Nová generace Lexusu NX odhalena na uniklém oficiálním videu

Je to jen pár hodin, co se na diskusním fóru Reddit objevil odkaz na YouTube video, které je zřejmě oficiální prezentací nové generace Lexusu NX. Video se však na veřejnost dostalo zřejmě omylem, což by vysvětlovalo, proč bylo během krátké chvíle smazáno. V dnešní době však stačí i krátká chvíle k tomu, aby někdo video stáhnul a znovu zveřejnil, tentokrát však na serveru Streamable.

Původ videa tedy neznáme, vzhledem k německým registračním značkám se však dá očekávat, že video uniklo z evropského zastoupení značky. Na víku zavazadlového prostoru si pak můžeme všimnout označení NX 200, což by naznačovalo základní verzi. Na konci videa se však objevuje označení NX 350h, kterému by nahrávalo i tlačítko EV Model v interiéru, a nechybí ani zmínky o chystané plug-in hybridní verzi 450h+, které by údajně mohla sdílet s techniku s Toyotou RAV4.

Od různých označení se ale pojďme přesunout k tomu nejdůležitějšímu – vzhledu nové generace modelu NX. Ten svými tvary navazuje na předešlou generaci, přesto došlo k několika výrazným změnám. To platí například pro příď, která dostala nové světlomety s integrovaným denním svícením, elegantně navazující na výraznou masku chladiče. Krajní vertikální ornamenty pak dostaly lehce pozměněné tvary.

Nový tvar dostaly také zadní svítilny, bez pochyb vybavené LED technologií, které doplňuje osvětlená liště napříč pátými dveřmi. Opět nechybí vertikální ornamenty, které však nejspíš postrádají praktičtější funkci, nebo dvojice falešných koncovek výfuků. Celkově tak exteriér působí ostřejším, výraznějším a koncentrovanějším dojmem.

Výraznou proměnou však prošel interiér, který nabízí zcela nové rozvržení. Lexus se například zbavil tolik kritizovaného touchpadu a nově nabízí větší obrazovku infotainmentu, která je blíž po ruce. Zajímavostí jsou přitom dva ovladače dvouzónové klimatizace, zajímavě zabudované do panelu infotainmentu, s vlastními obrazovkami uvnitř otočných voličů.

Volič hlasitosti byl zřejmě zakomponován přímo do dotykové obrazovky, protože kolečko umístěné na středové konzole bude s největší pravděpodobností volič jízdních režimů. Z kabiny také zmizely analogové hodiny, volič převodovky má menší hlavici, bezdrátová nabíječka nabízí větší plochu a v kapličce přístrojů můžeme vidět výrazné vykrojení průhledového displeje.

K technice nové video nepřidává nic konkrétního, pouze zmiňuje tradiční fráze ve smyslu „více – dynamický, propojený, elektrifikovaný, automatizovaný, emocionální,“ atd. Video bohužel nezmiňuje očekávané datum premiéry, ta se však s největší pravděpodobností odehraje v příštích měsících. V nabídce by se pak vůz mohl objevit někdy na přelomu rok.