Lexus prý letos představí hned tři sportovní modely F s motory V8

Koncem loňského léta se na veřejnost dostaly spekulace, podle kterých Toyota zastavila další vývoj motorů V8 a obrátila svou pozornost na přeplňované vidlicové šestiválce a elektrifikované pohonné jednotky. Podobný krok se dal samozřejmě očekávat, přesto nás tato zpráva mrzela. A to zejména kvůli Lexusu.

Prémiově zaměřená dceřiná značka Toyoty totiž v posledních letech postavila několik naprosto fantastických modelů s motorizací V8, které nás kromě tradičně luxusního zpracování ohromovaly i jízdními zážitky a jedinečným zvukem. A všichni jsme doufali, že jich bude víc. A ideálně s označením F, což je pro Lexus označení vrcholných sportovních variant.

Nyní se však znovu objevilo světlo na konci tunelu. Japonský web Best Car totiž přinesl zajímavé spekulace, podle kterých se Lexus chystá představit v listopadu tohoto roku hned tři sportovní modely s označením F osazené vidlicovými osmiválci.

Jako první by měl být představen sportovní sedan Lexus IS F, který by měl být osazen klasickým 5.0 litrovým atmosférickým motorem V8, známým z modelů Lexus RC F nebo luxusního kupé i kabrioletu LC 500. Výkon by přitom měl být naladěn na cca 354 kW a cca 535 N.m.

O přenosu výkonu na asfalt se japonští kolegové nezmiňují, IS F by však pravděpodobně mohlo dostat osmistupňovou automatickou převodovku a pohon zadních kol. Kromě toho se počítá s agresivnějším body-kitem, výztuhou karoserie a dalšími úpravami podvozku.

Po menším sportovním sedanu IS F by měla následovat sportovně laděná vlajková loď automobilky, tedy limuzína LS F. Pod její kapotu by se přitom měl nastěhovat zcela nový dvakrát přeplňovaný 4,0litrový vidlicový osmiválec, který má podle Best Car nabídnout výkon okolo 493 kW a 650 N.m točivého momentu.

Vlajková loď pak samozřejmě dostane i další úpravy, díky kterým by ve výsledku měla být schopná konkurovat modelům jako je končící Mercedes-AMG S63 (450 kW) nebo BMW M760Li (448 kW). A nakonec to nejlepší.

Dvakrát přeplňovaná 4,0litrová V8 by se totiž měla objevit i pod kapotou modelu LC F, což je projekt, o kterém se již delší dobu hovoří jako o pozastaveném. Podle japonských kolegů z Best Car by ale měl být třetí listopadovou novinkou. Zvýšenému výkonu by měly odpovídat další úpravy šasi, které dostane další výztuhy, odlehčení některých dílů podvozku, upravené zavěšení, 21“ kola a další užitečné drobnosti.

Prozatím se stále bavíme pouze o spekulacích, pokud by se ale potvrdily, máme se v listopadu opravdu na co těšit. Zůstává však otázkou, zda by se trojice nových F modelů vůbec podívala do Evropy. Současná generace modelu IS se zde totiž neprodává a je jen otázkou, zda by dvakrát přeplňované osmiválce až příliš neprovokovaly v oblasti emisí.