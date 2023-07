Aston Martin Lagonda je jedním z automobilových divů, který na okolí může působit podobně jako Vincent Cassel. Jakmile se někde objeví, všichni ztichnou. Pro jednoho jde o ošklivého člověka, pro druhého o nádherného. Každopádně mu nikdo nemůže upřít obrovské charisma, se kterým vystupuje z davu. S tímto autem je to velmi podobné.

Právě se díváte na Aston Martin Lagonda IV. série, který vlastní Filip Turek, automobilový sběratel, prezident Jaguar a Rolls-Royce klubů a obecně jeden z největších motoristických odborníků z našich končin. Tento konkrétní kus však není unikátní jen tím, čím je, ale také kolikátý je. Jedná se totiž o vůbec první vyrobený kus čtvrté série. Muzeum automobilky Aston Martin vystavuje druhý.

Abychom lépe pochopili Aston Martin Lagonda, je třeba to vzít od začátku. Lagonda totiž není jen název modelu, kdysi to bývala uznávaná a technicky pokroková automobilka. Dovolte mi tedy krátký výlet do minulosti.

Lagondu založil američan

Automobilka Lagonda není tak čistě britská, jak by se na první pohled mohlo zdát. V roce 1901 ji založil Američan Wilbur Gunn a ani její jméno není vlastně britské. Lagonda nese jméno podle indiánské osady u vápencové rokle v americkém státě Ohio. Nedává vám to smysl? Hned bude. Oblasti Ohia byly klíčové při podepisování koloniální dohody známé jako Smlouva z Eastonu, kterou podepsaly britské kolonie s domorodými kmeny indiánů. Podepsání této dohody v roce 1758 vyústilo v mír mezi Brity a indiány nejen v oblastech Ohia, ale i v Pensylvánii a New Jersey.

Samotný Gunn z Ohia pocházel a původně byl operním pěvcem. V roce 1891 však opustil svůj tamní rodinný život a přestěhoval se do Anglie hledat štěstí, protože se mu se zpíváním v Americe nedařilo. Vedle zpívání byla ale jeho velkou vášní i technika. Ostatně muzikantství a technika se v něm bily již od mládí.

Usadil se tedy na ostrovech a začal stavět motory, které připevňoval k bicyklům. Také postavil jachtu s parním pohonem známou jako Giralda, se kterou vyhrál na Temži sázku o nejrychlejší plavidlo. Nutno podotknout, že většina z jeho počátečních aktivit probíhala vedle skleníku na zahradě.

Gunnovy motocykly slavily úspěchy. Měly dokonce příležitost reprezentovat svou zemi na mezinárodních soutěžích a zúčastnily se i prvního Tourist Trophy na ostrově Man. S úspěchem samozřejmě přicházel růst, a okolo skleníku tak v podstatě začala vznikat fabrika, z motocyklů se staly tříkolky a jejich motory už navíc byly dvouválcové. Z necelé stovky tříkolek se dodnes dochovaly pouze tři, motocykl žádný.

Během počínající prosperity podniku se do toho Gunn rozhodl ještě více opřít a z jedné tříkolky postavil automobil, který dosahoval výkonu 10 koní. Přeskočme ale do 30. let. Lagonda se postupně vyprofilovala až do pozice výrobce krásných, luxusních, a především silných automobilů. Gunn se toho bohužel nedožil, zemřel v roce 1920.

Výhra v Le Mans těsně po krachu

Mou nejoblíbenější předválečnou lagondou je model LG45 Rapide, který uměl přes 170 km/h. I Alfa Romeo 8C a Mercedes-Benz 770 se musely mít na pozoru, když se za nimi tato nádhera objevila. Problémem lagondy ale bylo, že si dávala malé marže a prodeje bohužel nebyly moc vysoké. Stalo se tak nevyhnutelné a značka spadla pod nucenou úřední správu.

Jen pár dní poté se však stalo následující: Závodníci Johnny Hindmarsh a Louis Fontés dovedli vůz značky Lagonda poprvé v historii k vítězství v Le Mansu. Do toho na dveře zaklepal milovník značky Alan Paul Good s tím, že ji odkoupí. A to se dokonce říká, že Good vytrhl lagondu z ruky značce Rolls-Royce. No a nedlouho poté se do automobilky dostal konstruktér Walter Owen Bentley a stavěl pro ni motory.

Během druhé světové války byl jednatelem firmy bývalý automobilový závodník Richard Watney, který z výrobny automobilů udělal výrobnu střeliva. Denně se zde vyrobilo 50.000 kusů munice pro dělostřelectvo.

