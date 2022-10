Motocyklová VC Austrálie 2022: V kvalifikacích padaly letité rekordy, MotoGP pro Martína

Do pátečního a sobotního dění na okruhu Phillip Island výrazně zasáhla místní divoká zvěř. V MotoGP získal hodinky Jorge Martín, radovali se z nich i Fermín Aldeguer (Moto2) a Ayumu Sasaki (Moto3).

Osmnáctým závodem letošního kalendáře MS silničních motocyklů je Velká cena Austrálie. Už tradičním místem konání je okruh na Phillip Islandu jižně od Melbourne, jedna z nejkrásnějších motocyklových tratí světa. Okruh měří 4445 m a má dvanáct zatáček včetně legendární deváté – Lukey Heights, rychlé a na vrcholu kopce. Byl otevřen v prosinci 1988 po přestavbě. Jeho základ však pochází už z roku 1956 a na běžných silnicích se na Filipově ostrově závodilo od března 1928 do roku 1940, původní motocyklová trať měla 16 km, pozdější trojúhelník jen 5,33 km.

Moderní okruh byl ve své historii dvakrát na delší dobu uzavřen. V roce 1989 se tu po posledním obnovení konala první motocyklová VC Austrálie v rámci světového šampionátu a v sezóně 1997 se sem natrvalo vrátila. V mezidobí ji hostil Eastern Creek nedaleko Sydney. Naposledy se na Phillip Islandu jelo v roce 2019. Pak přišel covid…

I závod s tímto názvem má však dlouhý životopis, první australská GP byla uspořádána již v roce 1914 v Yetholme v Novém Jižním Walesu. Před zařazením do klasického světového šampionátu se odjelo celkem 17 ročníků (ano, za 74 let), ze známých tratí se jelo desetkrát v Bathurstu, překrásný okruh Mount Panorama vznikl ještě před druhou světovou válkou. Jednou se stal dějištěm Sandown Park v areálu dostihového závodiště. V 70. a 80. letech se na startu objevovaly i závodní sedmsetpadesátky.

Australský program začíná pro středoevropského fanouška velmi brzy, všechny tři dny už o půlnoci. Hodně tu fouká a často prší, uplatní se teplejší oblečení, hlavně Španělům je tu pořádná zima. V boxech byli k vidění hlavně domácí mistři úzkých řídítek: Chris Vermuelen a Casey Stoner. Druhý jmenovaný dvojnásobný šampion MotoGP tu vyhrál v prestižní třídě šestkrát! Prošel se také ve čtvrtek s Francescem Bagnaiou po okruhu, byť pod deštníky. Fanoušci jsou zde vychovaní, ploty, které oddělují jejich prostory od trati, jsou maximálně metr vysoké, ale žádný si je nedovolí přeskočit. Srovnejte s temperamentními Španěly či Italy…

MotoGP

Razlana Razaliho pro příští rok opustí hlavní sponzor WithU, který si letos prosadil Andreu Doviziosa. Jeho roli převezme společnost CryptoData. Tým RNF přechází z Yamahy k Aprilii, tato věc je už dostatečně známá.

Mezi jezdce nejsilnější kubatury se v Austrálii vrátil mistr světa z roku 2020 Joan Mir, zraněný kotník už má v pořádku. „Phillip Island je nejbláznivější trať v celém kalendáři! Jsem zpátky po čtyřech závodech a je to výzva. I když vrátit se rovnou sem a hned na to tlačit jako čert není snadné, moc si to užívám!“

Naopak stále chybí Takaaki Nakagami, který si léčí prsty na pravé ruce, nahrazuje ho znovu Tetsuta Nagashima. „Po závodě v Japonsku jsem byl na druhé operaci prstů. Už se to hodně zlepšilo, ale stále je pro mě trochu náročné vzít do ruky některé předměty. Cítím se dobře, nebolí mě to, ale doktor mi doporučil, abych si minimálně dva týdny odpočinul. Příští pondělí mě čeká další lékařská prohlídka, kde mi vyndají stehy a pak se rozhodneme, jestli budu moci závodit v Malajsii,“ řekl „Taka“.

