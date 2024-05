Nová Cupra Tavascan ve velké galerii. Budeme ji řídit! Ptejte se, co vás zajímá

Už v pondělí budeme řídit novou Cupru Tavascan. Zeptejte se, co vás na ní zajímá a my to zjistíme za vás. A mezitím si můžete prohlédnout novou obrovskou fotogalerii.

Nová elektrická Cupra Tavascan vyjíždí na evropské silnice. Už v pondělí se v okolí Barcelony poprvé projedeme jednou z nejžhavějších novinek sportovně-stylové značky, která se oficiálně představila už loni v dubnu. Novinka je prvním modelem s nejmodernějším designovým jazykem značky s výrazným světelným podpisem trojúhelníkových hlavních světlometů a stylingem inspirovaným žraločí tlamou.

Tavascan je prvním elektrickým SUV a druhým elektromobilem značky Cupra po modelu Born. I v Česku se bude prodávat ve dvou výkonových verzích. Základem bude verze s jedním elektromotorem o 210 kW (286 koních) pro pohon zadních kol, vrcholným modelem bude varianta se dvěma elektromotory pro pohon všech kol a kombinovaným výkonem 250 kW (340 koní). V obou modelech je vysokonapěťový akumulátor o kapacitě 77 kWh.

Cupra uvádí, že model Tavascan je sportovně orientovaným SUV s maximálním dojezdem až 568 km v cyklu WLTP u úspornějšího standardního modelu s pohonem zadních kol. Automobilka jej vybavila i adaptivním podvozkem DCC Sport se sportovním odpružením a progresivním řízením. Novinka pak vyjíždí na 21“ kolech z lehkých slitin.

I v základní výbavě moderního interiéru najdeme informační a zábavní systém s 15“ dotykovou obrazovkou, který automobilka představuje jako součást nově vyvinutého uživatelského rozhraní s posuvníkem osvětleným v retro stylu. Jako první model značky Tavascan nabízí i hi-fi audio s 12 reproduktory vyvinuté ve spolupráci se specialisty z Sennheiser Mobility.

A teď to nejdůležitější. Ptejte se, co vás o nové Cupře Tavascan zajímá a my to během prvních jízd ve Španělsku zjistíme za vás, abychom mohli na vaše dotazy co nejpřesněji odpovědět. Budeme se věnovat všem dotazům napsaným do diskuze pod tímto článek až do nedělních 23 hodin a 59 minut.