Období po válce

Další klíčové období začíná v roce 1946, kdy britský průmyslník David Brown odpovídá na inzerát v deníku The Times, který nabízí blíže nespecifikovaný luxusní automobilový byznys. Po dalším zkoumání Brown zjišťuje, že se jedná o automobilku Aston Martin. Zanedlouho tak navštívil vedení značky a projel se s prototypem modelu Atom. Byl nadšený z řízení, ale příliš ho neoslovil slabý dvoulitrový čtyřválec. I přesto automobilku převzal.

V roce 1947 se Brown od prodejce vozů Lagonda Tonyho Scratcharda dozvídá, že se jim také tak úplně nedaří zotavení po válce, dostávají se do finančních potíží, a značka je tak na prodej. I když Brown zpočátku nejevil zájem, stejně se později rozhodl automobilku navštívit. Zde došlo k osudovému setkání s Walterem Owenem Bentleym, který Brownovi ukázal nový motor LB6, dvouvačkový šestiválec o objemu 2,6 litru. Brown vycítil, že by to mohla být ideální jednotka pro jeho první generaci vozů Aston Martin, a společnost odkoupil. Vzhledem k narůstající ceně oceli a zhoršující se ekonomické situaci získal Lagondu za pětinu původně inzerované ceny, tedy za 52.500 liber.

Společnosti Aston Martin a Lagonda spolu začaly koexistovat, ovšem s tím, že větší péče se věnovala značce Aston Martin. Lagonda byla trochu v ústraní a stala se v podstatě workshopem. Vznikly tak první série vozů Aston Martin nesoucí označení DB, tedy iniciály Davida Browna. Další finanční potíže však na sebe nenechaly dlouho čekat. Ostatně finanční stránka těchto britských podniků by nám zabrala několik stránek.

Zkrachovali sedmkrát

„Během prvního století jsme zkrachovali sedmkrát,“ řekl nedávno současný ředitel Aston Martin Lagonda Charles Palmer. Dluhy, nedostatek kapitálu a zastavení prodejů v USA kvůli potížím s vývojem motoru, který by splňoval kalifornské emisní limity, způsobily, že v roce 1974 spadla automobilka pod nucenou úřední správu.

O rok později získali firmu severoameričtí podnikatelé Peter Sprague, George Milden a britský byznysmen Jeremy Turner. On a Milden získali pro aktivity společnosti investora, Alana Curtise. V září roku 1975 se společnost znovu rozjela pod názvem Aston Martin Lagonda Limited se stovkou zaměstnanců s tím, že do konce roku jich mělo do firmy přijít dalších 150.

Společnost posléze potřebovala ukázat, že je třeba brát ji vážně. Šokovat okolí, zapsat se na mapu výrazněji než kdy předtím a nabídnout produkt pro tu nejexkluzivnější klientelu. Rozhodla se tedy vzkřísit lagondu. Ačkoliv se tedy vůz jmenuje Aston Martin Lagonda, nenajdete na něm zvenku žádný jiný znak než Lagonda. Auto bylo od začátku zamýšlené jako high-end vrchol automobilového průmyslu. Nyní se tak konečně dostáváme k produktu, který vidíte na fotografiích. Dělí nás od něj vlastně jen jedna krátká zastávka.

Čtyřdveřový sedan Lagonda

Prototyp čtyřdveřového sedanu Lagonda se ukázal již v roce 1969. Základy měl ve dvoudveřovém modelu DBS V8 a honosil se ještě šedesátkovými tvary. Vznikl jen jediný kus, který osobně používal David Brown. Oficiálně se první série modelu Lagonda ukázala na autosalonu v Londýně v roce 1974. Její tvary vyšly z pera Williama Townse, který sedm let předtím nadesignoval i DBS. Stále se ale jednalo spíše o čtyřdveřovou variantu Aston Martinu V8, které během dvou let produkce vzniklo pouhých sedm kusů. Mějte ovšem na paměti, že se stále bavíme o temném období společnosti.

Revoluce pro Aston Martin Lagonda přišla s druhou sérií, kterou opět navrhl William Towns a světu ji představil v roce 1976. Zde už se bavíme o ikonickém klínovitém designu. Vůz měl necelých pět metrů na délku a jen 1,3 metru na výšku. Oproti první sérii to byl obrovský skok a tehdy při debutu do té doby nikdo nic podobného neviděl. Lagonda ale nebyla jen designově odlišná, při vývoji se hledělo i na technickou jedinečnost. Uvnitř byste tak našli třeba displeje a dotykové ovládání.

