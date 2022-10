Motocyklová VC Austrálie 2022: Moto2 vyhrál Alonso López, Salač spadl ze čtvrtého místa

Osmnáctým závodem letošního ročníku klasického světového šampionátu silničních motocyklů je Grand Prix Austrálie. Klání v jedné stopě mají na tomto místě dlouhou tradici, Na původní silniční trati na jihu pátého kontinentu závodily od března 1928 automobily, motorky se přidaly v roce 1931. O vznik automotodromu se v polovině padesátých let zasloužil závodník a podnikatel Glenn Lukey, podle něhož je pojmenována nejatraktivnější zatáčka Lukey Heights.

Současný okruh na Phillip Islandu obklopuje nádherná příroda, což má za následek častou přítomnost zvěře, zejména pro Austrálii typických klokanů a hus kuřích. Závodníci zatáčejí sedmkrát doleva a pětkrát doprava.

MotoGP

Boj o titul mistra světa v MotoGP je nejnapínavější ze všech tří vypsaných kubatur. Reálnou šanci jej získat mělo před závodem ještě pět jezdců.

Vw warm upu se děly věci! Začalo pršet – a to bývá vždy hodně veselo. Budoucí týmoví kolegové se málem sťukli, „Pecco“ Bagnaia Eneu Bastianiniho lehce zavřel a dotyčný se hodně rozčiloval. Fabio Quartararo zkoušel motokros, pochopitelně nedobrovolně a Marc Márquez se ocitl na zemi. Mokrá trať dělala problémy i šampionům… Znovu se blýskl Johann Zarco (1:36,8 min).

Suzuki chce na poslední dvě Grand Prix ještě vyzkoušet novou aerodynamiku. Álex Rins se ostře ohradil, že je to nesmysl, když končí. Nastoupí tedy zkušební jezdec Takuya Tsuda. Závodníky nejprestižnější kubatury v závodě čekalo 27 kol, tedy 120 km. A Bastianiniho stíhačka z hloubi pole, konkrétně patnácté příčky… Miguel Oliveira dostal dlouhé kolo za incident v kvalifikaci.

„Remy Gardner bude světu MotoGP hodně chybět,“ řekl Pedro Acosta. Ten si po závodě Moto2 oblékl jeho tričko. „Jsem strašně rád za fanoušky, přišli mě podpořit. A ani moc dnes nefouká. Počasí je fajn,“ nechal se slyšet druhý a úspěšnější Australan v poli Jack Miller.

Moto2

Japonec Kohta Nozane se příští rok přesune ze superbiků do Moto2 do Riders Academy VR46 placené Yamahou, kde zůstane Manuel González, Keminth Kubo končí.

Ranní warm up vyhrál Alonso López (1:36,8 min), kterého v závodě čekalo dlouhé kolo za sestřelení Celestina Viettiho v pátečním FP1. Canet sice skončil druhý, ale na samém konci zahřívací desetiminutovky jej stroj drsně vykopl, naštěstí v pomalé zatáčce. Somkiata Chantru naštěstí nezastavily dva sobotní pády, lékaři jej i přes bolest zad na start pustili.

Ai Ogura, který bojuje s Augustem Fernándezem o titul mistra světa, vyrážel do závodu na 25 okruhů (112 km) až z páté řady. Teoretickou šanci získat korunu měl ještě i Arón Canet a čistě matematickou pak Celestino Vietti. Startovalo se ve 3:20 našeho času. Prvního Tonyho Arbolina ve čtvrté zatáčce předjel López. Musel si odbýt trest, právě proto vystřelil jako raketa, aby moc neztratil. Získal skoro tři sekundy, taktika mu vyšla perfektně, po absolvování dlouhého kola zůstal v čele! A klání vládl i nadále.

Ve čtvrtém okruhu spadli Simone Corsi a Jorge Navarro. italský veterán se nestačil padajícímu Španělovi vyhnout… Navarra zabraly kamery ležícího bez helmy, rudá vlajka však nezavlála. Ke slovu přišla pochopitelně nosítka. Havaroval do té doby výborný Arbolino. Filip Salač jel famózně, začínal jedenáctý, ale postupně se vyhoupl na čtvrté místo za Pedra Acostu a Augusta Fernándeze. Válčil s Cameronem Beaubierem a dojel je Jake Dixon.

Jenže český jezdec v 11. okruhu spadl. „Ustlali si“ i Kubo, Niccolò Antonelli, Vietti z první desítky a dalla Porta skončil v boxech. Důležitý pro vývoj závodu i šampionátu byl pád Fernándeze, držel si přilbu v dlaních, respektive rukavicích, ujelo mu přední kolo, což znamenalo konec.

Jake se po stíhačce dostal už na třetí místo. Američan Beaubier se ho neudržel, odcházely mu gumy. Početnou skupinu „padavků“ rozšířil v 19. kole Barry Baltus. Ogura jezdil na kraji druhé desítky a nebyl vůbec vidět, přesto se dostal do průběžného vedení šampionátu.

Čtvrtého Beaubiera dostihla v předposledním kole skupina jezdců a doslova si na něm smlsla. Jeho krajan Joe Roberts skončil kvůli zlobivé technice v boxech. GP Austrálie však naprosto suverénním způsobem vyhrál Alonso López – podruhé letos i v kariéře. Měl eso v rukávu – nikoli obrazně, nýbrž doslova, kartu schovával v kombinéze! Loňský mistr světa Moto3 Pedro Acosta dorazil pod šachovnici druhý a poslední „bednu“ bral Dixon. „Poleman“ Fermín Aldeguer byl rád za čtyřku před skvělým Gonzálezem.

