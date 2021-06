Patentové zápisy odkrývají plány BMW na oslavu 50 let divize M

Jak už bývá u automobilek zvykem, i BMW by mělo oslavit padesáté výročí existence divize M několika speciálními modely, jejichž vznik poodhalují zápisy z německého patentového úřadu. A milovníci krásných, ostrých a výjimečných vozů se mají rozhodně na co těšit.

Podle dostupných informací by totiž BMW mohlo v příštím roce opět uvést na trh speciální edici modelu M3 Sport Evolution, která se naposledy představila u generace e30 a dodnes je považována za jednu z nejvzácnějších verzí v historii modelů BMW M3. Ostatně jednalo se o homologační speciál pro skupinu A.

Kromě tohoto výjimečného vozu se ale nejspíš dočkáme ještě speciální edice „50 Jahre BMW M“, kterou dostane jeden nebo více modelů z aktuální nabídky BMW M – konkrétní nositele ovšem prozatím neznáme. Díky zápisu ochranné známky už ale víme, jak bude nové logo vypadat.

Nechybí klasická kombinace tří barevných pruhů, přičemž horní modrá je symbolem automobilky BMW, spodní červená je symbolem motosportu a prostřední fialová představuje jejich kombinaci. Mezi barevnými pruhy pak najdeme jednoduché logo 50 JAHRE BMW M se zdůrazněnou číslovkou.

Není to přitom poprvé, co BMW oslavuje svou historii podobně značenými modely. Ostatně výraz „jahre“ znamená rok – a různé modely z produkce BMW M už oslavily pěkných pár let na silnicích. Například v roce 2014 tak byla představena limitka 300 kusů BMW M5 „30 Jahre“, kterou o pět let později doplnila ještě limitovaná edice „35“.

Výroční limitované edice se dočkal také model M3, který dostal „Jahre“ model v roce 2016 – s produkcí omezenou na 500 kusů. V roce 2018 pak automobilka představila speciální edici BMW M4 kabriolet „30 Jahre Edition“ v počtu 300 kusů k oslavám 30 let otevřených BMW M modelů.

Výroční modely přitom nedostávají jen speciální plaketku a pořadové číslo, ale také bohatou standardní výbavu, mnohdy v unikátních kombinacích, nebo speciální laky a barevné kombinace.