Pravidelná karoserie byla z hliníku, nebyla však samonosná, ale uložená na rámu. Vpředu se nacházelo dvojité lichoběžníkové zavěšení, vzadu zase náprava De Dion spojující vlastnosti tuhé nápravy a nezávislého zavěšení kol s rozvodovkou spojenou s rámem. O absolutní komfort se staraly hydropneumatické tlumiče Koni.

Vůz poháněl vpředu velmi nízko uložený čtyřvačkový atmosférický osmiválec o objemu 5,3 litru se čtyřmi karburátory Weber, který v 5000 otáčkách za minutu dodával na zadní kola výkon 213 kW skrze třístupňovou automatickou převodovku od Chrysleru. Vzhledem k suché hmotnosti 1995 kg se však přílišnými dynamickými schopnostmi vůz nechlubil. Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhla za téměř devět sekund a maximální rychlost činila 225 km/h.

Za jednoho z konkurentů můžeme považovat třeba Ferrari 400, i když bylo dvoudveřové. To ovšem dosahovalo rychlosti 245 km/h, respektive 240 km/h s automatickou převodovkou. Aston Martin ale i tak zvolil vyšší cenovou politiku a vůz se v roce 1980 prodával za 49.933 liber, tedy dráž.

Nabízí se myšlenka, že Aston Martin však přece s tímto autem mířil na tu nejvyšší klientelu, takže by to ani tak nevadilo. Ano, ale to by jej nesměla trápit řada nemocí. Často totiž nefungovalo vůbec nic.

Lagonda byla sice extrémně nadčasová a napěchovaná v té době nemyslitelnou výbavou, ale také vyvíjená a stavěná značkou, která se vzpamatovávala. Poruchy tak trápily systém udržování světlé výšky vozu, automatickou klimatizaci, výklopné světlomety, dotykové ovládání i elektrické zámky dveří. Největším průšvihem, ale zároveň i tou největší zajímavostí byly však digitální přístrojové štíty. Celkem existovaly tři verze. Ta největší zajímavost se váže k obrazovkám z éry třetí série.

To chce zfilmovat

Tam, kde byste čekali pečlivou práci zkušených inženýrů, nastoupili kvůli úsporám studenti z Cranfield Institute of Technology. Ti doposud vždy mechanický přenos informací transformovali do tehdy mladého digitálního věku. Použili k tomu technologii katodové trubice, tedy CRT (Cathode ray tube), kterou znáte třeba z počítačových obrazovek z devadesátých let. Postupně je pak vytlačily lehčí a spolehlivější displeje s tekutými krystaly, tedy LCD.

V útrobách systému se nacházel osmibitový mikroprocesor Z80 od společnosti Zilog, který byl používán v domácích počítačích. Design byl naprosto úžasný a trojice displejů dnes připomíná velín raketové základny zalitý do zářivě zeleného světla. Obrazovky ukazovaly otáčky motoru, indikátor zapnutých světel, zařazený stupeň převodovky a spoustu dalšího.

Bohužel to ale málokdy fungovalo a takto vybavená lagonda si střihla ostudu hned při uvedení, kdy se z palubní desky začalo kouřit. Vůz i tak získal řadu objednávek, a aby se dalo všechno včas do pořádku, putoval k leteckým inženýrům z Texasu. Náprava trvala 45 dní, během kterých inženýři celý systém předělali, ale ani tak se nedal označit za spolehlivý.

Ironicky byl vůz ještě vybaven hlasovým asistentem, který posádku informoval o stavu vozu a poruchách. Mluvil tak často. Asistent byl k dispozici ve čtyřech jazycích. Vedle angličtiny, němčiny a francouzštiny uměl i arabsky. I přes problémy s vozem byl totiž Střední východ pro vůz silným trhem.

Mezi další zvláštnosti vozu se řadí dva druhy klaksonu, pro město a venkov, či dvě hrdla nádrže na 127 litrů benzinu, každé na jednom C sloupku. A aby toho nebylo málo, tak chyběl jakýkoliv indikátor u řadicí páky, takže jste na středovém tunelu nemohli dohledat, jestli máte zařazenou zpátečku, či neutrál. K orientaci sloužil jeden z displejů, ale, jak už víte, ten klidně nemusel fungovat.