Klokani k Austrálii patří. V prvním tréninku jeden běhal po trati, jezdce naštěstí neohrozil a odskákal jinam. Domácího Jacka Millera v závěru pokořil Johann Zarco (1:30,3 min). Miller má na okruhu „svoji“ zatáčku, jeho jméno nese nově vracečka číslo čtyři, donedávna „Honda Corner“. Obrovská pocta! Jedno kolo na Phillip Islandu za ním absolvovalo dalších 250 motorkářů. Marc Márquez zkoušel hondu se „stegosauřími“ křidélky na zádi (připomínají jeho hřbetní ochranu). Nové prvky měl i na přídi a „břiše“. Dvojnásobný mistr světa Moto2 ze země galského kohouta kraloval i druhému tréninku (1:29,4 min). Jezdilo se mnohem rychleji, takže se pořadí za ním promíchalo. S dalším klokanem se málem potkal Aleix Espargaró.

Čerstvý ženáč Miller se nechal slyšet: „Taktika ve prospěch Pecca Bagnaii být může, ale rozhodně ne doma. Já tu chci vyhrát!“ Stačí se podívat do aktuální bodové tabulky: matematickou šanci na titul má ještě sedm jezdců a on je mezi nimi. „Je mi líto, že Jack odchází, ale se zámořskými závody jsme spokojení. Vždyť může být pořád ještě mistrem světa! V pátek jsme měli nějaké technické problémy, ale povedlo se je vyřešit. Mezi Quartararem a Bagnaiou se začíná znovu od nuly. Týmové rozkazy se příliš rozmazávají. Jediné, co po jezdcích nechceme, aby se navzájem srazili,“ řekl šéf Ducati Paolo Ciabatti. Manažer Michelinu Piero Taramasso řekl: „Používáme tu nejměkčí směs na předních gumách ze všech závodů. Pneumatika se tu nemá kde zahřát, nebrzdí se nijak tvrdě. Navíc rychle ztrácí tlak.“

Bagnaia málem vyjel do třetího tréninku bez povinného hrudního chrániče, to by bylo hodně drahé. Ale opět měl kameru na levém rameni a záběry z ní jsou geniální. Tu dostal i Fabio Quartararo. Obhájce titulu se v pauze doslova „hodil do klidu“, ignoroval sociální sítě, nevolal ani domů a prostě odpočíval. Aleix Espargaró: „Pokud chci titul, musím zariskovat a jet o vítězství. Dobrý výsledek mi nestačí.“ Výkonem 1:28,4 min až v samotném závěru přelstil všechny Marc Márquez.

Ten ve čtvrtém tréninku konečně měnil nastavení stroje, předtím se věnoval hlavně testům aerodynamického balíčku a přesedal z jedné motorky na druhou, aby porovnal rozdíly. Spadl jeho bratr Álex, bez zranění. Quartararovi se ve finiši jeho yamaha trochu splašila, ale zkrotil ji. Nastavovací a simulační FP4 vyhrál „Top Gun“ Maverick Viñales (1:28,9 min).

První kvalifikace se rozjela v 5:10 ráno. Museli do ní Zarco a Enea Bastianini. Johann bojoval s Mirem o postup, ale ten se projel kačírkem. Nakonec vyšoupl z prvního místa Pola Espargara (1:28,1 min), přes něj i se dostal i Álex Rins, který postoupil také. „La Bestia“ to nakonec těsně nezvládl, pro jednoho z kandidátů na titul je to katastrofa. Miguel Oliveira překážel Bastianinimu ve stopě.

Elitní skupina vyrazila do bitvy o nejlepší místa na startu v 5:35. Marcu Márquezovi se zavřelo přední kolo, ale incident ustál, jen vyjel na trávu. Nejrychleji si počínal Bagnaia, traťový rekord ale zlomil jako první Jorge Martín (1:27,7 min). Marc Márquez se vozil za „Peccem“ a využil slipstreamu, což mu stačilo na druhé místo, jeho italský soupeř skončil třetí. Aleix Espargaró si vyjel na cílovce na obrubníky…

Bagnaia řekl: „Ve čtvrtém tréninku jsme udělali pokrok s přední pneumatikou. Věděl jsem, že je na konci kvalifikace za mnou hodně jezdců, ale to je jedno, bojuji hlavně s Quartararem.“ Marc: „Jsem hodně šťastný. Slipstream byl pro mě důležitý. Věděl jsem, že jediná šance jak zajet rychlý čas je vézt se za kteroukoli rychlou ducati. A to se mi povedlo. Fyzicky se cítím o hodně líp, což je teď ze všeho nejdůležitější.“ Martinator: „Překonal jsem rekord Jorgeho Lorenza, asi moc šťastný nebude. Včera jsem se dost ztrácel, ale zítra chci bojovat o přední pozice.“

VC Austrálie 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:27,767 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:27,780 min 3. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:27,953 min 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:27,957 min 5. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:27,973 min 6. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:28,007 min 7. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:28,029 min 8. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:28,116 min 9. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:28,185 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:28,541 min

Moto2

Skot Rory Skinner si příští rok vyzkouší celou sezónu MS Moto2 v barvách American Racing. Manažera mu dělá John Hopkins a letos už jel na divokou kartu ve stejných barvách dvě Grand Prix, jinak patří do širší špičky britských superbiků, i když triumf v závodě dosud nezískal, pódia ano.

