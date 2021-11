Rally Monza po 1. dnu: Vede Evans, těsně za ním Ogier

První čtyři rychlostní zkoušky, které byly na programu v pátek dopoledne, zavedly posádky do hor nad Bergamem. Nad tratí ležela mlha a trať, byť se zdála suchá, byla podle tvrzení jezdců hodně kluzká. Odpoledne proběhly tři měřené testy v areálu legendárního okruhu Monza nedaleko Milána. Celkem čekalo na účastníky soutěže 105,41 měřených kilometrů.

Bylo těžké odhadnout brzdy

Největší pozornost na sebe poutal souboj o titul a Ogier s Evansem za to vzali pořádně hned od začátku. První zkoušku vyhrál Ogier, druhou Evans, třetí a čtvrtou Ogier a pátou zase Evans. Vedl Ogier, ale měl drobné problémy s brzdami a Evans ho dotáhl na 0,8 sekundy. V šesté zkoušce se dostal na první místo Evans a udržel ho až do pátečního večera. Ovšem rozdíl mezi největšími soky je opravdu minimální 1,4 sekundy. „Na začátku jsem byl překvapený, kolik jsem ztratil času. Byla sice mlha. Nebyl to ovšem takový problém, jako dostat studené pneumatiky do správné provozní teploty. Nebyl jsem si jistý, zda brzdím pozdě nebo brzy. Byla to svým způsobem taková loterie a těžko se to odhadovalo. Nebylo to špatné, ale čekal jsem sám do sebe více. Celkově řečeno, byl to dobrý den a zatím mohu být spokojený, ale v sobotu mě čeká ještě nějaká práce v horských etapách," řekl Evans.

Ogier je zatím druhý a k titulu mu stačí být dokonce až třetí. V takovém případě nemusí nic řešit. V dosavadním průběhu dokázal vyhrát tři měřené testy. „Ráno byla silná mlha a asfalt extrémně klouzal, zejména ve vyšších polohách. Snažil jsem se být opatrný, ale postupem času to bylo snazší, kromě několika mokrých a mastných míst. Náš hendikep byl v tom, že jsme byli první na trati. Na páté zkoušce byl problém s brzdou, která se chovala jako sešlápnutá, proto přišla ta ztráta na Elfyna. Na zkouškách na Monze jsem zbytečně neriskoval při průjezdu šikanami. Musím se vyvarovat zbytečného rizika. Situace je zatím pro nás příznivá, ale do cíle je ještě daleko,“ řekl Ogier v pátek večer.

Toyota chce zabránit problému

Překvapením je až deváté místo Kalleho Rovanpery, třetího jezdce tovární Toyoty. Jedenadvacetiletý Fin má ovšem příkaz od týmu neriskovat a dojet do cíle, aby získal body, které mají japonské značce pomoci k titulu v hodnocení výrobců. Je to preventivní opatření pro případ, že by Ogier a Evans při souboji o titul soutěž nedokončili. „Abych byl upřímný, v autě je to docela hrozné, když se nemůžete opravdu dostat na limit. Je opravdu těžké být jen o kousek mimo. Samozřejmě to pro nás není nejpříjemnější okamžik, ale musíme být týmovým hráčem, je to opravdu důležitý víkend,“ vysvětlil Rovanperä.

Za Evansem a Ogierem jsou seřazeni na třetí až pátém místě jezdci Hyundaie v pořadí Thierry Neuville (Belgie), Dani Sordó (Španělsko) a Oliver Solberg (Švédsko). Pokud by došlo na katastrofický scénář, se kterým kalkulují o Toyoty, mohl by Hyundai ještě pomýšlet na obhajobu titulu v hodnocení výrobců (značek). Nejlépe postaveným je zatím Neuville. Pokud dojede, má jisté třetí místo v konečném hodnocení šampionátu. „S výkonem auta můžeme být spokojeni, ale snažili jsme se najít větší rychlost. Nevíme proč to nejde, protože ten pocit v autě je dobrý, ale časy tomu bohužel neodpovídají To je velmi zvláštní a je opravdu těžké se zlepšit,“ konstatoval Neuville. Jen tři sekundy za ním je Sordó. „Ve srovnání s Katalánskou rallye jsme udělali na voze jen drobné změny, ale nefungovalo to úplně dobře. V servisu se podařilo udělat ještě jednu úpravu a ta se ukázala jako zásadní,“ řekl Sordó, který vyhrál závěrečnou rychlostní zkoušku dne.

Průběžné pořadí (po 7 z 16 RZ):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 1:04:05,2; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1,4; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +21,6; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +24,6; 5. Solberg, Edmonson (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +50,6; 6. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota Yaris WRC) +1:05,5; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Fiesta WRC) +1:14,1; 8. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:28,6; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:57,3; 10. Rossel, Renucci (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:21,3; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +´4:24,2; 12. Crugnola, Ometto (It./Hyundai i20 N Rally2) +4:33,0; 13. Gryjazin, Alexandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:39,6; 14. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:41,6; 15. Hutunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2 Mk II) +4:46,9; 16. Munster, Louka (Niz., Bel./Hyundai i20 N Rally2) +4:50,5; 17. De Tommaso, Ascalone (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:02,8; 18. Albertini, Fappani (It./Hyundai i20 N Rally2) +5:09,8; 19. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +5:26,2; 20. Linnamae, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +5:33,1; … 22. Mikkelsen, Hal (Nor., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:16,3; 23. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:41,3; … 69. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC) +50:19,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monza

Sobota 20. 11. - 7.38 RZ8 14,80 km), 8.33 RZ9 (24,93 km), 11.08 RZ10 (14,80 km), 12.03 RZ11 (24,93 km), 15.09 RZ12 (14,39 km), 17.19 RZ13 (14,39 km).

Neděle 21. 11. – 7.48 RZ14 (10,29 km), 10.08 RZ15 (14,62 km), 12.18 RZ16 (14,62 km).