Dixon: „Kvalifikace byla příšerná, musel jsem jet ze čtrnácté příčky. Zadní gumu mi asfalt sežral, když jsem se pokoušel dojet soupeře vpředu. Prostě to lépe nešlo...“ Acosta nám toho moc neřekl, klání zhodnotil lakonicky: „Tohle byl nejtěžší závod pro všechny.“ A šťastný vítěz?„Nevím, jak jsem to udělal, ale tvrdá práce se vyplatila. V kvalifikaci jsem ztratil kvůli červené vlajce. Dnes byl okruh úplně jiný než včera a čekal mě long lap...“ Madridský rodák nezapomněl na děkovačku včetně Caseyho Stonera, z jehož videí se učil. Evidentně se sebevzdělávání náhradníkovi za vyhozeného Romana Fenatiho začíná vyplácet. Bude právě on vedle Acosty vážným kandidátem na titul v příští sezóně?

Moto3

Na titul v nejslabší kubatuře mohli pomýšlet kromě lídra průběžného pořadí Izana Guevary ještě Dennis Foggia a Sergio García, čistě matematicky pak Ayumu Sasaki. Ranní warm up, který začínal v půlnoci našeho času, vyhrál David Muñoz (1:44,7 min). Dráha byla mokrá, ale rychle osychala. Scott Ogden dnes slaví narozeniny, je mu devatenáct.

Na semaforu svítila při výjezdu do zaváděcího kola červená, ale traťoví komisaři mávali zelenými vlajkami. Některé jezdce to pochopitelně zmátlo… Všichni obuli suché pneumatiky. Závod byl vypsán na 23 kol, tedy něco málo přes 102 km. Teploměr ukazoval pouhých 14 stupňů, na jihu pátého kontinentu je v polovině října časné předjaří.

Mladá dáma a pánové vyrazili do boje o vavříny po druhé ranní, start se o pět minut opozdil kvůli podmínkám na trati. Adrián Fernández si musel odbýt dvojité dlouhé kolo za kontakt s Garcíou z minulého závodu v Thajsku, sundal ho hned v úvodu.

Australským jednoválcovým čtyřdobým dvěstěpadesátkám vévodila zpočátku skupina pěti jezdců, pak se dotáhla další dvojice – Guevara a také Joel Kelso. Australan se chtěl řádně předvést, i když bydlí na druhé straně kontinentu. Daniel Holgado a Taiyo Furusato spadli ve třetím kole v zatáčce Hayshed, Španěla bolelo pravé zápěstí, ale oba byli po kontrole u lékařů v pořádku. Pořadí se míchalo skoro každou zatáčku, otěže převzal García, který se snažil ostatním odjet – a jeho parťák a největší favorit na titul k se k němu přidal.

Guevara potřeboval vyhrát, aby definitivně rozhodl o letošním titulu. Dvojici Aspara v čele pronásledovali Sasaki a Deniz Öncü a chytili se jich. Öncü pořád bojuje s nateklým malíčkem, musí mít i větší rukavici… Ogden spadl ve třetí zatáčce, to už byl závod těsně za polovinou, narozeninová oslava se mu tedy příliš nepovedla, na Phillip Island nebude vzpomínat v dobrém. Vedoucí čtveřice si nedarovala ani centimetr trati, tak to má být! Rozhodoval slipstream a Asparovi borci se trochu škádlili.

Tatsuki Suzuki zakončil nepovedený víkend pádem v 19. okruhu, v posledním kole havaroval Mario Aji. O vítězi se rozhodlo v závěru, Izan Guevara ostatním pár zatáček před finišem poodjel a triumf i titul je jeho. Deniz Öncü ke konci zabral a „věčně čtvrtý“ Turek se radoval ze stříbra, třetí projel cílem García, na Sasakiho tentokrát zbyla bramborová medaile. Druhou grupu přivedl do cíle Stefano Nepa, Kelso prohrál s Moreirou o tisícinu a skončil osmý, pro něj je to nejlepší výsledek kariéry. Dennis Foggia dojel až devátý a v posledních dvou Grand Prix může přijít i o titul vicemistra, García se Sasakim se budou určitě snažit…

Zlatou přilbu novému šampionovi přivezl do týmové kombinézy oblečený Nicolás Terol, poslední král stopětadvacítek a dokonce si ho posadil na ramena. „Guevara je jezdcem budoucnosti, motodvojky mu určitě půjdou, za pár let i MotoGP,“ řekl Marc Márquez. Juniorský šampion Moto3 z roku 2020 k zisku prestižnější mistrovské koruny potřeboval jen dvě sezóny.

García: „Udělal jsem všechno, brzdil pozdě a tvrdě, ale na rovinkách mi chyběla rychlost.“ Öncü: „Závod jsem si užil, hlavně boje v první čtyřce. Nechtěl jsem moc tlačit na pilu, až ke konci. Snažil jsem se dostat na druhé místo a vyhrát. Nepovedlo se, ale po dlouhé době jsem na bedně.“ Guevarovi přeskakoval hlas: „Je to úžasné, jsem šampionem, vedl jsem dlouho i v závodě.“ Rodák z Mallorcy nezapomněl poděkovat za podporu.

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.