Mluví se o návratu Hondy S2000. Líbila by se vám v této podobě?

Sportovně laděný roadster se vyráběl v letech 1999 až 2009. Své majitele těšil hlavně točivým, atmosféricky plněným čtyřválcovým motorem, který poháněl zadní kola, a zábavnými jízdními vlastnostmi. Honda podle dostupných informací vyrobila necelých 111 tisíc vozů. Na nástupce ale bohužel nedošlo.

Naděje však existuje. Před dvěma lety například magazín Forbes s odvoláním na informace od zdrojů blízkých automobilce napsal, že Honda nástupce chystá. Premiéru nové S2000 přitom údajně plánuje na rok 2024, v němž roadster oslaví 25. narozeniny.

Forbes tvrdil, že proporce budou podobné původnímu modelu, novinka však nabídne užší světlomety a konstrukci z lehkých materiálů, jakými jsou hliník a uhlíková vlákna. Hmotnost by se měla vejít pod 1.400 kg. O pohon zadních kol se má postarat turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitr ze Civicu Type R, jehož výkon by mohl dosahovat až 350 koní. Roadster by měl z hot-hatche převzít také šestistupňovou manuální převodovku.

Samotná Honda ale oficiálně mlčí. Mezi fanoušky automobilky a původního modelu však myšlenka na novou S2000 žije. Dokládá to také návrh designéra a umělce jménem Timothy Adry Emmanuel, vystupujícího na Instagramu pod přezdívkou adry53customs, který přichází s vlastní představou nové generace legendárního sportovního roadsteru.

Timothy vůz vybavil výrazným a poměrně ostrým designem, který zachovává siluetu s dlouhou přední kapotou. Zajímavá je především příď s agresivně tvarovaným nárazníkem a minimalistickými LED světlomety. Záď s úzkými světly působí uhlazeněji, pozornost získává zejména difuzor a čtyři koncovky výfuku. Vyloženě konceptově pak vypadá čelní sklo.

Potěšila by vás Honda návratem roadsteru S2000? A co kdyby nová generace vypadala takto?