Porsche představuje speciální lak s patinou a korozí. Jak se vám líbí?

Na speciální úpravy a přizpůsobení vzhledu auta vkusu zákazníka se u Porsche tradičně soustředí oddělení Porsche Exclusive Manufaktur.

To má s různými modifikacemi zákaznických vozidel dlouhé zkušenosti, svoje kořeny tato divize dokonce datuje už do začátku 50. let minulého století, kdy vzniklo Porsche 356 "oblečené" do umělé kožešiny.

Ovšem údajně prvním certifikovaným vylepšením nového Porsche podle přání zákazníka byla instalace zadního stěrače na model 356 B Coupé v roce 1962.

Oddělení Porsche Exclusive Manufaktur v současné době věnuje hodně pozornosti také laku, zákazníci tak mají skoro až neomezené možnosti - tedy pokud jsou ochotni si za unikátní barvy připlatit.

A právě dnes se divize Porsche Exclusive Manufaktur pochlubila novinkou v nabídce, jde o netradiční lakování karoserie, které novému autu okamžitě dodá "patinu". Vůz totiž po aplikaci vypadá, jako by ho na některých místech napadla koroze.

Jestli se vám tento nápad líbí, pak tak nějak tušíme, že stejně máte vzhledem k datu představení této novinky smůlu. Není škoda, že jde jen o aprílový žertík?