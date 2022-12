Grafik si představil příští Hondu NSX. Takhle bychom si ji nechali líbit!

Stávající generace Hondy NSX skončila a její nástupce není jistý. To však nezastavilo nezávislého grafika, který vytvořil vlastní představu, jak by třetí generace mohla vypadat. A stojí za to!

Zástupci značky říkají, že nové NSX přichází vždy v době, kdy chce Honda světu dokázat své schopnosti. První generace způsobila pozdvižení, druhá generace ukázala, že Honda dokáže postavit i velice schopný hybridní sporťák, zatímco třetí generace zřejmě předvede, čeho je japonský výrobce schopen s elektrickým pohonem. Jak by elektrické NSX mohlo vypadat, ukazují povedené digitální ilustrace designéra jménem Ulises Morales.

Výroba druhé generace Hondy NSX (a jejího dvojčete, Acury NSX) skončila v polovině letošního listopadu. Eventuální příchod nástupce zatím není jistý, přestože se zdá, že je mu sama automobilka nakloněna. Ulises Morales, designér pracující v italském Turíně, se rozhodl vytvořit představu, jak by taková třetí generace NSX mohla vypadat.

Svým vzhledem Moralesův výtvor jednoznačně odkazuje na první generaci Hondy NSX. Příbuznost je vidět zejména v bočním profilu a křídlu na zádi. Kreace si zachovává proporce auta s motorem uprostřed, přestože její autor konkrétní způsob pohonu vozu nezmiňuje. Vzhledem ke spekulacím ohledně případného produkčního auta a absenci koncovek výfuku na digitálních ilustracích se však dá předpokládat, že jde o elektromobil.

Přestože design odkazuje na první generaci NSX, nejedná se o prvoplánové retro a auto působí moderně. Úhledně tvarovaná příď s úzkými světlomety ukrývá sympatický detail v podobě předního zavazadlového prostoru, do nějž se podle Moralesovy představy vejdou minimálně dvě velké krabice s ovocem. Kdo říká, že supersporty musí být nepraktické?

Moralesův návrh nemá pochopitelně s plány automobilky nic společného, ale my musíme uznat, že bychom se za podobně vypadající Hondu NSX nezlobili. Kdyby se v Japonsku inspirovali při přípravě designu případného budoucího auta, nic by tím nezkazili. Nám nezbývá nic jiného než doufat, že se skutečně nového NSX dočkáme. Byť by to bylo s elektrickým pohonem, dosavadní dvě generace naznačují, že by mohlo stát za to.