Aston Martin si byl samozřejmě vědom toho, co se s jeho vozem děje. Prošel tedy několika výraznými modernizacemi, které komplikované součásti vyměnily za spolehlivější. Vůz tak dle některých názorů získával na použitelnosti, ale postupně ztrácel na výjimečnosti. V roce 1980 se třeba z interiéru odebralo dotykové ovládání a nahradilo je moře tlačítek. Motor přešel časem na vstřikování. Poslední série má přístrojový displej VFD, fluorescenční zobrazovač s vysokým jasem.

Postupně jsme se tak prokousali až do roku 1987, kdy se na ženevském autosalonu představila čtvrtá série, která prošla designovými změnami. I zde se pod redesign opět podepsal William Towns. Řada ostrých hran se více zakulatila, výklopné světlomety nahradily trojice reflektorů po stranách přední masky a osadila se větší, 16palcová kola. Kdo jiný by nám ale mohl o autě ze čtvrté série říct víc než jeho majitel Filip Turek.

Rozhovor s majitelem

Kdy a jakým způsobem jste se k prvnímu kusu 4. série dostal?

Jednalo se v podstatě o zázrak, až o takovou filmovou scénu, právě jsme točili pro Petrolicious v mé utajené garáži detaily mého vozu Aston Martin Virage No 001 zaparkovaného vedle mé první lagondy, kterou vlastním déle než 10 let, je to pro změnu první sériový kus, má výrobní číslo 30, byl doskládán v roce 1979, plně fungoval včetně dotykových tlačítek, první verze digitální přístrojové desky s technologií ze stíhaček F-15 a prvním poskládaným motorem V580 s většími ventily a lepším krouticím momentem určeným právě pro první hranatou lagondu, tedy Serii 2.

A vedle tohoto auta vyprávím onomu kamarádovi, který mimochodem dnes točí film pro Guye Ritchieho, že není možné už v dnešní době taková auta koupit, že jsem zažil zázračnou éru a věnoval jsem v ní 1000 životů a nesčetně energie, abych ta auta získal, že se už nic takového nestane, no a aby měl klid na točení videa, šel jsem ven se podívat do telefonu, který ležel v mém prvním jaguaru, kde mi zrovna napsal můj kamarád z Belgie, že majitel Aston Martinu Heritage v Antverpách pro mne má nabídku na prototyp 4. série lagondy a že jsem první a jediný, koho oslovuje právě díky mé současné sbírce.

Okamžitě jsem v počátcích doby covidové, tedy v létě 2020, zorganizoval se svým kamarádem Lukášem Vaverkou cestu do Belgie a začali jsme jednat. Vůz zdědil majitel po svém otci, který měl tento prototyp jako klenot své sbírky, zemřel, myslím, rok před mým nákupem, a nyní bylo na čase i rozšířit podnik o novou halu a prodat toto složité auto někomu, kdo je dokonale ocení.

Nevím, zda Yves měl odkaz na mou osobu jako součást závěti po svém otci, ale vím, že i on mezi astony vyrostl a o mých exemplářích dobře věděl, každopádně jsem dostal přednost před samotnou automobilkou a Rodgerem Duddingem, což je anglický sběratel, který má dnes již, tuším, 27 lagond, ten mi mimochodem vyfoukl poslední vyrobenou 4 asi před devíti lety a od té doby jsem toužil získat právě tento prototyp, který je z mého pohledu úplně nejzajímavější existující hranatou lagondou, 10-15 let detektivní práce, pátrání, cestování, tvoření velmi nákladné sbírky, získávání jména ve světě, ale i uznání za úplně detailní rekonstrukci, kterou již asi devět let věnuji oné první sériové dvojce, nakonec přineslo své ovoce…

V červnu 2020 jsme začali jednat o podmínkách prodeje, 31. října 2020, dva týdny po mých 35. narozeninách a v den smrti Seana Conneryho, mi tento klenot přistál před domem jako další splněný sen.

Projevil Aston Martin o váš kus zájem?

Jsem v kontaktu s lidmi, kteří se točí kolem Aston Martin Heritage jak v Anglii, tak v Nizozemsku, Belgii atd., a všichni vědí, že bych za tento kus chtěl takové peníze, že by to vedení značky neprošlo, ale v budoucnu předpokládám zapůjčení do továrního muzea, odprodej nikoli, kdysi jsem měl možnost získat do soukromých rukou i prototyp Aston Martin Bulldog, a stejně jsem dal přednost lagondám, tedy tato 4 asi zůstane do mé smrti v mých rukou.

