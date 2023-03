Mexická rallye po 2. etapě: Kraluje Ogier, Lappi přerazil sloup

V sobotu bylo na programu soutěže devět rychlostních zkoušek, které měřily dohromady 126,52 kilometrů. Jezdci kategorie WRC2, kde startuje také Martin Prokop, se moc nesvezli. Dopoledne byly pro tuto třídy zrušeny tři ze čtyř erzet a patnáctá zkouška byla anulována pro všechny soutěžící. Takže se nakonec WRC2 utkala jen ve čtyřech z osmi testů.

Zrušil elektriku pro všechny

Lídrům průběžného pořadí se v Mexiku nedaří. V pátek trápilo Ott Tänaka (Ford) turbodmychadlo. Ztratil čtrnáct minut a propadl se na osmnáctou pozici. První den zakončil na vedoucí pozici Lappi (Hyundai), který dokázal odrážet útoky Ogiera (Toyota). V sobotu dopoledne místního času (o sedm méně než v Evropě) však zavadil Lappi pravým bokem svého hyundaie v úvodní erzetě dne o kamenitý val. Vůz se vzápětí roztočil o 180 stupňů a zadní částí přerazil betonový telegrafní sloup. Ten se zřítil na vůz, ale ochranný rám uvnitř auta hmotnost betonu udržel.

Poté co Esapekka Lappi a spolujezdec Janne Ferm vylezli z auta, začalo hořet v motorovém prostoru. „Použil jsem hasicí přístroj, ale to nestačilo. Když přijel Gus Greensmith dal mi svůj a to už se podařilo skoro všechno uhasit. Úplně klidný jsem byl až poté, co přijelo velké hasicí auto a oheň definitivně zlikvidovalo,“ komentoval situaci Lappi, který v soutěži pokračovat nebude. Fanoušci mají v dobré paměti loňskou Japonskou rallye, kdy kompletně vyhořel hyundai Španěla Daniho Sordá. Erzeta byla předčasně ukončena a její opakované průjezdy se nekonaly, čímž přišly posádky o 14,82 měřených kilometrů.

Sekundový boj o stříbro

Po odstoupení Lappiho se dostal na první místo Ogier. Ke dvěma vyhraným erzetám v pátek, přidal v sobotu dvě další a do finiše soutěže jde s komfortní převahou 35,8 sekundy na nejbližší soupeře. „Myslím, že v sobotu to bylo o volbě pneumatik a správné práci s nimi. V cíli každé erzety jsem cítil, jak ztrácejí svou životnost. Myslím ovšem, že na tom soupeři byli hůře než já a to vysvětluje také náskok, jaký mám,“ komentoval Ogier svou situaci. Pokud soutěž vyhraje a získá body v závěrečné Power Stage, mohl by se dostat do čela světového šampionátu.

Zatímco si zkušený Ogier držel soupeře od těla, za jeho zády se dostali do souboje o druhé místo Francouzův týmový kolega od Toyoty Velšan Elfyn Evans a s hyundaiem jedoucí Thierry Neuville. Belgičan byl na klasických erzetách v šesti průjezdech pětkrát nejrychlejší. Každopádně do závěrečného dne soutěže vstupuje na druhém místě Evans s náskokem 4,3. „Nezdálo se mi, že by přilnavost byla tak vysoká. Byl to velký boj, ale šel jsem cestou, aby gumy měly dostatečný grip a více jsem neřešil,“ vysvětluje Evans. Jeho soupeř Neuville dodal: „Podle pocitů z jízdy jsem si myslel, že náš výsledek bude lepší. Odpoledne jsem jel všechno na hraně, ale asi nejsem schopen najet větší časovou převahu na soupeře.“

Málo viditelní šampioni

Jednička týmu Ford Ott Tänak měl, jak již bylo řečeno, první den technické problémy, ale odhodlaně prohlásil, že je schopen se poprat o první desítku. „Dopoledne bylo těžké. Problém na autě mechanici opravili, ale nejsem schopen říci, proč nedokážu jet tak rychle, jak bych chtěl,“ hlásil Estonec v sobotu dopoledne. Před závěrečným dnem má manko na jedenáctém místě 1:56 minuty na poslední bodovanou příčku. „Obecně to bylo technicky bezproblémové a o něco zábavnější, ale pořád nám něco chybí. Snažím se najít způsob, jak řídit auto rychle a je to pro mě trochu nepřirozené. Je těžké najít sebevědomí, když je to technicky tak, jak to je. Už jsme se naučili pár věcí. Rád bych věřil, že odsud to může být jen lepší,“ komentoval situaci Tänak.

Obhájce titulu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) se po problémech Tänaka dostal do pozice, že se může stát lídrem šampionátu. Pokud ovšem svou čtvrtou příčku vylepší. V průběhu soutěže však zatím o sobě nedal moc vědět. Na úvodních dvou městských speciálkách byl sice druhý, ale na klasických erzetách se zatím nedostal v jednotlivých průjezdech ani jednou mezi první tři. Na RZ17 dostal navíc hodiny. „Stalo se na to jednom hodně úzkém místě. Musel jsem často couvat, abych se ze situace dostal,“ vysvětloval finský pilot.

Český jezdec Martin Prokop, který startuje se spolujezdcem Michalem Ernstem (Ford Fiesta Rally2), měl první den potíže se zažíváním. „Zřejmě jsem si přivezl nějaký virus z Česka a zejména v pátek dopoledne to bylo jenom o tom, abych to odjel. Užívat jsem si to začal až koncem dne. Těším se na sobotu, kde tratě slibují nádherné svezení,“ říkal Prokop na svém facebookovském profilu před startem sobotní etapy. To ještě netušil, že z osmi zkoušek se sveze v závodním tempu na pouze čtyřech měřených úsecích. Každopádně je aktuálně na dvanáctém místě absolutní klasifikace.

Průběžné pořadí (po 19 z 23 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:35:37,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +35,8; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +40,1; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:34,0; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:21,2; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:33,4 (1. v kategorii WRC2); 7. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +11:05,0; 8. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:11,0; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia Rally2) +11:52,2; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:54,3; 11. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +14:45,5; 12. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +15:18,6; 13. Salas, Zapata (Mex./Škoda Fabia R5) +18:40,3; 14. Cordero jr., Hernández (Mex./Citroën C3 Rally2) +20:42,8; 15. Dominguez jr., Peňate (ar., Šp./Ford Fiesta Rally3) +23:18,7; … 24. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:02:49,8; 25.Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +1:28?41,5; 28. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +1:51:45,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Mexické rallye

Neděle 19. 3. – 15.05 RZ20 (3,70 km), 16.16 RZ21 (35,63 km), 17.24 RZ22 (12,61 km), 19.18 RZ23 (9,59 km).