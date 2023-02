Mercedes rozšiřuje chytrý displej MBUX Zero Layer do nejnovějších modelů třídy S a třídy C

Chytrý displej MBUX Zero Layer se nejprve objevil v elektrických sedanech EQE a EQS. Nyní si tuto vymoženost mohou užít také majitelé nové třídy C (W206) a nové třídy S (W223). Již vyrobené kusy využijí bezdrátové aktualizace, zatímco zcela nově vyrobené vozy již budou mít funkci Zero Layer v základní výbavě.

Zero Layer je systém, který má řidiči přinést více pohodlí během jízdy a displej přizpůsobuje dle jeho zvyků. Například, pokud řidič telefonuje své ženě nebo kolegovi každý den ve stejnou dobu, systém navrhne telefonát v době, kdy k němu obvykle dochází. Tento návrh se zobrazí v dolní části infotainmentu. Řidič to samozřejmě může odmítnout dočasně nebo trvale a systém tuto konkrétní možnost nadále nabízet nebude.

“Nabízíme aktualizace formou bezdrátového připojení již od roku 2013. Našim zákazníkům nabízíme možnost vylepšit svá vozidla nejnovějším softwarem kdykoli a kdekoli chtějí. Průběžně optimalizujeme schopnost systémů a vyvíjíme pro zákazníka nové funkce, díky nimž je řízení vozů Mercedes-Benz ještě příjemnější. Aktualizace Zero Layer nabízí 100% personalizované a intuitivní uživatelské prostředí se všemi relevantními funkcemi hned na očích. Moderní vzhled pomáhá udržovat vozidlo s dobou a jak je pro Mercedes typické, zachovává jeho hodnotu,” prohlásil Magnus Östberg, ředitel softwarového oddělení Mercedes-Benz AG.

Mimo oblíbené telefonní hovory v určitý čas je zde dalších více než 20 doplňkových funkcí, které vám systém nabídne, pokud jsou pro vás relevantní. Může se jednat o funkci Energizing Comfort (relaxační masáž, tréninkové metody, uzpůsobené ambientní osvětlení interiéru…) nebo předchozí navigační cíle.

Mercedes dodává, že i po stažení této funkce se může uživatel vrátit ke svému původnímu uživatelskému rozhraní, pokud mu nebude Zero Layer vyhovovat.

Lze očekávat, že se funkce Zero Layer dříve či později přenese do celé modelové nabídky stuttgartské automobilky. Ta nedávno představila omlazené verze modelů CLA a GLE. Zanedlouho dorazí také nová generace populární třídy E s označením W214.