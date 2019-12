Nejživější diskuze roku 2019

Diskutéři a diskuze pod články, to je něco, co k Auto.cz odjakživa patří. Někdy článek způsobí mezi čtenáři takový ohlas, že to v diskuzi pod ním pořádně žije, a to třeba daný článek nemusí být z absolutního pohledu tak čtený. Právě i kvůli tomu, že se čtenost mnohdy liší od počtu příspěvků v diskuzi, zveřejňujeme přehled článků s nejživějšími diskuzemi za rok 2019.

Z žebříčku vyplývá, že velký ohlas a diskuze způsobuje dnes tak propagovaný trend elektrifikace. Vždyť mezi články s nejživějšími diskuzemi patří ty o srovnání japonských SUV s hybridním pohonem, o oficiálních českých cenách Tesly Model 3 nebo testu Toyoty Camry Hybrid.

Důležitost možnost vyjádřit svůj názor pro vás čtenáře pak dokazuje i fakt, že vůbec nejživější diskuze se letos spustila pod článkem o nové podobě diskuzí, která souvisela s faceliftem Auto.cz.

Závěrem jen doplňme, že počty příspěvků v uvedeném žebříčku se datují k 19. prosinci.