V prvním tréninku třídy Moto2 si jezdci užili vítr i déšť, ale hlavě byla k vidění hned v úvodních fázích rudá vlajka. Po pádu několika jezdců (Manuel González, Alessandro Zaccone, Jeremy Alcoba, Niccolò Antonelli, Zonta van den Goorbergh...) se musela vyčistit trať, pauza ale netrvala nijak dlouho. Filip Salač ho absolvoval na jedničku, rychlejší byl jen Augusto Fernández (1:34,7 min). A Jake Dixon, ale tomu byl nejlepší výkon ze všech anulován. Alonso López sestřelil Celestina Viettiho, Dlouhé kolo v závodě ho nemine… Mladý van der Goorbergh si bohužel zlomil levé zápěstí, což znamená stopku, s tímhle zraněním se závodit nedá. Sean Dean Kelly při pádu málem sejmul dalšího soupeře.

Druhý trénink ovládl Dixon (1:33,7 min), znovu i přes několik zrušených kol, vesměs kvůli žlutým vlajkám. Salač skončil osmý, ztratil na něj necelých 9 desetin. Keminthu Kubovi podklouzl stroj na trávě. Au! Zacconeho potkal rychlý pád a z motorky mu moc nezbylo. Havaroval i Taiga Hada. V závěru se válel po zemi Somkiat Chantra, ale naštěstí vstal a vyšetření u lékařů žádné zranění neprokázalo.

Thajec měl ve třetím tréninku problém s přední brzdou. Následně motorku rozložil na prvočinitele, nicméně spíše kvůli studené přední gumě. Spadl Barry Baltus, ale bez následků pro sebe i stroj. Alonso López se pokoušel o motokros na trávě. Marcel Schrötter si nedobrovolně vyzkoušel tvrdost povrchu. Už má podepsanou smlouvu s MV Agustou do MS supersportů, sveze se ještě letos a dokonce pojede i australský superbikový šampionát – stejně jako Miller! Záhy jej napodobil Jorge Navarro. Ai Ogura se rozčiloval na jezdce, kteří ho zdrželi, Sam Lowes dopadl hůře, nosítka naštěstí nepotřeboval. Albert Arenas lezl kačírkem po kolenou, předtím zaválel sérii sudů… A zamířil k lékařům. 1:32,6 min, to byla hodnota nejrychlejšího Lópezova času a nový rekord. Desátý Salač měl ztrátu těsně pod sekundu a nemusel do první kvalifikace, postoupil přímo.

Kdo se připojí ke čtrnáctce nejrychlejších z tréninků? Arenas měl opět smůlu, v úvodu spadl, ujelo mu to v první zatáčce a Aspar jen kroutil hlavou. Q1 vyhrál González (1:33,1 min) před Lorenzem dalla Portou, Viettim a Chantrou. Ten toho v sobotu předtím moc nenajezdil... Arenas sice před havárií zajel rychlé kolo, ale nakonec těsně dál nešel. Stejně by neměl na čem jet, v Moto2 a Moto3 nemají jezdci k dispozici druhou motorku.

Po půl sedmé ráno se osmnáctka dravců s tříválci Triumph porvala o pole position. Augusto Fernández se trochu nepohodl s Gonzálezem a vyměňovali si názory gestikulací. Tabulce hned od počátku vévodil Fermín Aldeguer (1:32,2 min). Dalla Portovi ujelo přední kolo na brzdách. 36 sekund před šachovnicí zavlála červená vlajka – kvůli dvěma ptákům, kteří se pohybovali po trati. K restartu už pochopitelně nedošlo. Aldeguera doplní vpředu krajané Fernández a López. Filip Salač skončil desátý, podal velmi solidní výkon.

