se ale pro lokální trh vyráběly také některé modely Mitsubishi.

Po konci AMC společný podnik přešel pod Chrysler a následně pod Daimler AG, a právě produkci Mercedes-Benzu se věnuje dodnes. Poslední vůz s logem Jeepu v nejstarším společném podniku západní značky v Číně vznikl v roce 2007. Společný podnik Volkswagenu se SAIC, který je obvykle považován za nejstarší, byl formálně založen v říjnu 1984, ačkoliv tamní továrna první Santany produkovala už o rok dříve.

Stellantis dnes krom Leapmotoru v Číně provozuje podnik s automobilkou Dongfeng. V tom se vyrábějí modely Citroënu a Peugeotu pro lokální trh. Kromě toho dříve existoval také společný podnik Changan PSA, který produkoval vozy DS Automobiles. Ten v roce 2020 odkoupil konglomerát Baoneng Group, výroba vozů DS mu zůstala. Dnes už značka DS na čínském trhu aktivní není, Baoneng ale stále vyrábí sedan DS 9 na export, a to včetně evropského trhu.

Nový Jeep Compass • Zdroj: Jeep

Zdroj: GAC, zdroj foto: Jeep, zdroj videa: Jeep