Lagonda je pověstná svou nespolehlivostí. Čekal jste tedy s pořízením na ten správný čas, abyste měl dostatek zkušeností, nebo ji lovíte od počátku svého sběratelství?

Celý život studuji lagondy a sbírám o nich všechny možné informace, které, jak víte, jsou velmi vzácné a nedostupné, roky kupování dobových testů, starých britských, německých, francouzských, japonských a dalších motoristických časopisů, studování konstrukce, technologií a konkrétních aut i díky databázi v podstatě všech vyrobených kusů, ke které mám přístup, tak i díky databázi, kterou si k mnoha mým oblíbeným modelům dlouhodobě tvořím na základě osobních prohlídek jednotlivých kusů po světě, informací z inzercí, aukcí atd., jsem vždy věděl, do čeho jdu, tedy co hledám a do čeho půjdu, jestli mi to prozřetelnost přinese.

V dnešních cenách kompletní restaurování lagondy k dokonalosti vychází až na desítky milionů a asi 10.000 hodin odborné práce, z velké části výzkumu, tedy já její náročností na údržbu překvapen nejsem, věřím, že mé dvě lagondy budou vždy příkladem plné funkčnosti a že třeba pomohu zachránit a udržovat originální třeba i další kousky. Nová lagonda vždy byla nejdražším sedanem světa, i jako ojetá je nejnákladnějším čtyřdveřovým vozem, její krása je právě i v nedostupnosti, nemožnosti ji provozovat a v pomíjivosti.

Jak dlouho trvala renovace a jak nákladná (jestli je to zveřejnitelné) byla? Bylo pořízení lagondy zároveň podepsání smlouvy s ďáblem?

Je to smlouva se sebou samým, je to ohromné odříkání a životní cesta. První sériovou Lagondu 2 mám v necelé polovině prací, po zhruba 9 letech a 4000 hodinách práce nejlepších odborníků, Lagonda 4 byla postupně restaurována v řádech milionů korun ještě v Antverpách, my jsme jí věnovali 20 týdnů práce během tohoto roku, z toho 16 týdnů přibližně zabral precizní detailing, ošetření všech dostupných částí vozu, rozebrání a složení interiéru, péče o elektrickohydraulické zámky kapot atd. Jinými slovy jsem koupil jednu z nejdražších lagond světa s teoretickou zárukou a v jakoby dokonalém stavu v autorizované prodejně a investoval jsem do ní vzápětí několik set hodin práce, abych v klidu vyjel a byl s vozem spokojen.

Jak často s autem jezdíte a už vás někdy vypeklo?

Lagondou 2 jsem jel dokonce z Anglie po vlastní ose, byla to legendární cesta, o které jsem mnohokrát hovořil, touto čtyřkou jsem se byl jen tak projet zatím čtyřikrát, což je dost vzhledem k tomu, že jsme auto měli připravené ke konci července a je září. Paradoxem mé garáže je, že za všech podmínek jsem s takovými vozy vždy všude dojel a pak třeba zůstanu v odstavném pruhu s kolegou stát v zánovním maybachu.

Je Aston Martin Lagonda vrcholem vaší sbírky?

Je podle vás možné se posunout ještě dál? Jestli něco může být teoreticky ještě víc, byl by to možná první vyrobený Rolls-Royce Camargue, jenže ten mám také.

Vím, že cítíte velkou náklonnost k Jaguaru XJ220. Kdybyste si měl vybrat mezi ním a Lagondou Taraf, moderní interpretací vašeho vozu z roku 2015 pro vybrané trhy, co byste zvolil?

Sophiina volba, jsou to určité vrcholy, které mi oba zapadají do sbírky, dětským snem byla XJ220, taraf ještě neexistoval, je zase ještě podstatně vzácnější. Musím odpovědět tak hloupě, jak jsem se kdysi dopracoval k ohromnému množství téměř stovky aut ve sbírce, myslím, že získat oboje je správná cesta, záleží samozřejmě na konkrétní specifikaci a kusu.

Sdílíte názor, že Aston Martin Lagonda ztrácel postupem času na výjimečnosti, nebo jste rád, že se poslední kusy dají požadovat za relativně spolehlivé?

To je plošně chybný názor, pravdivý je jen u druhé série, tedy byla to pravda až do příchodu verze s CRT obrazovkami. Jak jste zmínil, v letech ’80, ’81 začalo přibývat konvenčnějšího přístupu, nicméně trojka a čtyřka mají opět svá specifika a je jich postaveno velmi málo, mimochodem mé auto na mne mluví tak ukázkovou angličtinou, že nám všem může dávat lekce.

