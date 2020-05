Nový pick-up na základě Fordu Focus už možná zná své jméno

O jménu pro nový pick-up značky Ford, který by měl velikostí spadat pod model Ranger, se diskutuje od chvíle, kdy na veřejnost vypluly informace o jeho vývoji. A zatímco dříve se často skloňovala jména jako „Courier“ nebo „Ranchero“, která Ford použil pro pick-upy již v minulosti, nyní se ve hře objevilo jméno zcela nové.

Kolegové z amerického webu The Fast Lane Truck (TFLT) totiž obdrželi od anonymního zdroje, který by měl mít blízko k automobilce, 3D model zadního výklopného čela korby pick-upu, na kterém je nepřehlédnutelný nápis „Maverick.“

Automobilka Ford přitom toto jméno poprvé použila již v sedmdesátých letech, kdy ho nesly dvoudveřové a čtyřdveřové sedany. Ty byly osazeny řadovými šestiválci, případně motory V8, a výkon posílaly na zadní kola.

Stejné jméno pak automobilka používala na australském trhu v průběhu osmdesátých let a na začátku let devadesátých, tehdy se ovšem jednalo o přeznačený Nissan Patrol Y60. Evropští zákazníci si pak budou jméno Maverick nejčastěji spojovat s přeznačeným Nissanem Terrano II, prodávaným v průběhu 90. let, a evropskou verzí modelu Ford Escape, který na začátku tisíciletí předcházel modelu Kuga.

Za zmínku přitom stojí, že se jméno „Maverick“ nedávno objevilo i v interním katalogu komponent Ford, jak připomněl web Motor1. Tehdy se ovšem spekulovalo, že bude „Maverick“ označením modelu, který by se ale nakonec měl jmenovat Bronco Sport. Přesto by měla mít užitková novinka s novým Broncem minimálně dva společné rysy.

Tím prvním by měla být samonosná karoserie, postavená na platformě C2, poprvé představené u poslední generace Fordu Focus. Druhým společným rysem by pak měl být design, který by měl u pick-upu vycházet právě z rysů Fordu Bronco.

Jak ovšem dodává web TFLT, 3D návrh zadních vrat by mohl pocházet i z jiného modelu. Mohlo by se například jednat o off-roadový speciál pro evropský trh, který by byl postaven na základě Fordu Ranger. V úvahu ovšem přichází i pick-up vycházející z Fordu Bronco nebo Bronco Sport.