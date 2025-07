Mototest QJ Motor SRT 600 SX: Jak to jen dokázali?

Výrobce motocyklů QJ Motor sice u nás ještě moc známý není, ale určitě o něm budeme slýchat častěji. Je totiž součástí obří společnosti Qiangjiang, která produkuje 1,2 milionu jednostopých vozidel a čtyřkolek ročně. Široké portfolio zahrnuje skútry, cruisery, supersporty, naháče a také populární cestovní endura. U posledně jmenované skupiny se snaží obsadit všechny kubatury. K předchozím motorizacím 650, 700 a 800 letos dorazila ještě velká devítistovka a na opačný konec zamířil model SRT 600 SX. Zaujal nás již na letošním motosalonu v pražských Letňanech. Když na nás navíc vykoukla neuvěřitelná cena 149 900 Kč, na jeho testování jsme se vyloženě těšili.

Bohatý základ

Ještě loni se šestistovka prodávala pod označením SRT 550 SX, ale už tehdy platilo, že nabízí hodně muziky za málo peněz. Za 149 900 Kč jste dostali řadový dvouválec 554 cm3 s výkonem 41,2 kW a točivým momentem 54 Nm, což je o dost více než konkurenční pětistovky přiškrcené na 35 kW kvůli řidičákům A2. Navíc ve výbavě nechyběl nastavitelný podvozek Marzocchi, vyplétané bezdušové ráfky s rozměry 17″ vzadu a 19″ vpředu obuté do plášťů Metzeler a třešničkou na dortu byly tří hliníkové kufry s výstelkou, které odemknete klíčkem od zapalování. A jedeme dál. Motorka byla vybavena také centrálním stojánkem, ochranným krytem pod motorem, bočními padáky, masivními blastry na řidítkách, velkým 7″ barevným displejem s možností zrcadlení mobilů, zásuvkami USB-A i USB-C či vyhříváním sedadla a rukojetí. QJ Motor to bylo zřejmě málo a do nové SRT 600 SX toho nacpali ještě více. Samotná motorka je díky identické kapotáži a nádrži stejná, ale od 550 ji na první pohled rozeznáte podle přídavných čtyřbodových hranatých mlhovek zakomponovaných do přední masky. A když máte mlhovky, tak se do předních 320mm plovoucích kotoučů zakusují špičkové monoblokové čtyřpístky Brembo s radiální pumpou. Protiblokovací systém Bosch lze nově nastavit do dvou režimů, přičemž v módu Off-road se na zadním kole vypne. Nové jsou také dva jízdní režimy Sport a Normal se sníženým výkonem o 80 %. No a komfort zvyšuje možnost nastavit vyhřívání rukojetí a sedla do tří úrovní. A pozor, cena se nezměnila! I nové SRT 600 SX pořídíte za 149 900 Kč, což je neuvěřitelné.

Pohodové svezení

Tak v čem je zádrhel? Po nasednutí zatím žádný nepřichází. Vysoká široká řídítka zajišťují s polohou sedla a stupaček přirozený uvolněný posez. Jezdec s výškou 174 cm má nohy skrčené tak akorát a na zem dosáhne bez problémů. Jenže nám překážejí stupačky, které jsou přesně v místě kotníků, takže při manipulaci na místě si do nich několikrát kopneme. Dobře tvarované je naopak sedlo. V přední části je užší, takže kolena obepínají nádrž, výrazně zvýšená zadní část zase zajišťuje skvělou oporu při zrychlování. A je pravda, že řadový dvouválec občas dokáže jezdce do sedla zatlačit.

Motor hezky táhne odspodu, okamžitě reaguje na otočení plynu, nevibruje a necuká. Nárůst výkonu je pozvolný a plynulý. Probouzí se kolem 2000 otáček a více ožije kolem čtyř tisíc. To nejlepší ze sebe dostane kolem šesti tisíc, ale rozdíl proti čtyřem není tak výrazný, takže nemá smysl ho do vyšších kmitočtů honit. Z pohledu agregátu jde o normální motorku, která dobře poslouží začínajícím jezdcům, protože jim neutrhne ruce, ale rychle se s ní sžijí i klidnější zkušenější motorkáři, kteří ocení i sametové řazení. Jezdíme v režimu Sport. Normal je o dost slabší a ani se nám módy nechce moc přepínat, protože je to složitější. Kolébkovým ovládačem je potřeba se dostat do menu palubního počítače, vybrat asistenty a přepnout režim. Samostatné tlačítko by bylo vhodnější.

Na dálničních 130 km/h se dostane rychle a při delších přesunech nebudete za šneky. Ve vyšších rychlostech bychom ocenili jen účinnější větrný štítek. Přední vidlice i zadní centrální tlumič Marzocchi jsou nastavitelné, ale výchozí uložení nám vyhovuje.

QJ Motor MTX 125 • Zdroj: QJ Motor

Široký záběr

Odpružení je komfortní, takže si vychutnáváme hlavně pohodové až plavné cestování. S použitým dvouválcem to ani na nějaké agresivnější pojetí a řezání zatáček není, i když se tomu stroj nebrání. Díky rozvoru 1500 mm (mezi konkurenty patří k větším) je příkladně stabilní v přímém směru i při vyšších rychlostech, ale zároveň umí být agilní i v zatáčkách. Motorka se chová neutrálně a zatáčí tak, jak jezdec potřebuje. Zbytečně moc se do zatáčky nezavírá a ani se s ní nemusíte prát. Přitom zvládne slušné náklony, v nichž se cítíme bezpečně. Na šotolině se nám líbí nastavení elektroniky. Při brzdění zasahuje ABS jemně, ale účinně. To samé platí i pro kontrolu trakce (nově jde zcela vypnout), která při přidání plynu dovolí lehký prokluz kola, ale jen takový, aby ho jezdec zvládl. QJ Motor postavilo povedené cestovní enduro, které bude vyhovovat širokému spektru jezdců. Hodí se na dlouhé cestování, nemusíte se bát s ním vyrazit do terénu, a když sundáte kufry, můžete se s ním proplétat hustým městským provozem. Je pravda, že tohle zvládnou i jiné motorky, jenže žádná za 149 900 Kč.

Plusy

Příznivá pořizovací cena

Bohatá výbava

Výborné brzdy

Stabilní a komfortní podvozek

Síla motoru v nízkých otáčkách

Minusy

Složité přepínání jízdních módů

Malý větrný štítek