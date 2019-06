Blízká budoucnost Mitsubishi: Ve znamení výrazné proměny nabídky

Dnešní nabídka Mitsubishi je poměrně letitá. Outlander se vyrábí od roku 2012, ASX přišlo do Evropy už dokonce v roce 2010. Brzy se to však změní!

U značky Mitsubishi bylo novinek v posledních letech jako šafránu. Pravda, u nás se loni na podzim začal prodávat maličký hatchback Space Star, jenže ten jinde ve světě znají už od roku 2012. Posledním skutečně novým modelem tří diamantů tak bylo v roce 2017 SUV kupé Eclipse Cross. V nadcházejících letech ale automobilka konečně na novinkách zapracuje a chystá rozsáhlou mezigenerační obměnu své nabídky.

Začne to již na podzim, kdy se pro Evropu představí nový pick-up L200, prezentovaný již loni pro asijské trhy. Platforma sice bude zachována ze stávajícího provedení, nebude tak použita architektura Nissanu Navara, jak by se vzhledem k zařazení Mitsubishi do aliance Renault-Nissan nabízelo, útroby ale budou značně přepracovány. Změní se výrazně vzhled, sebevědomý výraz s tzv. dynamickým štítem navazuje na modernizované ASX pro modelový rok 2020. Pod kapotou pak máme najít nový turbodiesel o objemu 2,2 litru, který nahradí dosavadní dva čtyřku.

Právě ASX v současné podobě vydrží do roku 2021, kdy se konečně dočkáme jeho nové generace. Prototypy už v Japonsku jezdí v hodně zamaskované formě, více ale o novém ASX nevíme. Spekuluje se pouze o možnosti využití platformy CMF z dílny aliance Renault-Nissan. Kvůli snížení vývojových i výrobních nákladů by to dávalo smysl, jisté to ale zatím není.

Mezitím se dočkáme nové generace Mitsubishi Outlander, která by měla debutovat na ženevském autosalonu 2020. V jeho případě bude zachována stávající architektura, jinak se ale máme těšit na výraznou proměnu. Design by se měl inspirovat u letošního konceptu Engelberg Tourer. Jistojistě se opět počítá s plug-in hybridem, který je prodejně nadmíru úspěšný. Outlander PHEV je totiž z globálního hlediska vůbec nejprodávanější SUV s plug-in hybridním pohonem.

Právě plug-in hybridní verze se nově dočká také SUV kupé Eclipse Cross. Debutovat by měla rovněž na ženevském autosalonu 2020, přičemž se zahájením prodeje se počítá na podzim 2020.

Právě v roce 2020 se začne prodávat také nové provedení hatchbacku Space Star. Mitsubishi je v tomto směru tajemné, tvrdí však, že půjde o více než rozsáhlý facelift. Jistý je každopádně výraznější design, který značky nyní razí. Vždyť dynamický štít neváhá použít třeba i na miniaturních kei carech pro domácí japonský trh, konkrétně pro model eK X.