Ohromné množství aut bylo znehodnoceno neschopností přístroje držet při životě, probíhalo mnoho konverzí na analogové ukazatele, většina systémů elektrohydrauliky je vyřazena u mnoha aut a Američané se neumějí starat ani o motor, a tak i dost lagond dostalo americký V8, reálně každá lagonda byla stavěna jako prototyp, každé auto bylo trochu jiné. Nejzajímavější je úplně raná dvojka, když tedy funguje, dále verze s CRT, když funguje, a 4 je nejžádanější a je v nejvzácnější a dokonalejší karoserii.

Objevil se během renovace nějaký obtížně řešitelný problém?

Problémem je mimo výbavu především sama karoserie, prostorový rám je ocelový, karoserie ze speciální slitiny hliníku jak z jiné planety, hliník a ocel tvoří chemickou reakci, článek, který nechcete číst… Jedná se prostě o to, že většina lagond má krátký poločas rozpadu a málokdo si nachystá těch 10 let a 500 tisíc liber na to, ji celou rozebrat, rozřezat, obrobit, nalakovat starou technologií, složit a uvést výbavu do funkčního stavu a sehnat nesehnatelné díly a komponenty. Prostě jsou to časované bomby na kolech.

Které tři nadčasové vlastnosti vozu byste vyzdvihl nad ostatní?

Design, jízdní vlastnosti, komplikovanost…

Jak hodnotíte jízdní vlastnosti vozu oproti dnešním luxusním vozům. Byla by lagonda i dnes kompetitivní?

Z mého pohledu je mnohem příjemnější, má kombinaci, kterou nenahradí žádné moderní technologie, opravdu opulentní pneumatiky Avon v kombinaci s velmi strmým a přesným řízením, velmi komfortní a sportovní podvozek současně, tichost projevu, ale hluboký zvuk motoru, u čtvrté generace navíc auto opravdu jede rychlostí i přes 250 km/h a při své délce a anglické škole podvozku dokáže velmi přesně prolétávat zatáčky, případně přesně a lehce driftovat.

Kam přesně podle vás Aston Martin s tímto vozem mířil? Je to sportovní čtyřdveřové auto, nebo komfortní grand tourer?

Lagonda měla být nejvíce ze všeho, stála čtyřnásobek nejdražšího dobového Mercedesu S-Klasse, více než nejdražší cestovní ferrari a pořizovali si ji jen šejkové, královské rodiny, diktátoři, tedy musela být a byla rychlá i pohodlná, opravdu nese prvky luxusního sedanu, který ale umí projevovat agresivní sportovní chování a cestovat jako GT.

Kolik těchto aut po českých silnicích jezdí?

Byl bych velmi rád, když by mne kontaktoval případný majitel nějakého dalšího kusu, oficiálně jsou v České republice mé dva kusy, ale jednou v Británii a jednou v Nizozemsku se ke mne dostala informace o údajném prodeji pozdější druhé série do ČR, nicméně i když mám dokonce údajné pořadové číslo vozu, informace se mi zatím nepotvrdila.

Pro vyvolené jedince

Aston Martin Lagonda se vyráběl od roku 1976 do roku 1990. Celkem vzniklo 645 kusů a nejvzácnější je první série. Ta ale, jak už bylo řečeno, neměla tyto tvary. Výjimečnější auto asi jen těžko najdete. Snad v ničem jiném se totiž nesejde totiž pozitivních i negativních vlastností najednou. Technická náročnost, vyspělost, nadčasovost, poruchovost, úchvatné detaily. Líbí se mi, že se toho o autě vlastně tolik neví. Je totiž neustále zahalené tajemstvím.

Ani teď, co jsme na tyto stránky dostali pořádnou nálož informací od samotného majitele, který zkoumáním vozu strávil velkou část života, mám pocit, že toho ještě hodně tají. Takové auto dnes už nevznikne. Aston Martin Lagonda je automobilový monument doby, kdy jsme přecházeli z analogového světa do digitálního. Zároveň v sobě kombinuje složitá technická řešení s ne příliš šťastnými rozhodnutími kvůli šetření peněz. Vlastnictví a udržování lagondy se pak snad ani nedají označit za náročné či vyčerpávající. Spíše je to vstup do nového životního stylu.