Rally Monza po 2. dnu: Ogier je první a míří za titulem

Jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evans je druhý o 0,5 sekundy a je jediným, kdo může Ogiera připravit o korunovaci. Druhý den soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek a závěr dne se znovu odehrál v prostorách okruhu Monza. Ve srovnání s předchozím dnem už nebyla mlha, svítilo slunce a asfaltový povrch nebyl kluzký jako první den. Celkem měli posádky před sebou 108,24 kilometrů.

Kolotoč na první místě

Pětkrát se během druhé etapy změnilo pořadí na prvním místě a střídali se na něm pouze oba největší kandidáti na titul. Po úvodní ranní erzetě se dostal na první místo Ogier, po další si vzal vedení Evans, ale vzápětí se stal znovu lídrem Ogier, aby ho v závěru dne znovu vystřídal Evans. Finiš dne však patřil zase Ogierovi. Tomu stačí dojet i třetí a měl by tak titul zajištěný.

„Jedeme sice první, ale naším plánem není vyhrát rallye za každou cenu. Horské etapy jsou tady prostě krásné a určitě jsme si užili v autě spoustu legrace. Ráno jsme měli dobrý pocit, ale pořád jsem měl na mysli, že se musíme soustředit, aby se nic nestalo. To by měl Elfyn příliš snadné.Možná to pro diváky vypadá jako velká bitva, ale já se pořád soustředím jen na svou jízdu,“ zhodnotil Ogier druhý den soutěže.

Evans vyhrál v sobotu dvě rychlostní zkoušky a stále je ve hře o titul. Ztrácí jen 0,5 sekundy a do cíle chybí ještě čtyřicet měřených kilometrů. „Nebyla to nejlepší etapa. Bojoval jsem o přilnavost a zdálo se, že kloužu mnohem víc, než jsem čekal. Auto se dost hýbalo a na jednom místě jsem se jen nepatrně dotkl bariéry. Po tom jsem měl trochu legrační pocit, ale obecně to bylo v pořádku. Sebovi se jelo docela dobře, takže se musíme nadále snažit o zlepšení,“ komentoval Evans aktuální situaci po sobotě.

Šéf chtěl za volant

Ředitel továrního týmu Toyota Gazoo Racing Jari-Matti Latvala je nadšený ze souboje jeho svěřenců Ogiera a Evanse. Dělali přesně to, co se od nich požadovalo. „Sebastien ví, jak vyhrát šampionát. Co mě také těší, když vidím uvnitř týmu, jak je Elfyn velmi uvolněný. Viděl jsem, ho během sezóny mnohem nervóznější. Ačkoliv jsou navzájem velkými rivaly, mají k sobě velký respekt a dokáží sedět u jednoho stolu a jíst. Je vidět, že Seb je velmi soustředěný a odhodlaný bojovat o vítězství. Mám ke klukům obrovský respekt,“ usmíval se Latvala.

Výkony jeho jezdců na trati i mimo ni byly tak motivující, že nejzkušenější jezdec WRC všech dob (209 startů v MS), měl chuť vrátit se do kokpitu Yarisu WRC na jeho poslední rallye na této úrovni, než jej vystřídá hybridní vůz. v roce 2022. „Když sleduji rychlostní zkoušky, chtěl bych jet i já," dodal Latvala televizním reportérům.

Neuville trefil svodidla

Třetí je aktuálně Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC), který předstihl týmového kolegu Thierryho Neuvilla. Belgičan měl ve druhé sobotní erzetě čelní střet se svodidly. „Pneumatiky byly ještě studené,“ vysvětloval Neuville. V RZ8 tak ztratil 27,9 sekundy, ale mohl pokračovat v soutěži.

Sordó vyhrál v sobotu jednu rychlostní zkoušku a po Neuvillově zaváhání hájí třetí místo s náskokem 19,2 sekundy. „Bylo to těžké, protože jsem se snažil být opravdu čistý a nebrzdit příliš pozdě. Ke konci jsem cítil, že se pneumatiky trochu pohnuly, ale auto teď funguje velmi dobře. Netlačil jsem tolik, protože nechci dělat žádné chyby. Všechno je možné, ale mezera dvaceti sekund zítra by měla být normálně v pořádku,“ řekl Sordó v sobotu večer.

Průběžné pořadí (po 13 z 16 RZ):

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:13:27,2; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +0,5; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +27,4; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +46,6; 5. Solberg, Edmonson (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:21,2; 6. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota Yaris WRC) +1:38,8; 7. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:17,1; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Fiesta WRC) +2:24,8; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +3:39,1; 10. Crugnola, Ometto (It./Hyundai i20 N Rally2) +8:07,1; 11. Rossel, Renucci (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:13,6; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:16,2; 13. Gryjazin, Alexandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:36,2; 14. Hutunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2 Mk II) +9:12,4; 15. Munster, Louka (Niz., Bel./Hyundai i20 N Rally2) +9:15,3; 16. De Tommaso, Ascalone (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:28,0; 17. Lefebvre, De Turckheim (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:01,5; 18. Mikkelsen, Hal (Nor., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:14,0; 19. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:22,0; 20. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +10:26,2; … 54. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC) +51:22,9; 55. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:08:34,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monza

Neděle 21. 11. – 7.48 RZ14 (10,29 km), 10.08 RZ15 (14,62 km), 12.18 RZ16 (14,62 km).