Peugeot chystá ostrý crossover 3008 PSE. Bude to plug-in hybrid

Peugeot se letos chystá na modernizaci jednoho ze svých klíčových modelů, kompaktního crossoveru 3008. Facelift se měl představit už na konci tohoto měsíce, pandemie koronaviru ale jeho premiéru údajně odsunula až na září. Součástí inovací by přitom podle zpráv francouzských médií měl být vedle stylistických úprav také příchod ostré varianty Peugeot 3008 PSE. Na trh by mohla dorazit v první polovině roku 2021.

PSE je nové označení znamenající Peugeot Sport Engineered, které bude debutovat na dříve avizovaném Peugeotu 508 PSE. Bude jistým nástupcem legendárního označením GTi, změna názvu přitom souvisí s důrazem takto pojmenovaných modelů na elektrifikovaný pohon.

Peugeot 3008 PSE totiž bude stejně jako 508 PSE ostrým plug-in hybridem. Oba modely by totiž měly sdílet stejnou techniku, což konkrétně znamená přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.6 PureTech pod kapotou v kombinaci se dvěma elektromotory pro zajištění pohonu všech kol. Na definitivní parametry si počkáme až do premiéry, očekává se ale výkon okolo 257 kW (350 koní) a točivý moment 500 N.m.

Zcela shodná technika u těchto modelů to ale přece jen nebude. V souvislosti s 3008 PSE se hovoří o možné zástavbě větších baterií než v 508 PSE, a to díky vyšší stavbě crossoveru, do níž se zkrátka vejde větší akumulátor než do nízkého fastbacku. To by mohlo v případě 3008 PSE znamenat kapacitu až 13,2 kWh.

Silné pohonné ústrojí v útrobách samozřejmě doplní i pečlivě přitvrzený podvozek a designérské změny pro zdůraznění sportovní stylizace. Výchozí 3008 se mimochodem v rámci faceliftu údajně dočká podobně řešené přídě jako u posledních modelů značky – to by znamenalo přepracovanou masku chladiče nebo jinak tvarované světlomety, doplněné o charakteristické kly.

Zprávy o dalším rozšíření řady PSE naznačují, že prvotní projekt Peugeot 508 PSE se ukázal jako úspěšný. Vedení automobilky totiž zdůraznilo, že řada sériových aut vyvinutá sportovní divizí Peugeot Sport se rozšíří jen v případě, že o 508 PSE bude zájem. A ten podle všeho je, vedle 3008 PSE se totiž hovoří ještě o přípravách ostrého hatchbacku e-208 PSE. Ten, jak název napovídá, však nebude plug-in hybridem, ale čistě elektřinou poháněným autem. Peugeot 508 PSE se přitom zatím představil pouze ve formě konceptu, na definitivní sériovou verzi zatím kvůli pandemii koronaviru nedošlo.