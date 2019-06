Návrat legendy? Mitsubishi prý plánuje sportovní modely, možná vzkřísí Lancer Evo

Dnešní automobilová doba je pojena hlavně s SUV, elektrifikací či autonomními systémy. Na trh se sice vrací atraktivní názvy z dřívějška – Puma či Eclipse, v obou případech však nejde o návrat ke sportovním kořenům, ale pouze městské crossovery. V budoucnu by se však do hry mohl vrátit populární Lancer Evolution. Ne však coby SUV, ale jako plnotučný sporťák!

Lancer Evo se prvně objevil v roce 1992 a dnes patří k devadesátkovým symbolům sportovního svezení. Tento model byl však automobilkou před pár lety vyškrtnut z nabídky a přednost dostaly právě sportovně-užitkové vozy.

Jenže nyní svitla naděje na návrat. Hovoří se o tom, že by se Mitsubishi znovu mohlo vrátit ke sportovním modelům a vzkřísit právě Lancer Evo. Pro pořádnou techniku by společnost nemusela chodit daleko, v rámci alianční spolupráce by si mohla propůjčit dvoulitrový zážehový čtyřválec od příštího Renaultu Mégane RS, který by se pojil s dvouspojkovou samočinnou převodovkou a systémem S-AWC, tedy vlastní čtyřkolkou Mitsubishi.

Poslední Lancer zmizel v roce 2017, avšak někde ve světě ještě můžete na tento název narazit. Obdobně jako v případě sportovního Eclipse a crossoveru Eclipse Cross, i tady značka „parazituje“ na slávě jména a pod označením Lancer prodává v Číně vlastní sedan.

S nástupcem sportovního Lanceru se dříve počítalo, po finančních problémech a následném odkoupení společností Nissan ale z plánů sešlo. V brzké budoucnosti však Mitsubishi čekají změny na nejvyšších postech a hovoří se o tom, že nové tváře budou chtít navrátit značce lesk z devadesátých let, kdy patřila mezi sportovní ikony. A my bychom si přáli totéž!