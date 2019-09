Podívejte se, jak se testovala první Škoda Octavia. Skoky, vysokorychlostní ovál a jízda mimo silnice

Škoda Octavia v letošním roce slaví 60 let od premiéry prvního auta, nesoucího toto jméno. Po jeho konci v roce 1971 přišla na desítky let pauzy, aby se Octavia v roce 1996 do nabídky mladoboleslavské značky opět vrátila. Byl to velkolepý návrat, který si žádal opravdu pečlivou přípravu.

Vyplývá to z přiloženého videa, který je připomínkou tehdejšího testování prototypů chystané Octavie. Testy odolnosti aut bývají vždy náročné, dobové záběry ale ukazují, že jedničková Octavia byla testována opravdu tvrdě. Skoky mimo vozovku, jízda mimo zpevněný povrch, nic z toho při zkouškách Octavie I nechybělo.

Pro mladoboleslavského výrobce to v polovině devadesátých let byl klíčový model. Jednalo se o první skutečný projekt vyvíjený v náručí nového majitele, skupiny Volkswagen, který plně využil koncernové techniky. Platformu PQ34 dokonce dostal dříve než čtyřkový Golf, což dokazuje důležitost tohoto auta pro celý koncern.

A tato sázka se vyplatila. Model nižší střední třídy ve své době s netradiční karoserií typu liftback se stalo hitem, i kvůli nabídnutí „kusu auta navíc.“ Octavia už od první generace byla větší než ostatní kompakty na trhu, bodovala i velkým zavazadlovým prostorem.

Na tento charakter navázaly i další novodobé generace. A nejinak tomu bude také u připravované čtvrté. Škoda Octavia IV se má světu představit ještě letos, do prodeje ale vstoupí až v příštím roce. Nejprve bude nabídnut kombík, který má podle stratégů značky větších obchodní potenciál, a to přestože obě karosářské verze budou odhaleny společně. Nová Octavia Combi se mimochodem začne sériově vyrábět v 48. kalendářním týdnu letošního roku, zatímco liftback až v 10. týdnu roku 2020.

Základem bude vylepšená platforma MQB, sdílená s osmou generací Volkswagenu Golf, která bude znamenat hlavně nasazení hybridní techniky. Nová Octavia totiž jistojistě dorazí jako plug-in hybrid. Jinak se počítá s motory 1.0 TSI, 1.5 TSI a 2.0 TDI, které má být dokonce nabízeno i ve slabé verzi s 85 kW. Počítá se i 1.5 G-Tec na stlačený zemní plyn nebo sportovním derivátem Octavia RS.