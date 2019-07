Nový Renault Captur přijíždí s plug-in hybridem a spoustou místa

Nový Captur je postaven na platformě nové generace CMF-B, díky které nabídne až 85 procent nových dílů, lepší aerodynamiku, nižší hlučnost, vyšší komfort, nižší hmotnost a také lepší hospodárnost. Na stejné platformě je postavena i nová generace modelu Clio, u které se designéři nechali výrazně inspirovat. Captur je však s rozměry 4288 mm na délku, 1797 mm na šířku a 1 556 mm na výšku větší a nabídne i více prostoru.

Oproti minulé generaci narostl Captur o 110 mm na délku a jeho rozvor vzrostl o 20 mm na 2639 mm. Díky tomu získají cestujících na zadních sedadlech dalších 17 mm pro kolena a zavazadlový prostor narostl o 81 litrů na celkových 536 litrů, čímž se Captur podle automobilky řadí k premiantům v segmentu. V kabině je pak k dispozici úložný prostor o objemu 27 litrů, ke kterému přispívají například i nové panely dveří, které pojmou až 1,5 litrové lahve.

Samotný interiér je výrazně inspirován modelem Clio, se kterým sdílí například výrazný vertikální panel infotainmentu a hlavní ovládací panel. Zajímavou novinkou je však tzv. „flying console,“ tedy nová středová konzole, na které je umístěn volič převodovky. Tato konzole by měla přispět k zlepšení ergonomie a současně by měla nabídnout další úložný prostor.

Captur nezůstává pozadu ani v nabídce bezpečnostních asistentů. Chybět nebudou systému pro rozpoznávání bezpečnostních značek, aktivní nouzové brzdění, tempomat, kamerový systém s pokrytím 360 stupňového okolí vozu, atd.

Jak už jsme výše zmínili, design nového Capturu je výrazně inspirován modelem Clio, přesto jako správný Crossover působí výrazně sebevědoměji a drsněji. Vůz dostal světlomety s klasickým světelným podpisem ve tvaru C, oplastování podběhů i prahů, protáhlou svažující se střechu a sloupky lakované v odstínu střechy.

Díky kombinaci 11 barev karoserie, 4 kontrastních barev střechy a tří různých speciálních balíčků si mohou zákazníci přizpůsobit Captur až do 90 různých kombinací, což by mělo být podle automobilky v tomto segmentu výjimečné. Zákazníci si navíc budou moci připlatit i za kola o průměru až 18 palců a světlomety s full-LED technologií.

Pod kapotou nové generace modelu Captur budou umístěny nejnovější benzínové a naftové motory, které mohou být spojeny s pětistupňovým a šestistupňovým manuálem, nebo sedmistupňovým dvouspojkovým automatem EDC. V nabídce budou benzínové motory 1.0 TCe a 1.3 TCe, které jsou naladěny na tři výkonové úrovně. Základní 1.0 litrový tříválec TCe 100 bude dotupný pouze s výkonem 100 k (160 Nm), větší 1.3 litrový motor bude k dispozici v konfiguraci TCe 130 s výkonem 130 koní (240 Nm) a vrcholná TCe 155 nabídne výkon 155 koní (270 Nm). Naftový motor 1.5 dCi bude v nabídce pod označením Blue dCi 95 o výkonu 95 koní (240 Nm) a Blue dCi 115 o výkonu 115 koní (260 Nm).

Největší novinkou však bude plug-iny hybridní motorizace s označením E-Tech, která se představí příští rok. Podle dostupných informací by se mělo jednat o 1.6 litrový benzínový motor, který je doplněn dvěma elektromotory a baterií o kapacitě 9,8 kWh. Na běžných silnicích by měl hybridní Captur zvládnout urazit na elektřinu až 45 kilometrů při rychlosti až do 135 km/h. V čistě městském režimu by se však měl dojezd zvýšit až na 65 kilometrů.

Automobilka navíc dodává, že nový Captur by měl být prvním dostupným modelem s plug-in hybridním pohonem ve svém segmentu. Navíc mělo být během vývoje této jednotky registrováno přes 150 nových patetnů.