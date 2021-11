Před Rally Monza: Bude mistrem poosmé Ogier, nebo poprvé Evans

Rallye bude znamení dvou loučení. Naposledy pojedou vozy WRC v klasické podobě, v jaké v různých obměnách působily ve světovém šampionátu od Švédské rallye 1996. Od příštího roku je nahradí speciály s hybridním pohonem. Loučit se bude také francouzský navigátor Julien Ingrassia, který všech 168 soutěží v MS absolvoval vedle Sebastiena Ogiera, se kterým získal zatím sedm titulů mistra světa.

Kudy vede cestička

Soutěž se jezdila po sezoně jako exhibiční podnik. Ovšem loni vzhledem k počtu soutěží, které byly rušeny kvůli pandemii koronaviru, byla Rally Monza zařazena jako závěrečný podnik seriálu. Minulý rok byla situace v šampionátu, ve srovnání s letošním rokem, opačná. Tehdy vedl Evans před Ogierem, ale na titul nakonec nedosáhl. Druhý den soutěže totiž doplatil na sníh a led, na kterém jeho yaris uklouzl a spadl do příkopu. Evans ještě však stačil z vozu vylézt a varovat Ogiera, který mu později za jeho gesto poděkoval.

Rallye odstartuje v pátek (19. listopadu) prvním okruhem čtyř rychlostních zkoušek v horách severně od Monzy, poté se vrátí na okruh Autodromo Nazionale di Monza, kde se pojedou další tři rychlostní zkoušky. V sobotu (20. listopadu) se soutěž přesune na sever na další čtyři rychlostní zkoušky na venkovských silnicích, odpoledne pak proběhnou dvě zkoušky na okruhu v Monze. V neděli (21. listopadu) budou rozhodující zbývající tři rychlostní zkoušky v Monze. Vítěz bude korunován ve 14 hodin na stupních vítězů, které se obvykle používají při závodech formule 1. Závěrečná erzeta se jede tradičně jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem je naplánováno šestnáct měřených úseků v celkové délce 253,18 kilometrů.

Pobere Toyota všechny tituly?

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team má letos na kontě osm vítězství z jedenácti odjetých podniků. Start na Monze je poslední účast pro Yaris WRC po pětiletém působení v MS. Od příštího roku ho nahradí hybridní GR Yaris WRC Rally1. V klasifikaci týmů má Toyota náskok 47 na druhý Hyundai, a jelikož maximum bodů možných získat v jednom podniku je 52, musela by to být nehorázná smůla, aby značka přišla po třech letech o titul v hodnocení značek.

Ogier má v hodnocení jezdců náskok sedmnáct bodů a pokud dojede nejhůře třetí, nebude muset nic řešit a získá osmý titul. Jestliže by soutěž nedokončil, potřebuje být Evans druhý. Může být i třetí, ale to musí vyhrát Power Stage. Ogier získává tituly od roku 2013 s výjimkou sezony 2019, kdy byl šampionem Estonec Ott Tänak. Ten mimochodem bude z osobních důvodů v Itálii chybět. Ogier by se stal šampionem poosmé, Evans by sáhl na královskou korunu poprvé.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Jsme nadšeni, že do Monzy pojedeme s velkou šancí zajistit si všechny tři mistrovské tituly (jezdci, spolujezdci, týmy), což bylo naším snem. Byl by to pro nás perfektní způsob, jak zakončit éru World Rally Car a bude to také poslední závod pro náš Yaris WRC, který debutoval v roce 2017, kdy jsem byl jedním z jezdců. Doufám, že vše půjde podle plánu a budeme schopni získat titul v šampionátu výrobců. V motoristickém sportu víme, že dokud nedojedete do cíle, není nic jisté. Těšíme se také na férový boj mezi Sébastienem a Elfynem, který rozhodne o titulu. Během našeho testování před závodem v Itálii minulý týden byly podmínky složité a dost pršelo, takže očekávám, že to bude opět náročné finále.“

Sebastien Ogier: „Tato rallye bude pro mě a zejména pro Juliena koncem sportovní kapitoly. Není to ovšem něco, o čem teď příliš přemýšlím. Myslím, že je to nejlepší způsob, jak k tomu přistoupit, abych mohl vydat ze sebe to nejlepší jako vždy a soustředit se na náš cíl vyhrát oba tituly. Samozřejmě, že situace v Monze je mnohem příznivější než před rokem, protože mám v ruce nějaké body v hodnocení jezdců. Ale to ještě není hotovo a my se musíme soustředit. Minulý týden jsme měli dobrý test v Itálii a doufám, že dokážeme zahájit rallye ve správném rytmu, předvést dobrý výkon a bojovat o nejlepší výsledek. A zároveň mít na mysli šampionát.“

Elfyn Evans: „Je dobré jít do poslední soutěže s šancí získat titul jezdců. Není moc velká, ale Scott a já do toho dáme to nejlepší. Po těžké polovině sezony bylo pro nás posledních několik soutěží dobrých, ačkoliv se nepovedlo získat tolik bodů, kolik jsme chtěli. Monza bude úplně jiná výzva. Etapy v horách mají opravdu pěkný charakter, ale etapy na okruhu jsou hodně smíšené a ne tak plynulé. Je nemožné to všechno zachytit v testu před akcí, ale po loňském roce máme docela dobrou představu o tom, co můžeme očekávat.“

