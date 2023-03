Mexická rallye po 1. etapě: Vede Lappi, Tänaka odepsalo turbo

Po dvou čtvrtečních erzetách z pohledu místního času v městě Guanajuato, bylo v pátek na programu osm rychlostních zkoušek s celkovou délkou 121,97 kilometrů. Při obou průjezdech erzetou El Chocolate (31,67 km) se posádky vyšplhaly do nadmořské výšky 2737 metrů.

Pohroma pro všechny fordy

Třetí rychlostní zkouška, která otevírala páteční program, se stala pohromou pro tým M-Sport, který nasazuje vozy Ford Puma Rally1. Na trať vyrazil podle pravidel první den nejdříve lídr šampionátu, což byl Tänak. Kromě toho, že na suchém a hutném štěrku musel čistit stopu soupeřům, kteří startovali za ním, ho potkala mnohem horší nepříjemnost. Na patnáctém kilometru zkoušky dlouhé 31,61 km začal jeho vůz zpomalovat, až zastavil úplně. Z palubní kamery bylo vidět, jak se Tänak a jeho navigátor Martin Järveoja snaží opravit závadu. Vypadalo to, že pracují s trubkou turbodmychadla. Do cíle erzety dorazili se ztrátou 7:47,7 minuty.

„Turbo je mrtvé. Teď s tím nemůžeme nic dělat a musíme počkat až na servis,“ hlásil Tänak. Po pěti erzetách figuroval na 26. místě s mankem 12:33,5 minuty. Loni ve Švédsku musel odstoupit vinou problémům nového hybridního systému. Tentokrát mohl specialistům z Compact Dynamics, kteří se starají o hybridní systémy, jenom poděkovat. „V autě to byl docela boj. Doufám, že to byla jenom uvolněná trubka, i když to tak nevypadalo. Měli jsme štěstí. Bez baterie a elektromotorů bychom museli odstoupit. Na některých místech bychom se do kopce vůbec nevyšplhali. Musíme to opravit, uvidíme, co nás ještě čeká,“ hlásil Tänak před příjezdem do servisu.

Když se vrátíme na trať třetího měřeného testu, Watterlo modrého oválu pokračovalo. Francouz Pierre-Louis Loubet trefil v pravé zatáčce kámen v příkopu a vylomil kolo. Pravidlo do třetice všeho zlého naplnil řecký pilot Jourdan Serediris, který havaroval, a jeho puma dokonce zatarasila trať. Zkouška musela být dokonce přerušena.

Video se připravuje ...

Lappi odstínil soupeře

Na první místo se dostal Lappi, který se o první místo přetahoval s Francouzem Sébastienem Ogierem (Toyota GR Yaris Rally1). Úřadující mistr světa Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který mohl profitovat z Tänakových problémů, měl na třetí zkoušce problémy, když trefil zadní částí svého automobilu skálu. Ztratil 12,7 sekund a propadl se z druhého na šesté místo.

Lappi zamířil do poledního servisu s náskokem 1,4 s před Ogierem. Ten držel karty na prvním mezičase při druhém průjezdu El Chocolate, ale nakonec se mu jeho útok nepodařil. „Nemůžete zaútočit, nebo se zhroutíte. Důležité je držet čistou stopu. Nikdy to není dokonalé, ale je to docela dobré,“ řekl Lappi.

Mezitím pokračoval boj o třetí místo, když Dani Sordo klesl za Elfyna Evanse. A to i přesto, že Evans nebyl spokojen se svou jízdou a stěžoval si, že je dost kluzká trať. Na sedmé erzetě však měl Sordó defekt a ztratil minutu, čímž vypadl z boje o stupně vítězů.

Na zmíněné sedmé zkoušce Ogier zatáhl a snížil náskok vedoucího Lappiho na pouhých 0,3 sekundy. Ovšem Lappi vzápětí kontroval a přidal ke své převaze 3,1 sekundy a s náskokem 3,4 sekundy se šlo do dvou superzet, které uzavíraly páteční program. Ani v závěru dne neponechal Lappi nic náhodě a s převahou 5,3 sekundy vstupuje do dalšího dění soutěže. „Jsem trochu překvapený, ale beru to tak, jak to je. Tohle byl pravděpodobně jeden z nejlepších dnů mé kariéry. Vždy jsem doufal, že budu moci bojovat na špici, ale nikdy nebylo v mých silách bojovat proti Sébovi. Teď jsem si jistý, že naše temo může být i v dalších dnech dobré,“ uvedl Lappi.

Video se připravuje ...

Průběžné pořadí (po 10 z 23 RZ)

1. Lappi, Ferm (Hyundai i20 N Rally1) 1:25:12,0; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +5,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +30,1; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +39,8; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +59,7; 6. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:27,2; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:50,1 (1. v kategorii WRC2); 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +3:58,6; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:16,5; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:53,1; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia Rally2) +5:31,3; 12. Martínez, Nicholson (Chile, Arg./Škoda Fabia R5) +6:29,4; 13. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +7:06,7; 14. Salas, Zapata (Mex./Škoda Fabia R5) +8:43,4; 15. Cordero jr., Hernández (Mex./Citroën C3 Rally2) +11:36,8; … 18. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +14:05,0; 25. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:00:23,7; 26. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +1:19:57,0; 27. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Punma Rally1) +1:20:06,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Video se připravuje ...

Zbývající program Mexické rallye

Sobota 18. 3. – 15.13 RZ11 (14,82 km), 16.04 RZ12 (22,56 km), 17.05 RZ13 (21,70 km), 18.13 RZ14 (3,70 km), 21.06 RZ15 (14,82 km), 21.59 RZ16 (22,56 km), 23.05 RZ17 (21,70 km).

Neděle 19. 3. – 0.18 RZ18 (3,70 km), 1.18 RZ19 (2,76 km), 15.05 RZ20 (3,70 km), 16.16 RZ21 (35,63 km), 17.24 RZ22 (12,61 km), 19.18 RZ23 (9,59 km).