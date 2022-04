Video: Mercedes EQS s přístrojovkou za 233.000 Kč. Displej, kam se podíváš!

Ta nám společně s celým Mercedesem EQS dělala před pár dny společnost v rámci tradičního týdenního testování. Ještě než dojde na samotný text, přinášíme vám malou videoochutnávku pracoviště řidiče.

Zkoušený exemplář byl vybaven příplatkovou přístrojovou deskou zvanou Hyperscreen, která stojí 233.000 Kč a má 56(!) palců. Do ryze dotykové přístrojovky jsou sdruženy digitální budíky, obrovská obrazovka multimediálního systému uprostřed a rovněž samostatný displej pro spolujezdce.

Co všechno umí multimédia elektrické vlajkové lodi Mercedesu (alespoň do nástupu EQS SUV) už vám prozradí samotné video. Dojde na technologické vychytávky, rozmazlování posádky, ale třeba i… hraní her! Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nás sledovat na instagramovém účtu @auto.cz, kde pravidelně zveřejňujeme upoutávky na další vydání.