VC Austrálie 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fermín Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speed Up 1:32,233 min 2. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:32,306 min 3. Alonso López Boscoscuro Beta Tools Speed Up 1:32,543 min 4. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:32,721 min 5. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:32,837 min 6. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:32,858 min 7. Manuel González Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 1:32,858 min 8. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:32,872 min 9. Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact GP 1:32,946 min 10. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:32,970 min

Moto3

Izan Guevara, největší favorit na zisk letošního titulu si v prvním tréninku nepříjemně „ustlal“, nic se mu však nestalo. Časem 1:39,7 min mu dominoval Diogo Moreira. Nováček opět odvedl špičkovou práci. „Domácí“ Joel Kelso se blýskl čtvrtým místem. Uvozovky jsou namístě, protože z Phillip Islandu to má domů do Darwinu čtyři tisíce kilometrů… Po pauze se v poli objevil Alberto Surra, který už doléčil všechna zranění.

Ve druhém tréninku se jezdilo rychleji, i když trať předtím pokropil déšť, záhy se totiž přezouvalo na slicky. Výsledný výkon lídra Ayumu Sasakiho byl o dvě sekundy lepší (1:37,7 min). Japonský triumf jistil druhým místem Tatsuki Suzuki. Třetí sobotní trénink okořenili pádem Jaume Masiá a Kaito Toba. Dešťové kapky nehrozily. Sasaki zajel 1:36,1 min a opět vyhrál. Na samotném konci zavládla červená vlajka, na trati se procházela husa.

První kvalifikace Moto3 začala v sobotu ve 3:35 ráno našeho času a zpestřila ji další divoká husa, ale brzy odlétla. Andrea Migno bouchal do své motorky a nakonec spadl. Vítěz GP Kataru se topí v problémech a na příští sezónu nemá ani místo. Pořadí na čtyřech postupových příčkách se měnilo až na konci. Nejvíce štěstí měli John McPhee (1:37,0 min), David Muñoz, Carlos Tatay a Taiyo Furusato. Ana Carrasco jezdila rychle, začíná se zlepšovat, neskončila poslední.

Kdo ale získá pole position? Tón zpočátku udával Guevara, který už může vyhrát titul, ale musí vyhrát. Rekord Álexe Márqueze z roku 2014 (!) však vymazal jako první Sasaki. Jeho krajan Suzuki skončil v kačírku, samozřejmě mimo svou tyrkysovou hondu. Muñoz zdržel Masiu… ale Sasakiho (1:35,8 min) už z pole position nikdo nesesadil. V první řadě jej doplní Sergio García a veliké překvapení: Iván Ortolá. Guevara skončil sedmý, Dennis Foggia se nedostal ani do Top 10.

Smutné zprávy

Svět silničních motocyklových závodů přišel 6. října o Phila Reada, osminásobného mistra světa. Jeden titul vybojoval ve stopětadvacítkách, čtyři ve dvěstěpadesátkách, dva v pětistovkách a poslední v roce 1977 v nové kategorii Formula Tourist Trophy (respektive nejsilnější TT F1), i když šlo o jediný závod na Manu. Vítězi 52 klasických Grand Prix bylo 83 let, měl velké zdravotní problémy, pochopitelně způsobené covidem.

Nizozemec Victor Steeman nepřežil děsivou nehodu v předposlední jízdě světového šampionátu třístovkových supersportů v portugalském Algarve o minulém víkendu 8. října. Vítěz pěti závodů, z toho čtyř letos podlehl svým zraněním o tři dny později, bylo mu dvaadvacet let. O titul vicemistra světa už jej nikdo připravit nemůže, sezóna je u konce, v zámoří se nejslabší kategorie v rámci MS superbiků a supersportů nejezdí. Synův odchod neustálo srdce jeho maminky Flory, které se bohužel zastavilo ve čtvrtek 15. října. V 50 letech… Rodiče samozřejmě přicestovali do nemocnice ve Faru, aby dali souhlas s odpojením od přístrojů. Maminka zemřela až po návratu domů. Památku obou jezdců uctili všichni z paddocku klasického MS minutou ticha.

A do třetice: 6. října odpoledne zemřel šestadvacetiletý britský superbiker Chrissy Rouse, Těžce havaroval o čtyři dny dříve v prvním kole třetí jízdy v Donington Parku, předposledním klání prestižního jedenáctidílného ostrovního seriálu. Podlehl vážným zraněním hlavy.

Zdroje: MotoGPsport.cz, MotoGP.com, MotoGP Twitter, Wikipedia, BBC, Nova Sport, Motohouse.cz, Michelin Motorsport

Foto: Václav Duška jr.