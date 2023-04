Tato křižovatka motá českým řidičům hlavy. Víte, kdo pojede první?

Přednost zprava je jedním ze základních pravidel bezpečného pohybu na silnicích, zejména jízda po parkovištích u nákupních center, kde je často vyžadována, však ukazuje, že si tímto pravidlem nejsou všichni řidiči docela jistí. Sluší se proto opět zapátrat do Zákona o silničním provozu, kde § 22 (Jízda křižovatkou) v druhém odstavci jasně říká:

„Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.“

Pro úplnost pak ještě dodejme, že ve výše zmiňovaném prvním odstavci se uvádí: „Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.“

Nyní se ale pojďme podívat na vzorovou situaci z křižovatky ve tvaru písmene T, která patří mezi populární chytáky z autoškol. Na křižovatce není určena hlavní silnice, a navíc zde nejsou ani značky "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", takže bude potřeba dávat přednost zprava. Který z automobilů ale pojede jako první a který jako poslední?

Než budete pokračovat ve čtení, zkuste se k modelové situaci na úvodní fotce vrátit a zamyslet se. Vůz A jede rovně, vůz B odbočuje a vůz C také odbočuje. Máte vymyšlené řešení? Tak se na to pojďme podívat.

Správné řešení je takové, že do křižovatky jako první najíždí vůz C, křižovatkou ale neprojede. Zde je totiž potřeba vzpomenout si na § 21 (Odbočování) a jeho pátý bod, který říká: „Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.“

Řidič vozu C tedy dává přednost protijedoucímu řidiči vozu A, který jede rovně. Ten však musí dát přednost zprava vozu B. A protože řidič vozu C už najel do křižovatky, řidič vozu B už nemusí nikomu dávat přednost a křižovatku projíždí jako první (je přitom jedno, zda by odbočoval vpravo či vlevo). Po něm pokračuje rovně řidič vozu A, a až jako poslední projíždí křižovatku řidič vozu C.

Řešení této modelové situace potrápí i zkušené řidiče, takže pokud jste neuspěli, není třeba věšet hlavu. Občas se ale vyplatí připomenout si základy, jako je třeba přednost zprava a přednost protijedoucího vozidla. Využít k tomu přitom můžete i eTesty na webových stránkách Ministerstva dopravy, konkrétně záložku Řešení dopravních situací.