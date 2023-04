Pouze 2 z 10 českých řidičů znají řešení této křižovatky! Patříte mezi ně?

Situace na obrázku výše vypadá na první pohled vlastně triviálně. Vidíme jednoduchou křižovatku, kdy dva protijedoucí řidiči mají zelenou a oba odbočují stejným směrem, ve kterém jsou za křižovatkou dokonce dva jízdní pruhy. Kdo má ale přednost a projede křižovatkou jako první?

Průjezd křižovatkou

S ohledem na dva pruhy za křižovatkou se na mysl vkrádá představa, že oba řidiči projedou křižovatku současně a následně se každý zařadí do svého pruhu. Tedy řidič odbočující zprava do pravého a řidič odbočující zleva do levého. Zní to celkem logicky, že? Jenže je to chyták.

Přednost má totiž jednoznačně automobil odbočující vpravo, jehož řidič si navíc může vybrat, do kterého ze dvou pruhů za křižovatkou se zařadí. Protijedoucí řidič, odbočující vlevo, nemá právo si levý pruh jakkoliv vynucovat. Druhému vozidlu musí dát přednost, nechat ho projet a teprve poté odbočuje.

Jak ostatně říká silniční zákon, konkrétně paragraf 21 v pátém odstavci: „Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.“