Kalle Rovanperä: „Bude zajímavé vrátit se do Monzy. Minulý rok to byla docela speciální akce s extrémním počasím. Tentokrát nás čeká více etap na pořádných horských silnicích, což bude fajn. Na okruhu můžete mít v jedné etapě od všeho trochu, a pokud bude pršet, bude to hodně blátivé a složité. Máme v plánu bojovat o nejlepší umístění, ale také mít čistou rallye. Bude zajímavé být u souboje našich týmových kolegů o titul. Musíme se postarat o body, abych potvrdili titul výrobců.“

Mikkelsen povede posádky Škoda

Slavný okruh formule 1 v italské Monze přivítá Andrease Mikkelsena z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport jako předčasně korunovaného mistra světa jezdců kategorie WRC2. Nor se tak může plně soustředit na zajištění týmového mistrovského titulu kategorie WRC2 pro stáj Toksport WRT. O titul v kategorii WRC3 bojují také Poláci Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem, kteří jedou s vozem Škoda Fabia Rally2 evo.

Pro Mikkelsena byla sezona 2021 titulově dosud nejúspěšnější. Dvaatřicetiletý Nor předčasně vyhrál jezdecký titul v kategorii WRC2 i mistrovství Evropy v rally (ERC). Jeho novým spolujezdcem bude Brit Phil Hall. „Loni jsem na této rallye při svém návratu do mistrovství světa vyhrál s vozem Škoda kategorii WRC3,“ říká Mikkelsen.

Do boje o týmový titul se zapojí také Mikkelsenův mladý týmový kolega Marco Bulacia z Bolívie. Silnou konkurencí pro obě posádky týmu Toksport WRT bude posádka Nicolay Gryazin a Konstantin Aleksandrov. Ruská posádka s privátně přihlášeným vozem Škoda Fabia Rally2 evo prokázala svou „asfaltovou“ rychlost druhým místem v kategorii WRC2 v polovině října na Katalánské rallye.

V kategorii WRC3 má šanci na titul soukromá posádka Kajetanowicz a Szczepaniak s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Kajetanowicz přijíždí do Monzy v situaci, kdy vede celkovou klasifikaci své kategorie se stejným počtem bodů jako Francouz Yohan Rossel. Na nejlepší výsledek v kategorii WRC3 cílí i mistři Evropy v rallye 2019 Chris Ingram a Ross Whittock z Velké Británie jedoucí s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. S celkem 28 přihlášenými vozy je Škoda na ACI Rally Monza opět nejsilněji zastoupenou značkou ve skupině vozů Rally2.

Věděli jste, že…

Rally Monza se poprvé konalo v roce 1978 a až do roku 1984 se jezdily pouze rychlostní zkoušky se smíšeným povrchem na zpevněných tratích a polních cestách ve vnitřních oblastech okruhu? Název rally byl v roce 2003 změněn na „Monza Rally Show“? ACI Rally Monza se teprve podruhé započítává do FIA Mistrovství světa v rally? Země, kde se jede také Italská rally na Sardinii, hostí dvě kola FIA Mistrovství světa v rally, a to již druhý rok po sobě? WRC2/jezdci (před ACI Rally Monza) 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 126 bodů; 2. Østberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 126; 3. Marco Bulacia (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 104. WRC2/týmy (před ACI Rally Monza) 1. Toksport WRT (Škoda) 211 bodů; 2. Movisport 202; 3. M-Sport Ford World Rally Team 146. WRC3/jezdci (před ACI Rally Monza) 1. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 127 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 127; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 73.

Program Rallye Monza

Pátek 19. 11. – 7.31 RZ1 (10,96 km), 8.16 RZ2 (22,11 km), 10.20 RZ3 (10,96), 11.08 RZ4 (22,11 km), 13.45 RZ5 (14,49 km), 15.55 RZ6 (14,49 km), 18.27 RZ7 (10,29 km).

Sobota 20. 11. - 7.38 RZ8 14,80 km), 8.33 RZ9 (24,93 km), 11.08 RZ10 (14,80 km), 12.03 RZ11 (24,93 km), 15.09 RZ12 (14,39 km), 17.19 RZ13 (14,39 km).

Neděle 21. 11. – 7.48 RZ14 (10,29 km), 10.08 RZ15 (14,62 km), 12.18 RZ16 (14,62 km).

Průběžné pořadí MS (po 11 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 204 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 187; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 159; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 140; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 128; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 76; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 68; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 63; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 60; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 42; 11. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5 a Toyota Yaris WRC) 22; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2, Volkswagen Polo GTI R5) 21; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 15; 14. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 15. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 12; 16. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 17. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. N. Solans (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 4; 21. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 23. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 24. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 3; 25. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 26. J. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 28. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 29. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5, Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 31. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 474 bodů; 2. Hyundai 427; 3. Ford 185; 4. Hyundai 2C Competition 58.

Vedení v soutěži: Neuville 49, Rovanperä 37, Tänak 37, Ogier 34, Evans 27; Sordo 5, Breen 5, Katsuta 3.

Vyhrané RZ: Tänak 49, Neuville 40, Ogier 38, Evans 33, Rovanperä 22, Sordo 12, Breen 8, Katsuta 4, Fourmaux 1.