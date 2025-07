Česko bude letos plné letních omezení! Kde si dát pozor a kudy se vydat?

Invaze silničářů zkomplikuje dopravu v Česku i letošní léto. Nutných oprav je přes pět set a my vám přinášíme informace o těch největších omezeních.

Práce na opravě mostu Šmejkalka na 24. km dálnice D1 potrápí řidiče celé léto. Z Prahy objeďte problémy přes Benešov a zpět se vraťte třeba cestou po silnici na Soběhrdy a Ostředek.

Do Prahy se vyplatí kolony objet přes Chocerady sjezdem na 34. km.

Pozor i u Jihlavy

Další most opravují silničáři na sto třináctém kilometru směrem do Brna. Až do třetího srpna se jezdí dvěma zúženými pruhy.

Ostatní české dálnice

Na dálnici D5 se až do 10. července jezdí od Berouna po Zdice ve směru na Prahu pravým pruhem a jedním pásem převedeným do protisměru. Směrem na Plzeň pak čekejte dva zúžené pruhy.