Příští generace BMW řady 7 může být i čistě elektrická

Prémiové limuzíny BMW řady 7 zřejmě čekají velké změny, které by se měly nést v duchu rozsáhlé elektrifikace.

Již v minulosti se objevily zprávy, podle kterých je současná generace BMW řady 7 tou poslední, která dostane fantastické motory V8 a V12. Ty by měly být od budoucna nahrazeny hybridními pohonnými jednotkami, které by podle informací BMW Blog mohla doplnit i čistě elektrická varianta.

Čistě elektrický zástupce řady 7 by měl dostat označení i7 a v současnosti už se prý pracuje na jeho vývoji. Podle zdroje BMW Blog by měla i7 nabízet hned několik variant baterií s kapacitou od 80 po 120 kWh, přičemž s tou nejvýkonnější by se mohl dojezd vyšplhat až na 700 km.

Navíc se dá očekávat, že čistě elektrický model by mohl celkem sebevědomě zastoupit chybějící V12. Podle dosavadních informací by totiž nejvýkonnější i7 mohla nabídnout až 484 kW (658 k) a to ani nemluvíme o obřím točivém momentu, kterým elektromobily obvykle disponují. Pro srovnání – model BMW M760i s motorem V12 nabízí v současnosti 448 kW (609 k) a 800 Nm točivého momentu.

Sedmičková řada by však měla být dostupná i s klasickými spalovacími motory, kterým bude elektromotor jen sekundovat. Základem by se měl stát potentní 3.0 litrový řadový šestiválec, který doplní hybridní i plug-in hybridní technologie. Obavy z nedostatku výkonu by však měly být naprosto zbytečné. I základní model s obyčejným hybridem by měl podle dosavadních spekulací nabídnout až 420 kW (571 k) a 800 Nm točivého momentu.

Zatím se však stále jedná jen o spekulace, které si na své potvrzení budou muset ještě nějaký ten pátek počkat. Nová generace BMW řady 7 by se totiž na trh měla dostat až někdy na přelomu let 2021/2022 a do té doby se nejspíš dočkáme ještě řady zajímavých informací.

Pravdou však zůstává, že ani BMW se elektrifikaci nevyhne. Pokud by se ale automobilce podařilo skutečně dosáhnout výkonů a jízdních vlastností současných modelů, jsme si téměř jistí, že nebude mít s hledáním nových zákazníků problém.